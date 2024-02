Essen In seinem neuen Film setzt Tran Anh Hùng der Kochkunst ein Denkmal. Ein betörender Genuss mit Juliette Binoche als Künstlerin am Herd.

Eugénie ist im 19. Jahrhundert Köchin auf dem Landsitz des berühmten Gourmets Dodin Bouffant. Die beiden verbindet eine Affäre. Wenn sie in ihrer lichtdurchfluteten Küche auf dem Feuer ihre Menüs zubereiten, ist es ein sinnliches Fest; bei Monsieurs Freunden, einer Feinschmecker-Runde, gilt die Künstlerin am Herd längst als Frau des Hauses. Doch Eugénie ist nicht bereit, ihre Freiheit aufzugeben, da kann Dodin noch so um sie werben.

Vorab: Dies ist keine Romanze, jedenfalls nicht in erster Linie. Obwohl sich alles um Verführung dreht – die Geschichte einer Liebe wird eher beiläufig erzählt. Mit seinem Historiendrama „Geliebte Köchin“ setzt der französisch-vietnamesische Regisseur Tran Anh Hùng („Der Duft der grünen Papaya“) vor allem der traditionellen Kochkunst ein Denkmal: Dieser Film ist ein Genuss, eine Sinfonie der (kulinarischen) Bilder, durchkomponiert bis zum Abspann (Kamera: Jonathan Ricquebourg). In Cannes gab es dafür den Preis für die beste Regie. Außerdem hat es „Geliebte Köchin“ als offizieller Oscar-Kandidat Frankreichs auf die Shortlist für den besten internationalen Film geschafft.

Tran Anh Hùng ließ sich von Spitzenkoch Pierre Gagnaire beraten

Tran Anh Hùng (auch Drehbuch) ließ sich von Spitzenkoch Pierre Gagnaire beraten. Und so zelebriert er die Zubereitung eines jeden Gangs der Essen im Hause Bouffant. Bereits am Anfang wird eine zehnminütige Kochszene serviert, bei der ein aufwändiges Festmahl entsteht, von dem vermutlich halb Frankreich satt werden würde. Monsieur erwartet Besuch. Und so dampft es schon morgens aus riesigen Töpfen und Pfannen. Zu Gast in der Küche ist die junge Pauline (Bonnie Chagneau-Ravoire), die aus einem Gericht jede einzelne Komponente herausschmecken kann. Eugénie würde sie gern ausbilden.

„Geliebte Köchin“: Eugénie (Mitte) würde die junge Pauline (Bonnie Chagneau-Ravoire, li.) gern ausbilden. Foto: Gaumont / Weltkino

Damit ist die Marschrichtung klar. Und es ist eine Kunst, sie derart konsequent einzuhalten: Tran Anh Hùng lässt der Zubereitung eines Kalbskarrees, dem Füllen eines Hühnchens (nichts für Vegetarier!) und dem Blanchieren eines Kopfsalats in kochendem Wasser alle Zeit der Welt. Und er verzichtet dabei klug auf jede musikalische Untermalung, seinen Soundtrack bildet das Klappern des Geschirrs, das Schlagen des Quirls, das Brutzeln und Zischen am Herd – unterlegt vom Vogelgezwitscher, das aus dem Garten in die weiten offenen Räume dringt. Die perfekte Harmonie.

„Geliebte Köchin“ mit Juliette Binoche und Benoit Magimel in den Hauptrollen

Und so spitzt man die Ohren, wird sensibel für Zwischentöne, wie sie das Verhältnis von Eugénie (Juliette Binoche) und Dodin (Benoit Magimel) bestimmen, um das es hier ebenfalls geht. Die zwei, „im Herbst ihres Lebens“, umkreisen sich nahezu formvollendet: Er, ein sinnesfreudiger Charmeur, der „Napoleon der Kochkunst“, liebt sie abgöttisch, weiß jedoch nie, ob ihre Zimmertür nachts verschlossen ist. Denn was Eugénie tatsächlich empfindet, lässt Binoche gekonnt im Unklaren. Sie bleibt unverbindlich, ganz Würde, Eleganz und Professionalität.

Wie sie sie aus Biskuit, Eischnee und Eis hochkonzentriert ein appetitliches „Omelette norvégienne“ zaubert, wie sie den Fisch vor dem Braten fast liebevoll in Milch einlegt, das könnte man sich stundenlang anschauen. „Sagen Sie nicht, dass Sie von diesem Steinbutt mehr erhalten haben als ich“, lehnt sie dankend ab, als sie Bouffants Freunde bitten, sich mit ihnen an den Tisch zu setzen. Dass ihre Gesundheit Probleme bereitet, behält die stolze Frau für sich. Eugénie wird immer öfter schwarz vor Augen.

„Geliebte Köchin“ basiert auf einem Roman von Marcel Rouff

Tran Anh Hùng liebt seine Figuren, das ist spürbar. Und er liebt diese stilvolle Geschichte, die auf Marcel Rouffs Roman „La vie et la passion de Dodin-Bouffant, gourmet“ (1924) basiert. Und so hat er Minute für Minute ein prächtiges Werk geschaffen. Kein Popcorn-Kino, ein Fest für Gourmets und Schöngeister.

