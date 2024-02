Für Paare und Singles: Das bietet der Valentinstag in NRW

Liebe in allen Formen wird am Valentinstag zelebriert. Das kann ganz unterschiedlich aussehen, zeigen unsere Veranstaltungs-Tipps.

In der Region Ein rosaroter Kriminalfall, Haui Carpendale und ein Schokoladen-Konzert: Der Valentinstag in NRW gibt sich in diesem Jahr ausgefallen.

Schon klar, eigentlich sollte nicht nur ein Tag im Jahr genutzt werden, um den Lieblingsmensch auszuführen beziehungsweise mit ihr oder ihm ein paar nette Stunde zu verbringen. Aber im hektischen Alltag können solche Selbstverständlichkeiten mal unter den Tisch fallen. Und deshalb landet meist am 14. Februar, am Valentinstag, vor allem romantische Dinner auf dem Tisch. Dabei gibt‘s noch viel mehr zu erleben. Wir haben ein paar Veranstaltungstipps zusammengestellt, die sich nicht nur an verliebte Paare richten, sondern auch an Singles und Freunde.

Romatik pur

Es ist tatsächlich wieder Valentinstag, also fasst. Damit steht auch die romantische Lesung im Theater an der Luegallee in Düsseldorf auf dem Programm. Eingeladen sind Verliebte wie Singles. Denn feiern darf den Valentinstag jeder. Das Theater tut dies mit sensiblen Gedichten, lustigen Anekdoten, anrührenden Geschichten und sogar mit einem rosaroten Kriminalfall.

Es Ist Wieder... Valentinstag, 20 Uhr, Theater an der Luegallee, Burggrafenstr. 4, Düsseldorf. Tickets: 25 Euro.

Hier spielt die Musik! Also wirklich: Der Abend dreht sich um die gefühlvollsten Liebeslieder. Von der glücklich-romantischen Liebe bis hin zur verbotenen Romanze zeigt die Naturbühne mit Songs von Bruno Mars bis zu den Beatles alle Facetten der schönsten Sache der Welt. „Love is all around!“ oder „Love Is All You Need“.

Love.Love.Love., 20 Uhr, Naturbühne Hohensyburg, Syburger Dorfstr. 60, Dortmund. Tickets: ca. 28 €

Ein Klassiker ist die Fackeltour durch den Dortmunder Hafen. Dabei ist die romantische Komponente sicherlich nicht das flackernde Licht in der Dunkelheit, untermalt vom seichten Plätschern des Wassers – sondern vielmehr die Tatsache, dass man sich zusammenkuscheln muss. Bei so einer Tour Mitte Februar stehen die Chancen gut, dass es kalt wird.

Fackeltour durch den Dortmunder Hafen, 18-19.30 Uhr, Altes Hafenamt, Sunderweg 130, Dortmund. Ticket: 18 €, Kinder bis 14 J. 5 €, Kinder bis 6 J. frei.

Mehr Valentinstag geht nicht: Candlelight-Dinner und dazu spielt eine Liveband. Wer hört da nicht Amors Pfeil durch die Luft peitschen. Die Speisen sind á la carte und werden mit Pianomusik und Gesang serviert.

Valentins-Candlelightdinner mit Livemusik, 19 Uhr, Haus Oveney Café Restaurant, Oveneystr. 65, Bochum. Eintritt 35 € (Verzehranrechnung entspricht einem Mindestverzehr von 26 €), nur im Vorverkauf.

Für Singles und Freunde

Queere Ikonen der Poetry-Slam-Szene aus ganz NRW geben sich am Valentinstag die Ehre. Einen Wettbewerb gibt‘s nicht, dafür Entertainerinnen und Entertainer und spannende Interviews über die Themen, die die queere Community betreffen. Die Bühne ist ansonsten offen, anmelden kann sich jeder, der sich „in irgendeiner Form dem queeren Spektrum zugehörig fühlt“. Anmeldungen an svenhensel@hotmail.de.

Queer Poetry Gala Bochum, 19 Uhr, Fluid, Große Beckstr. 12, Bochum. Eintritt auf Spendenbasis.

Feucht-fröhlich wird‘s bei der Beer Pong Night in Essen. Im Hudson‘s wird an jedem Mittwoch das allseits beliebte Partyspiel veranstaltet – in Turnierform. Für das Trink- und Geschicklichkeitsspiel, bei dem ein Tischtennisball in einem roten Partybecher landen muss, braucht man in jedem Fall Durchhaltevermögen – und tatkräftige Unterstützung.

Beer Pong Night, 20 Uhr, Hudson‘s, Girardetstr. 6, Essen. Eintritt frei, Anmeldung über WhatsApp, Infos: hudsons-essen.de

Was gibt‘s romantischeres als gemeinsam in die Sterne gucken? Weil der Himmel dieser Tage recht behangen sein dürfte, lohnt sich vielleicht ein Besuch des Bochumer Planetariums. Da gibt‘s zum Weltraumbeobachten auch noch passende Musik: Von Rolling Stones, The Beatles, Queen, Michael Jackson, Abba, R.E.M., Bob Dylan, Elton John, bis hin zu Madonna, Robbie Williams, Sting, Phil Collins und Roy Orbison.

Stars und Sterne, 19 Uhr, Zeiss Planetarium, Castroper Str. 67, Bochum. Tickets: ca. 13 €.

Bis zu 15 Dates, fünf Minuten Zeit, so läuft das XXL-Speed-Dating-Event in Essen. Am Valentinstag richtet sich das Angebot an Singles zwischen 20 und 35 Jahren. Wer nicht weiß, wie er die fünf Minuten nutzen oder überhaupt ins Date starten soll, der bekommt einen Fragenkatalog an die Hand. Das Konzept geht anscheinend auf, angeblich wollen „über 90 % der Teilnehmer mindestens eine Person wiedersehen“. Na dann ...

Essens größtes Speed Dating Event, 19.30 Uhr, the niu Cobbles, Friedrichstr. 43, Tickets: ca. 29 €.

Valentinstag mal anders

Wie läuft das eigentlich bei den Tieren? Der Zoo Duisburg gibt im Schein der Taschenlampe Einblicke in das Liebesleben verschiedener Tierarten. Nach dem zweistündigen Rundgang lassen die Gäste den Abend im Koalahaus im Rahmen eines Sektempfangs ausklingen. Die Plätze sind begrenzt, eine vorherige Buchung über den Online-Shop des Zoos ist unbedingt erforderlich.

Valentinstag im Zoo Duisburg, ganztägig, Mülheimer Str. 273, Duisburg. Eintritt: 40 (pP) €.

Führen zwar quasi eine Fernbeziehung, aber bleiben sich ein leben lang treu: Pinguine! Wie es die andere Tiere handhaben, erklärt der Zoo Duisburg. Foto: Jeff Chiu / AP

Immer einen Besuch wert ist das Parkleuchten in der Essener Gruga. Wolfgang Flammersfeld (world of lights) hat erneut gezaubert und illuminiert den Park mit Skulpturen aus LED-Lichtern und anderen Installationen, darunter hängende Früchte und Quallen in Bäumen. Insgesamt gibt es 30 phantasievolle Lichtszenarien zu bestaunen.

Parkleuchten, ab 16 Uhr, Grugapark, Messeplatz oder Virchowstr. 167, Essen. Eintritt: 9 € , Kinder 6-15 J. 3,50 €.

Mit einem ungewöhnlichen Show-Konzept gastiert die Sängerin Christina Rommel in Brilon. Sie bringt nämlich nicht nur eine Band, sondern auch einen Chocolatier mit. Die Bühne wird zur großen Schokoladenküche, auf der die Musiker und der Chocolatier gemeinsam ihre Handwerkskunst zelebrieren –Schoko-Geschichten, witzige Dialoge und verführerische Aromen inklusive, ebenso wie diverse Kostproben. Karten gibt es im Vorverkauf bei der BWT, telefonisch unter 02961 / 9699-0 oder per Mail an kultur@brilon.de oder unter www.ticket-regional.de (zuzgl. Gebühren).

Christina Rommel: Schokolade – Das Konzert, 20 Uhr, Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon, Propst-Meyer-Str. 7. Tickets: 26 € (VVK), 36 € (AK).

Musik

Wer sagt denn, dass Musik am Valentinstag Romantik pur verbreiten muss? Es darf auch funky zugehen. In den Katakomben Theater verschmelzen bluesgetränkte Trompetensounds, die Klänge der ikonischen Hammond-Orgel, romantischer Jazzballadengesang und knackige Drumbeats zu einem groovigen Gesamtkunstwerk.

Funky Valentine & Aschermittwochs-Blues, 20 Uhr, Katakomben Theater im Girardet Haus, Girardetstr. 8, Essen. Eintritt frei.

Ein „Livekonzert mit Prominenz aus der Musikszene“ titelt das Hansa Theater Hörde. Inga Strothmüller – Sängerin, Schauspielerin und Ausnahmekünstlerin – lädt zu einem persönlichen Abend mit ausgesuchten Musikern und Sängern ein. Auf der Setlist stehen musikgeschichtliche Stücke von Pop, Rock und Soul zu Klassik – von Balladen bis Uptempo.

Ingaonstage and friends - Valentins Special, 19.30 Uhr, Hansa Theater Hörde, Eckardtstr. 4a, Dortmund. Tickets ab ca. 35 €.

Als Duo feierten Max Kennel und Jonas Frömming schon Erfolge. Mittlerweile ist aus dem Lumpenpack eine fünfköpfige Band geworden, die Musik bleibt aber gleich: Witzig und selbstironisch besingen sie die ernüchternde Wahrheit übers Erwachsenwerden und -sein, humorvoll, vielleicht noch spitzzüngiger und politischer, in jedem Fall aber rockiger.

Das Lumpenpack: Für immer W.A.C.H, 20 Uhr, Trubinenhalle II, Im Lipperfeld 23, Oberhausen. Tickets ca. 44€.

Comedy und Shows

Als Paar, alleine oder mit Freunden: Lachen schweißt zusammen und heilt Wunden. So oder so: Bei der Comedyshow mit Heinz-Peter Lengkeit (56) als Haui lacht man gemeinsam. Die nicht ganz ernstgemeinte Hommage an Howard Carpendale von Regisseurin Gerburg Jahnke erzählt viele Geschichten, von denen einige sogar wahr sind. Gesungen wird selbstverständlich auch – ob man nun möchte oder nicht.

Spuren im Sand – HP Lengkeit ist Haui, 20 Uhr, Stratmanns Theater Europahaus Essen, Kennedyplatz 7. Tickets ab ca. 30 €.

Gleiches gilt ein paar Häuser weiter. Auch Heinz Erhardt brachte seinerzeit die Massen zumindest zum Schmunzeln. Die neu aufgelegte Revue bringt die besten Blödeleien, Gedichte und Lieder Erhardts auf die Bühne. In die Rolle des 1979 verstorbenen Komikers schlüpft Patrick L. Schmitz, er nimmt das Publikum mit auf eine humorvolle und musikalische Reise mit viel Witz und Charme.

Die neue Heinz Erhardt Revue - Heute wieder ein Schelm, 10 Uhr, Lichtburg, Kettwiger Str. 36, Essen. Tickets ab ca. 57 €.

Nichts wehrt wohl so lange wie die Liebe zum Ruhrgebiet, sie scheint ja fast schon unerschütterlich! Das hat auch Kabarettist Bruno „Günna“ Knust erkannt und beehrt sein Publikum mit einer Liebeserklärung an die Region. Ein paar Weisheiten gibt‘s noch oben drauf: „Wat nich glücklich macht, kann wech!“.

Bruno „Günna“ Knust: Pottliebe ... voll aussem Herzen!, 20 Uhr, Stadthalle Kamen, Rathausplatz 1. Tickets ab ca. 27 €.

Theater & Co.

Frei nach dem Motto: Andere haben auch kein Glück mit der Liebe ... Mit „Die Leiden des jungen Werther“ hat Johann Wolfgang Goethe eine der wohl tragischsten Liebesbeziehungen geschaffen. Der Briefroman handelt von einem jungen Rechtspraktikanten, der sich in die bereits verlobte Lotte verliebt. Mit der Geschichte verarbeitete Goethe eine ganz ähnliche platonische Beziehung mit Charlotte Buff. Das Theater Hagen zeigt den Stoff als sinnliches Theaterstück.

Die Leiden des jungen Werther, 19.30 Uhr, Theater Hagen, Elberfelder Str. 65, Hagen. Tickets ab ca. 18 €.

