Freizeit Zoos in NRW: 11 Tipps für einen Ausflug in den Tierpark

So vielfältig wie die Städte in NRW sind auch ihre Zoos. Welche davon sind besonders beliebt? Alle Infos zu Tickets, Anreise, Tieren & Co. hier:

Zoos und Aquazoos in NRW sind beliebte Ausflugsziele – egal, ob mit der Schulklasse, als Familienausflug am Wochenende oder zum Kindergeburtstag. Ein Vorteil in NRW: Die Städte liegen nah beieinander und somit lassen sich von fast überall aus eine Reihe an Zoos in Kürze erreichen.

Wie viel kostet der Eintritt in Duisburg, Gelsenkirchen und Co.? Welche Öffnungszeiten gelten und welche Tiere leben in den einzelnen Tierparks? In diesem Artikel finden Sie eine Link-Übersicht:

Zoos in NRW: Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen

Die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen ist in drei Bereiche eingeteilt: Alaska, Afrika und Asien. Die Betreiber des Zoos versprechen daher, dass Besucher und Besucherinnen eine "Weltreise an einem Tag" erwartet. Zoom entstand einst aus dem Gelsenkirchener Zoo. Dieser wurde 1949 gegründet. Heute leben mehr als 900 Tiere auf dem insgesamt 30 Hektar großen Areal. Wer Lust auf eine Führung hat, kann vor Ort die Erlebnisspedition oder die Themenexkursion buchen. Auch Kindergeburtstage können in der Zoom Erlebniswelt gefeiert werden. >> Zoom Erlebniswelt: Alle Infos zu Tickets, Öffnungszeiten und Co.

Die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien. Mehr als 900 Tiere leben auf dem Zoo-Gelände. Was Besucher erwartet und welche Corona-Regeln sie aktuell beachten müssen. Foto: Ingo Otto/ FUNKE Foto Services

Zoo Duisburg

Der Zoo in Duisburg wurde 1934 von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt gegründet und ist besonders für seine Koalas und das Delfinarium bekannt. Laut Angaben der Betreiber liegt der Schwerpunkt des Tierparks in der Haltung von australischen Tieren, wie Kängurus, Emus und Wombats. Neben Kindergeburtstagen können hier auch Junggesellenabschiede gefeiert werden. Wer hinter die Kulissen des Zoos blicken und die Tiere versorgen und pflegen möchte, kann außerdem für einen halben Tag in die Rolle des Tierpflegers schlüpfen. >> Zoo Duisburg: Alle Infos zu Tickets, Öffnungszeiten und Co.

Der Zoo Duisburg ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien. Besonders bekannt ist er für seine Koalas. Was Besucher erwartet. Foto: Gerd Wallhorn/ FUNKE Foto Services

Zoo Münster

Der Zoo in Münster ist ein Allwetterzoo, denn hier ist rund ein Kilometer der Wege überdacht. Als Nachfolger des alten Münsteraner Zoos wurde er 1974 neu eröffnet. Öffentliche Tier-Fütterungen finden im Allwetterzoo täglich und in vielen verschiedenen Gehegen statt. Elefanten, Geparde, Pinguine oder Gorillas - die Liste ist noch länger. Ein detaillierter Fütterungsplan steht auf der Zoo-Homepage. Der Tierpark dient auch als Eventlocation für Unternehmen, private Feiern und Kindergeburtstage. >> Zoo Münster: Alle Infos zu Tickets, Öffnungszeiten und Co.

Freizeittipp in NRW für Familien mit Kindern: So sieht der Allwetterzoo Münster von oben aus. Foto: Hans Blossey

Zoo Wuppertal

Der Wuppertaler Zoo wird aufgrund seiner zahlreichen Grünflächen auch "Grüner Zoo Wuppertal" genannt. Bereits 1881 wurde der Tierpark eröffnet und seitdem stetig erweitert. Insgesamt leben rund 3300 Tiere aus aller Welt auf dem Areal in Wuppertal. Eines der Highlights im Wuppertaler Zoo ist das Elefanten-Gehege. Dort leben derzeit Tika, Sabie, Tooth, Sweni, Tsavo, Kimana, Gus und Tuffi. Und bald werden es noch mehr sein: Tika wird in diesem Herbst ihr zweites Jungtier zur Welt bringen und auch Sabie erwartet Nachwuchs: Hier wird es aber erst im Sommer 2023 so weit sein. >> Zoo Wuppertal: Alle Infos zu Tickets, Öffnungszeiten und Co.

Der Zoo Wuppertal gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen für Familien mit Kindern in NRW. Foto: Zoo Wuppertal

Zoo Dortmund

Auf knapp 28 Hektar leben im Dortmunder Zoo rund 1600 Tiere und 173 verschiedene Arten. Die Tierpflegerinnen und Tierpfleger bieten verschiedene Zoo-Führungen an, die individuell an die Interessen der Besucherinnen und Besucher angepasst werden können. Auch Gruppenführungen sind buchbar. Außerdem werden jeden dritten Freitag im Monat Abendspaziergänge angeboten. >> Zoo Dortmund: Alle Infos zu Tickets, Öffnungszeiten und Co.

Zoo Dortmund: Viele verschiedene Tiere locken hier die Besucher an, wie ein Zwergplumplori (Foto). Wir haben die wichtigsten Informationen für Ihren Besuch hier zusammengefasst. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

Zoo Köln

Im Kölner Zoo leben mehr als 10.000 Tiere: Von Elefanten bis hin zu Piranhas, von Tukanen bis hin zu Schneeleoparden. Seepferdchen, Riesensalamander und viele weitere Meeresbewohner leben in über 70 Aquarien, die laut Betreiber an die natürlichen Lebensräume angepasst sind. Im Regenwaldhaus sind Nashornvögel, Matschie-Baumkängurus oder Flughunde untergebracht. Gorillas, Orang-Utans und Bonobos sind im Urwaldhaus zu Hause. Da verhindert werden soll, dass sich die Zoo-Tiere erschrecken, dürfen Hunde nicht mitgebracht werde. Eine Ausnahme bilden Assistenzhunde für Menschen mit Behinderung. Diese dürfen unter Anmeldung mitgebracht werden. >> Kölner Zoo: Alle Infos zu Tickets, Öffnungszeiten und Co.

Kinder haben im Kölner Zoo ihren Spaß, wie hier im Clemens Hof. Bei über 10.000 Tieren und täglichen Fütterungen gibt es einiges zu sehen. Foto: Kai Kitschenberg

Zoo Krefeld

Der Zoo in Krefeld beheimatet nach Angaben der Betreiber rund 1000 Tiere, die zu 200 unterschiedlichen Arten gehören. Sie leben in insgesamt 13 Themengebieten. Kinder können im Krefelder Zoo ihren Geburtstag feiern oder eine Nachtsafari im Regenwaldhaus machen. Im Rahmen des Zoo-Camps können sie auch in dem Tierpark übernachten. Beim Ferienzoo können Kinder ab sechs Jahren verschiedene Aktivitäten im Zoo ausprobieren. Hunde dürfen gegen drei Euro Eintritt bei einem Besuch sein. >> Zoo Krefeld: Alle Infos zu Tickets, Öffnungszeiten und Co.

Im Krefelder Zoo sind auch Kalifornische Seelöwen zuhause. Wir haben alles Wissenswerte für Ihren Zoobesuch zusammengefasst. Foto: Lars Heidrich / Funke Foto Services

Zoo Bochum

Vom mächtigen Arapaima bis zur Zwergbartagame: Im Bochumer Tierpark leben rund 4000 Tiere in neun Themengebieten. In der Dschungel-hautnah-Erlebnisausstellung können Kinder Nachttiere der Asienwelten entdecken und an Mitmachstationen ihr Können und Wissen testen. Im Streichelzoo und Haustierbereich können Kinder vieles über Nutztiere lernen. Im Streichelzoo können sie beispielsweise Alpakas streicheln. Auch der Geburtstag kann hier gefeiert werden. Außerdem bietet der Bochumer Tierpark ein Feriencamp an. >> Tierpark Bochum: Alle Infos zu Tickets, Öffnungszeiten und Co.

Tierpark Bochum: Interessiert schauen sich diese beiden Kinder die Erdmännchen an. Was es dort sonst noch zu sehen gibt und wie teuer der Eintritt ist, haben wir aufgeschrieben. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Aquazoo Düsseldorf

Im Aquazoo Löbbecke Museum Düsseldorf dreht sich alles um Meereslebewesen und ihre Geschichte. Von Fischen, über Säugetiere wie Haie bis hin zu einer Muschelsammlung. Mit über 5000 Tieren aus mehr als 500 Arten, gibt es eine Reihe an Land- und Meeresbewohnern zu sehen. Dazu kommen rund 1400 Museumsobjekte kombiniert mit verschiedenen interaktiven Elementen und Medien. Diese sollen die Tiere, ihre Lebenswelt und die dazugehörige Geschichte erklären und anschaulich darstellen. Mitgebrachte Tiere sind im Aquazoo Düsseldorf nicht zugelassen. Nur Assistenzhunde dürfen mit rein genommen werden. >> Aquazoo Düsseldorf: Alle Infos zu Tickets, Öffnungszeiten und Co.

Aquazoo Düsseldorf: Ein Blick in die Welt der Meereslebewesen. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Sea Life Oberhausen

Rhein oder Amazonas, Karpfen oder Piranha: Auch im Sea Life Oberhausen finden sich über 5000 Tiere in 17 Themenbereichen und ihre Lebensräume. Die Hai-Aufzucht-Station im Sea Life Oberhausen ist nach Angaben der Betreiber die größte in Deutschland. Insgesamt gibt es fünf verschiedene Fütterungen, bei denen Besucher zuschauen können: unter anderem die Fütterung am Nordseegrund von Katzenhai und Nagelrochen, die Fütterung der Otter und die der Makrele im Schwarmring. >> Sea Life Oberhausen: Alle Infos zu Tickets, Öffnungszeiten und Co.

Im Sea Life Oberhausen können sich Menschen und Tiere nahekommen. Was Sie zu Anreise, Tickets und Co. wissen sollten, haben wir aufgeschrieben. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

In den Niederlanden: Burgers’ Zoo Arnheim

Zoo-Ausflügler werden nicht nur in NRW fündig: Mit dem Burgers’ Zoo Arnheim gibt es einen großen Tierpark in der Nähe der deutsch-niederländischen Grenze. Hier leben die Tiere auf insgesamt 45 Hektar und in sieben Themengebieten. Diese sind laut Betreiber ihren natürlichen Lebensräumen nachempfunden. So vereint der Burgers' Park zum Beispiel Elefanten, Pinguine und Menschenaffen. In der Burgers' Safari finden Besucherinnen und Besucher Tiere der ostafrikanischen Savanne wie Giraffen und Zebras. Und der Themenabschnitt Rimba ist dem tropischen Regewald nachempfunden, in dem unter anderem Tiger und Bären leben. >> Burgers’ Zoo Arnheim: Alle Infos zu Tickets, Öffnungszeiten und Co.

Im Arnheimer Burgers’ Zoo gibt es unter anderem Nashörner zu sehen. Welche Tiere dort sonst noch leben und wo sie untergebracht sind, lesen Sie im Text. Foto: Theo Kruse

Zoos in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Freizeit