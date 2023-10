Wichteln zur Weihnachtszeit: Geschenkideen für kleines Geld

Beim Wichteln an Weihnachten muss es nicht immer teuer sein, es reichen auch zehn Euro.

Essen. Die Vorweihnachtszeit kommt langsam in die Gänge und es wird wieder gewichtelt. Zehn schöne Ideen für ein passendes Geschenk bis zehn Euro.

Wichtelgeschenke: Nicht immer müssen die Ideen in der Weihnachtszeit und zu Weihnachten teuer sein.

Mit dabei sind Sportartikel, Hygieneprodukte und Selbstgemachtes.

Wir haben eine Auswahl an Wichtelpräsenten für unter zehn Euro zusammengestellt.

Sich gegenseitig zu beschenken - ob in der Vorweihnachtszeit oder zu Weihnachten - ist doch etwas schönes. In Gruppen ist besonders das Wichteln beliebt. Die kleinen Geschenke müssen auch gar nicht teuer sein und machen trotzdem viel Freude. Wir haben diese zehn Vorschläge für Geschenkideen.

Wichtelgeschenke: Vier Ideen zum Thema Hygiene und Wohlbefinden

Den Anfang macht ein eher unscheinbares Utensil, das auf dem Kopf für Entspannung sorgt. Die Rede ist von einem Kopfmassagegerät. Die "Bürste" mit ihren vielen dünnen Fingern fährt langsam den Kopf hinunter und erzeugt ein angenehmes Gefühl. Das lässt sich auch immer wieder benutzen und wird nicht schlecht, anders etwa als Schokolade und Co.

Preis: zwischen fünf und acht Euro

Um direkt bei Körperhygiene zu bleiben, lohnt sich vielleicht auch eine ganz besondere Rolle Toilettenpapier. Die Klorolle mit Blättern im Weihnachtsdesign passt nicht nur gut zum Anlass, sondern ist auch sehr lustig. Das dürften der oder die Beschenkte sicherlich nicht erwarten.

Preis: ab 5,50 Euro, nach oben offen

Mal etwas aus der Richtung "Stress abbauen" sind Gummimatten mit eindrückbaren Feldern. Die erinnern ein wenig an die Luftpolsterfolie, die viele sehr gerne platzen lassen. Der Vorteil bei diesen bunten Gummimatten ist aber, dass die eingedrückten Felder wieder "zurückploppen" und sich so immer wieder benutzen lassen. Das ist etwas origineller als der bekannte Stressball als Wichtelgeschenk.

Preis: je nach Größe zwischen drei und acht Euro

Gern gesehen sind auch immer Pflegeprodukte, Shampoos oder Hautcremes. Die gibt es von verschiedensten Marken und in allen Größen. Zu Weihnachten sind die oft in Paketen mit anderen kleinen Tuben und Co. als Geschenk-Sets schon vorverpackt. Das spart auch das Einpacken der Geschenke. Hier ist die Auswahl besonders groß.

Preis: je nach Produkt oder Set zwischen zwei und zehn Euro

Wichtelgeschenke: Wie wäre es in diesem Jahr mit einem Bierpong-Set? Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Sportlich betätigen mit diesen Wichtelgeschenken

Etwas, an dem die ganze Freundesgruppe Spaß haben kann, ist ein Bierpong-Set. Gemeint sind hierbei die farbigen Plastikbecher in rot und blau sowie mehrere Tischtennisbälle. Eigentlich soll das Trinkspiel mit Alkohol gespielt werden, doch geht das mit den Bierpong-Sets auch ohne. Auch hier ist das Geschenk problemlos wiederverwendbar.

Preis: ab neun Euro, nach oben offen

Wenn die Tage kürzer werden und es draußen kälter ist, lässt die Lust auf Sport nach. Hier könnte ein kleiner Basketballkorb als Wichtelgeschenk Abhilfe schaffen. Der lässt sich überall festmachen und dann geht es mit kleinen Basketbällen auch schon los. Wer viel wegschmeißt, kann den Korb auch über dem heimischen Papierkorb aufhängen und die Papierkugeln reinwerfen.

Preis: ab fünf Euro, nach oben offen

Lesen Sie auch: Blick ins Gesetzbuch - was passiert beim Verschenken?

Klassiker und Selbstgemachtes als Wichtelgeschenk

Ein Klassiker - und das in jedem Jahr - sind Weihnachtssocken. Die sehen nicht nur festlich aus, sondern halten die Füße auch kuschelig warm. Die tragen dann zur passendem Stimmung unter dem Weihnachtsbaum bei. Gerade für die, die beim auswählen der Wichtelgeschenke weniger kreativ sind, kommen die Socken immer gelegen.

Preis: zwischen fünf und zehn Euro

Selbstgebackene Kekse sind als Wichtelgeschenke immer eine gute Alternative. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Die schönsten Wichtelgeschenke sind aber die, die selbstgemacht sind. Da eignen sich selbstgebackene Kekse mit am besten. Die sind nicht nur lecker und kommen von Herzen, sondern liegen mit ihren Zutaten auch unter zehn Euro. Dazu haben wir bereits eine Auswahl aufgeschrieben. Die können dann auch nach eigenem Gusto verziert werden. Die sind zwar schnell weg, aber dafür besonders persönlich.

Und wer nichts Materielles verschenken will, kann einfach mal ein Mittagessen ausgeben. Vor allem bei den aktuellen Preisen ist so ein Menü bei McDonald´s oder das Gericht in der Mittagspause schnell mal teuer. Da ist es schön, wenn jemand die Rechnung übernimmt. Solche Gesten werden unterschätzt und sind gerade deswegen immer gerne gesehen.

Mehr zum Thema Weihachten in NRW:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Freizeit