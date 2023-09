In NRW öffnen im November wieder die Weihnachtsmärkte. Auch der Cranger Weihnachtszauber wird in diesem Jahr wieder auf dem Kirmesplatz in Herne stattfinden. (Archivbild)

NRW. In vielen NRW-Städten öffnen im November die Weihnachtsmärkte. Wir stellen zehn Märkte in der Region vor. Welche Highlights sie zu bieten haben.

Weihnachtsmärkte gehören für viele Menschen in NRW zur Vorweihnachtszeit dazu.

Im November ist es wieder so weit: Die Weihnachtsmärkte öffnen in NRW.

Wir geben einen Überblick über zehn Weihnachtsmärkte im und um das Ruhrgebiet.

Crepés, Glühwein, gebrannte Mandeln und Co.: Im November öffnen wieder die Weihnachtsmärkte in den NRW-Städten. Ob klassisch oder mit Fahrgeschäften, im und um das Ruhrgebiet gibt es viele Möglichkeiten sich in der Vorweihnachtszeit auf das große Fest einzustimmen. Wir geben eine Übersicht über zehn Weihnachtsmärkte in NRW:

Mit einem Klick auf die folgenden Links kommen Sie zum jeweiligen Weihnachtsmarkt im Ruhrgebiet und in NRW.





Bochumer Weihnachtsmarkt: Der Weihnachtsmann fliegt wieder

Der Weihnachtsmarkt in Bochum ist ein wahrer Publikumsmagnet, heißt es auf der Internetseite von Bochum Marketing. Am Donnerstag, den 23. November, eröffnet der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt seine Pforten. Von 11 bis 22 Uhr (Kernzeit 12 bis 21 Uhr) ist der Markt täglich geöffnet. Am 26. November bleiben die Buden jedoch zu. Besucherinnen und Besucher können bis zum 23. Dezember an den Ständen stöbern.

Auch 2023 wieder ein Highlight auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt: Der fliegende Weihnachtsmann über dem Dr.-Ruer-Platz. (Archivbild) Foto: Kim Kanert / FUNKE Foto Services

Auch 2023 wird der fliegende Weihnachtsmann ein Highlight sein. Jedes Jahr schwebt er in 33 Metern Höhe über den Dr.-Ruer-Platz und erzählt dabei eine Weihnachtsgeschichte. Außerdem wird es einen mittelalterlichen Markt, einen Märchenwald und Lichtskulpturen geben.

Öffnungszeiten: 23. November bis 23. Dezember, täglich von 11 bis 22 Uhr, Kernzeit 12 bis 21 Uhr.

Lesen Sie auch: Weihnachtsmarkt bis Januar? So reagiert BO-Marketing





Cranger Weihnachtszauber in Herne: Weihnachtskirmes lockt mit Fahrgeschäften

Neben der Cranger Kirmes findet auf dem Kirmesplatz ein weiteres großes Ereignis statt: der Cranger Weihnachtszauber. Am 23. November beginnt die Weihnachtskirmes in Herne und bleibt voraussichtlich bis zum 30. Dezember geöffnet.

Der Cranger Weihnachtszauber läft mit verschiedenen Attraktionen nach Herne ein. Neben den klassischen Buden wird es auch Fahrgeschäfte auf dem Kirmesplatz geben. (Archivbild) Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Neben den klassischen Buden laden verschiedene Fahrgeschäfte auf der Weihnachtskirmes zu einem Besuch nach Herne ein. Außerdem soll der "höchste mobile Weihnachtsbaum" mit 45 Metern wieder aufgestellt werden, sagt der Veranstalter. Auch eine Eisbahn werde es wieder geben.

Öffnungszeiten: 23. November 2023 bis voraussichtlich 30. Dezember 2023, die genauen Öffnungszeiten sind noch nicht bekannt.

Lesen Sie auch: Cranger Weihnachtszauber 2023: Hier gibt es alle wichtigen Infos





Weihnachtstadt: Dortmunder Weihnachtsmarkt findet zum 145. Mal

Zum 145. Mal öffnet der Dortmunder Weihnachtsmarkt in diesem Jahr. "Einer der größten Weihnachtsmärkte Europas", heißt es auf der Seite der Weihnachtsstadt Dortmund. Am 23. November öffnen die Buden das erste mal auf dem Dortmunder Hansaplatz.

Der Weihnachtsbaum auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt besteht aus 1000 Sauerländer Fichten. Er bildet die Hauptanlaufstelle des Marktes. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Ein Wahrzeichen des Dortmunder Weihnachtsmarktes ist der riesige Weihnachtsbaum in der Mitte des Platzes. Er ist 45 Meter hoch, mit einem vier Meter hohen Engel an der Spitze. "Der größte Weihnachtsbaum der Welt", sagt der Veranstalter. Rund 48.000 LED-Lichter und 20 Leuchtdekorationen lassen den Baum erleuchten.

Öffnungszeiten : 23. November bis 30. Dezember, montags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr, sonntags von 12 bis 21 Uhr, Glühwein- und Imbissstände bis zu einer Stunde länger.

: 23. November bis 30. Dezember, montags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr, sonntags von 12 bis 21 Uhr, Glühwein- und Imbissstände bis zu einer Stunde länger. Am 26. Dezember öffnet die Weihnachtsstadt von 12 bis 21 Uhr.

Vom 27. bis 30. Dezember können Besucherinnen und Besucher von 11 bis 21 Uhr über den Weihnachtsmarkt bummeln.

Lesen Sie auch: Weihnachtsstadt 2023: Termine, Öffnungszeiten und Anreise





Riesenrad und Eisenbahn locken auf Duisburger Weihnachtsmarkt

Sie kehrt wieder auf den Duisburger Weihnachtsmarkt zurück: Die beliebte Eisbahn, auf die Besucherinnen und Besucher im vergangenen Jahr wegen der Energiekrise verzichten mussten. Etwas früher als die anderen Märkte, beginnt der Weihnachtsmarkt in Duisburg bereits am 16. November.

Auch in diesem Jahr wieder mit dabei: Das Riesenrad auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt. (Archivbild) Foto: Ulla Michels / Funke Foto Services

Auch ein weiteres Highlight kehrt nach Duisburg zurück. Ein Riesenrad bietet einen Ausblick über den Weihnachtsmarkt. Der "Budenzauber" endet allerdings nicht mit den Weihnachtsfeiertagen. Bis zum 30. Dezember können Besucherinnen und Besucher in Duisburg über den Weihnachtsmarkt bummeln.

Öffnungszeiten: 16. November bis 30. Dezember, die genauen Öffnungszeiten werden noch bekanntgegeben.

Lesen Sie auch: Weihnachtsmarkt Duisburg 2023: Beliebte Eisbahn kommt zurück





Weihnachtsmarkt in Düsseldorf: Themenmärkte, Riesenrad, Eisbahn

Tausende Lichter lassen ab dem 23. November wieder die Düsseldorfer Innenstadt erleuchten, wenn an diesem Tag der Weihnachtmarkt beginnt. Dabei handelt es sich nicht nur um einen Weihnachtsmarkt, sondern um mehrere Themenmärkte, die sich aneinanderreihen, heißt es auf der Webseite von Düsseldorf Tourismus.

Tausende Lichter lassen den Düsseldorfer Weihnachtsmarkt erleuchten. (Archivbild) Foto: Hans Blossey

Hunderte Tannenbäume bringen neben den zahlreichen Lichtern Weihnachtsflair in die Düsseldorfer Innenstadt. Neben den Ständen gibt es auch ein Riesenrad sowie eine Eisbahn auf dem Weihnachtsmarkt.

Öffnungszeiten : 23. November bis 30. Dezember von 11 bis 21 Uhr

: 23. November bis 30. Dezember von 11 bis 21 Uhr Heiligabend von 11 bis 15 Uhr, zweiter Weihnachtstag von 14 bis 20 Uhr.

Am 26.11. und 25.12. bleibt der Weihnachtsmarkt in Düsseldorf geschlossen.





Essen: Internationaler Weihnachtsmarkt ist Bester in Deutschland

200 Buden werden ab dem 17. November wieder in der Essener Innenstadt stehen. Denn dann beginnt der internationale Weihnachtsmarkt, der zahlreiche Besucher in die Stadt treibt. Auf dem Willy-Brand-Platz werde es wegen der Baustelle in diesem Jahr keine Buden geben.

Der Markt scheint ein Publikumsliebling zu sein: Laut einem Online-Voting der "European Best Christmas Markets" steht der Essener Weihnachtsmarkt auf Platz 1 in Deutschland und Platz 6 in Europa, schreibt Visit Essen auf ihrer Internetseite.

Lesen Sie auch: Weihnachtsmarkt Essen legt los am 17. November mit 200 Buden

Der Internationale Weihnachtsmarkt in Essen lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher in die Essener Innenstadt. (Archivbild) Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

In diesem Jahr soll in der Essener Innenstadt ein Krippenweg aufgebaut werden. Besitzerinnen und Besitzer, die eine Krippe mit Essener Bezug haben, können sich für diesen bewerben. Infos dazu finden Sie hier.

Öffnungszeiten : 17. November bis 23. Dezember, sonntags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr.

: 17. November bis 23. Dezember, sonntags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr. Am 19. November ist der Weihnachtsmarkt von 14 bis 21 Uhr geöffnet.

Der Weihnachtsmarkt in der Essener Innenstadt bleibt am 26. November geschlossen.

In Essen-Steele wird es in diesem Jahr ebenfalls wieder einen Weihnachtsmarkt geben. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Weitere Infos lesen Sie hier.





Weihnachtsmarkt in Hattinger Altstadt: Neuheiten geplant

Frau Holle schüttelt auf dem Weihnachtsmarkt in der Hattinger Altstadt täglich Federbettkissen aus. (Archivbild) Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

"Himmlisch, Himmlischer, Nostalgischer Weihnachtsmarkt Hattingen." So heißt es auf der Internetseite von Hattingen Tourismus. Der Weihnachtsmarkt in der Hattinger Altstadt öffnet am 27. November seine Pforten für die Besucherinnen und Besucher. "Lassen Sie sich vom funkelnden Lichterglanz und festlichen, weihnachtlichen Klängen in der Altstadt der Metropole verzaubern", schreiben die Veranstalter weiter.

Für den diesjährigen Nostalgischen Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz seien einige Neuheiten geplant. Welche das genau sind, erfahren Sie hier.

Öffnungszeiten: 27. November bis 23. Dezember, täglich von 12 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag bis 21 Uhr.





Über 160 Buden locken auf den Bonner Weihnachtsmarkt

Weihnachtliches Bonn: Mit mehr als 160 Buden lockt der Weihnachtsmarkt in die Bonner Innenstadt. Am 24. November öffnet er um 11 Uhr das erste mal seine Pforten. Totensonntag, den 26. November, bleiben die Stände geschlossen.

Glühwein und Co.: In NRW eröffnen die Weihnachtsmärkte Ende November - auch in Bonn. (Symbolbild) Foto: Vladimir Wegener/Funke Foto Services

Bis zum 23. Dezember können Besucherinnen und Besucher an den Buden stöbern. An den Ständen werde es eine Mischung aus kunsthandwerklichen und kulinarischen Angeboten geben.

Öffnungszeiten: 24. November bis 23. Dezember, Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 21 Uhr (Ausschank und Imbiss bis 21.30 Uhr), Freitag und Samstag von 11 bis 21 Uhr (Ausschank bis 22.30 Uhr).





Weihnachtsmarkt Oberhausen: Wird es ein Eröffnungsfeuerwerk geben?

Am 17. November ist es wieder soweit: Der Weihnachtsmarkt vor dem Centro in Oberhausen eröffnet. Jedes Jahr zieht der Markt vor dem Einkaufszentrum zahlreiche Besucherinnen und Besucher an.

Der Weihnachtsmarkt vor dem Centro in Oberhausen zieht jedes Jahr zahlreiche Menschen an. (Archivbild) Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE/Fotoservices

Wie auch im vergangenen Jahr verzichten die Veranstalter auf ein Eröffnungsfeuerwerk. Die derzeit bekannten Gründe und wie sie am besten zu dem Weihnachtsmarkt vor dem Oberhausener Centro kommen, lesen Sie hier.

Öffnungszeiten: 17. November bis 23. Dezember.





Weihnachtsmarkt in Soest: Kinder können mit Weihnachtsmann telefonieren

Zahlreiche Sterne erleuchten ab dem 27. November wieder den Soester Marktplatz. (Archivbild) Foto: Hans Blossey

Den Soester Marktplatz lassen ab dem 27. November zahlreiche Sterne erleuchten. Rund 100 Stände bieten dann ihre Geschenkartikel, Weihnachtsschmuck, Kunstgewerbe und kulinarische Köstlichkeiten auf dem Weihnachtsmarkt in Soest an.

Etwas besonderes hält der Soester Weihnachtsmarkt für Kinder bereit: Täglich verteilt ein Weihnachtsengel Süßes an sie und am Wochenende können sie mit dem Weihnachtsmann telefonieren.

Öffnungszeiten: 27. November bis 22. Dezember, täglich von 11 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag bis 21 Uhr. Die Gastronomiestände haben an allen Tagen bis 22 Uhr geöffnet.

Das könnte Sie auch interessieren: Weihnachtsmarkt in Köln 2023: Diese Plätze locken Besucher

Freizeit in NRW - hier finden Sie weitere Texte zum Thema:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Freizeit