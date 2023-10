Weihnachten in NRW: Konzerte, Theater, Festival, Spektakel

An Rhein und Ruhr. Auch an den Feiertagen gibt es viele Möglichkeiten, auszugehen. Wir haben 15 Tipps herausgesucht, wo Veranstaltungen stattfinden.

An Weihnachten geht es besinnlich zu. Die Familie kommt zusammen, es gibt tolles Essen, im besten Fall bekommt jeder passende Geschenke und alle sind glücklich. Doch was lässt sich an den Feiertagen noch unternehmen, wenn man nicht die ganze Zeit nur zu Hause sein möchte? Wir haben einige Tipps herausgesucht, wie Sie die Weihnachtstage verbringen können.

Tipps für die ganze Familie

Für Familien mit Kindern bietet sich ein Besuch im Essener GOP-Variete-Theater an. Dort wird an Heiligabend von 20 bis 22.30 Uhr die Zauber- und Artistikshow "Multiversum" aufgeführt. Tickets sind ab 39 Euro zu bekommen.

Ebenfalls für die ganze Familie lohnt sich ein Ausflug ins Bochumer Kult-Musical Starlight Express. Dort gibt es an Heiligabend gleich zwei Vorstellungen um 14 und 19 Uhr und eine weitere am zweiten Weihnachtstag um 18.30 Uhr. Tickets gibt es ab 54,90 Euro.

Der Starlight Express hat seit 1988 über 18 Millionen Besucher nach Bochum gelockt. Foto: Starlight Express

Sightseeing im Unionviertel Dortmund

Wer an den Weihnachtstagen zwischendurch ein bisschen Leerlauf hat, kann die Zeit nutzen, um das Dortmunder Unionviertel zu erkunden. Die Stadt Dortmund bietet seit dem 10. Oktober und auch an den Feiertagen von 12 Uhr bis Mitternacht eine selbstgeführte Tour über eine App ab dem Westpark über verschiedene Stationen an. Wer einmal bezahlt hat, kann die Tour beliebig oft wiederholen.

Das Dortmunder Unionviertel ist für Fassaden im Jugendstil bekannt. Foto: Svenja Hanusch/Funke Foto Services

Flic Flac gastiert in Duisburg, Dortmund und Bielefeld

Ebenfalls in Dortmund feiert der Circus Flic Flac bereits zum zwölften Mal seine X-Mas-Show. Vom 14. Dezember bis zum 7. Januar werden den Zuschauern spektakuläre Stunts, Akrobatik und Artistik geboten. An Heiligabend gibt es eine Vorstellung ab 13 Uhr, am ersten Weihnachtstag zwei Shows um 15 und 19.30 Uhr und am zweiten Weihnachtstag gleich drei Auftritte um 11, 15 und 19.30 Uhr. Tickets sind ab 29 Euro erhältlich, Ermäßigungen möglich.

In Duisburg zeigt Flic Flac die Show "Watt ne Maloche". An Heiligabend ab 14 Uhr, am ersten Weihnachtstag um 15.30 und 19.30 Uhr, ebenso wie am zweiten Weihnachtstag. Darüber hinaus ist Flic Flac in Bielefeld, Kassel, Erfurt und Nürnberg vertreten.

Die Motocross-Show im Käfig ist eines der Highlights bei den Flic-Flac-Shows. Foto: Samt & Seidel

"Wintermezzo" in Dinslaken geht in die zweite Runde

In der Dinslakener Kathrin-Türks-Halle präsentiert das Weihnachtsvarieté "Wintermezzo" von Heiligabend bis Silvester seine neue Show "Disco Disco". Dabei trifft Akrobatik auf Comedy und die Hits der 70er Jahre. Tickets für die zweistündige Show sind ab 44 Euro zu haben. Heiligabend findet eine Vorstellung ab 13 Uhr statt, am ersten Weihnachtstag um 19.30 Uhr und am zweiten Weihnachtstag um 15.30 Uhr und 19.30 Uhr.

Nach der Premiere im vergangenen Jahr findet das Wintermezzo in der Kathrin-Türks-Halle zum zweiten Mal statt. Foto: Markus Joosten/Funke Foto Services

Vollgas-Partys in Bochumer Discos

Pünktlich zu Mitternacht (früher lässt es das Ordnungsamt nicht zu) am heiligen Abend öffnet der Bahnhof Langendreer in Bochum seine Türen und lädt zu den "Holy Beatz" ein. "Dann aber feiern wir mit euch laut und heftig. DJ OGC gibt euch mit HipHop, Dancehall und Electrobeatz kräftig was auf die Ohren!", kündigt die Location an.

Unter dem Motto "Jubel, Trubel, Heiterkeit", feiert der "Untergrund" in der Bochumer Innenstadt am zweiten Weihnachtstag eine Zwei-Stunden-Party von 22 Uhr bis Mitternacht. "120 Minuten Party-Eskalation" verspricht der Club.

Swing und Gospel in der Christuskirche Bochum

Die Christuskirche in Bochum bietet über die Weihnachtstage gleich zwei Veranstaltungen an. Am ersten Weihnachtstag ab 17 Uhr lädt Chris Hopkins zu Swinging Christmas ein - mit Engelbert Wrobel´s Swing Society und der Sängerin Shaunette Hildabrand. "Normale" Tickets kosten 36 Euro, Besucher bis 25 Jahre zahlen die Hälfte. Außerdem gibt es noch vergünstigte Familientickets.

Jazzpianist Chris Hopkins hat die Besucher in der Christuskirche schon oft begeistern können. Foto: Reinhold Krossa

Am zweiten Weihnachtstag ab 20 Uhr sind zum wiederholten Mal die "New York Gospel Stars" in Bochum zu Gast. Organisator Lars Berndt spricht von einem "packenden Erlebnis für Groß und Klein". Jedes Chormitglied habe eine einzigartige Stimme und eine individuelle Art und Weise, mit dem Publikum zu interagieren. "So werden alte Songs mit neuen, frischen Akzenten aufgepeppt“, findet Berndt. Tickets sind ab 35 Euro zu haben.

Die New York Gospel Stars sind zum wiederholten Mal in der Bochumer Christuskirche zu Gast. Foto: Lars Berndt Events

Alles andere als besinnlich: "Army of Hardcore" in Oberhausen

Für Freunde der musikalisch härteren Gangart feiert die Turbinenhalle Oberhausen am ersten Weihnachtstag ab 18 Uhr das 15-jährige Jubiläum der "Army of Hardcore". Das Line-Up besteht aus rund 80 verschiedenen DJ's, die in sieben Kategorien eingeteilt sind, unter anderem werden "Angerfist" und "Neophyte" auftreten. Tickets kosten noch bis zum 1. November 54,99 Euro, danach 59,99 Euro.

Ein beliebter Standort für Festivals: Die Turbinenhalle Oberhausen Foto: Oliver Müller/Funke Foto Services

Düsseldorf feiert in speziellen Locations

Das Chapiteau ("Das etwas andere Zirkuszelt) in Düsseldorf lädt am ersten Weihnachtstag ab 19 Uhr zu einer "X-Mas-Party" ein. Der Eintritt beträgt fünf Euro inkl. kleinem Snack. Um Reservierung wird gebeten.

Im Stahlwerk im Stadtteil Lierenfeld findet ab 21 Uhr die "Last Christmas Party" mit Theo Fitsos und Gästen statt. Tickets gibt es ab 17,20 Euro.

Theaterstücke in Herne und Herten

Der Mondpalast in Herne feiert Weihnachten mit der Komödie "Frohet Fest" am 23. Dezember ab 20 Uhr sowie am 26. Dezember ab 17 Uhr. Tickets sind ab 18,90 Euro erhältlich.

Theaterdirektor Marvin Böttcher lädt zu Weihnachten in den Mondpalast in Herne. Foto: Biene Nagel/Funke Foto Services

Zur gleichen Zeit lädt der Revue Palast Ruhr in Herten zu "Stars auf Zeche - die heiße Show für kühle Tage" mit Tanz, Gesang und Akrobatik ein. Auch der Ticketpreis ist der gleiche.

"Taschenlampenkonzert" in Duisburg

Das Duisburger Theater am Marientor lädt unter dem Motto "Taschenlampen an" am zweiten Weihnachtstag um 17.30 Uhr zum Familien-Weihnachtskonzert der Band "Rumpelstil". Diese hat mit ihrer Kombination aus Musik, Theater und interaktiven Lichteffekten auch schon über 25.000 Zuschauer in die Berliner Waldbühne gelockt. Tickets sind ab 32 Euro erhältlich.

Die Band "Rumpelstil" lockte im September über 25.000 Besucher in die Berliner Waldbühne. Nun wollen sie das Publikum in Duisburg begeistern. Foto: Michele Tantussi/Funke Foto Services

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Freizeit