Poolball: Mix aus Fußball und Poolbillard in Gelsenkirchen Poolball- Mix aus Fußball und Poolbillard in Gelsenkirchen

2. Spielezentrum Herne

Wer’s etwas entspannter angehen mag, kommt im Herner Spielezentrum voll auf seine Kosten. Seit einiger Zeit boomt das Geschäft mit den Brettspielen wieder; überall im Ruhrgebiet finden sich mittlerweile Gruppen, die sich regelmäßig treffen, um miteinander zu spielen. Das Spielezentrum ist eine Möglichkeit, sich durch die breite Masse an Brettspielen zu probieren. Hier kann aus dem Schatz von über 14.000 Spielen (übrigens die zweitgrößte Spielesammlung der Welt) ausgesucht werden – entweder, um direkt vor Ort zu spielen oder den Spaß auszuleihen und Zuhause in Ruhe auszuprobieren.

Schon seit einigen Jahren ist das Spielezentrum Herne auch auf der „Spiel“ in Essen vertreten. Foto: Katrin Simoneit/ FUNKE Foto Services

Das Spielezentrum besteht bereits seit 1985 und bietet neben speziellen Kinderangeboten auch ein monatliches Spielecafé an, wo bei Kaffee und Kuchen gezockt werden darf. Außerdem haben in den Räumlichkeiten zahlreiche Vereine und Gruppen ein Zuhause gefunden. Auch überregionale Veranstaltungen gehören mittlerweile in den Kalender. Das Zentrum richtet einmal im Jahr die Deutsche Meisterschaft im Spiel „Carcassonne“ aus, auch die Messe „Spielwahnsinn“ lockt jedes Jahr rund 4000 Menschen nach Herne.

Die Spielothek hat Montags bis Donnerstags zwischen 15 und 18 Uhr geöffnet.

Mehr Infos und vor allem eine Liste mit allen verfügbaren Spielen gibt es hier.

Adresse: Jean-Vogel-Straße 17, 44625 Herne.

3. Kartbahn Dortmund

Die Highway Kartracing Bahn in Dortmund gilt mit ihren 1600 Metern als größte Indoor-Kartbahn der Welt. Die Strecke hat insgesamt 20 Kurven und verläuft durch zwei große Hallen. Regelmäßig finden dort die sogenannten Vier-Stunden-Rennen statt, aber auch ohne Wettbewerb darf nach Herzenslust Gas gegeben werden. Die Zuschauer werden über Monitore und Video-Wand auf dem Laufenden gehalten.

Platzierungen, Bahnrekorde und Tagesbestzeiten werden bis auf 1/1000 Sekunde genau angezeigt. Jedes Rennen wird zusätzlich per Computer ausgewertet. Ab zehn Personen kann die gesamte Bahn gemietet werden, Pokale gibt’s bei Bedarf auch. Es gibt verschiedene PS-starke Karts, darunter auch das Gold-Kart mit satten 9 Pferdestärken.

Die Preise für Einzelfahrten starten ab 10 Euro, die Bahn hat täglich von 10 bis 23 Uhr geöffnet, Sonn- und Feiertags von 10 bis 22 Uhr.

Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite von Highway Kartracing.

Adresse: Baroper Bahnhofstraße 79-85, 44225 Dortmund.

4. Puzzleum Bochum

Inhaber und Zauberer „Robinson“ ist stolz auf seine Sammlung im ersten Puzzle-Museum Deutschlands. Hier gibt es Geschicklichkeitsspiele aus allen Zeiten und Materialien. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Das erste deutsche Puzzle-Museum liegt in Bochum, versteckt im Foyer des Kleinkunsttheaters „Zauberkasten“. Wer nun aber den gediegenen Spielspaß von 0 bis 99 Jahren vermutet, liegt falsch. Auch ist das Museum kein reines Vergnügen für die Augen. Knifflige Geduldsspiele aus den letzten Jahrzehnten dürfen hier nach Herzenslust ausprobiert werden. Die Denksportaufgaben faszinieren Klein und Groß gleichermaßen und bringen die Tüftler auch gerne mal an ihre Belastungsgrenze.

Hausherr und Zauberer „Robinson“ kann insgesamt auf 1200 Objekte in den gläsernen Vitrinen verweisen; vom klassischen Zauberwürfel bis zum „Turm von Hanoi“ ist fast alles vertreten, was die Spielewelt hergibt. Seit 1999 ist das Puzzleum in Bochum beheimatet. Gäste des „Kleinkunsttheaters Zauberkasten“ können sich vor und nach der Vorstellung sowie in der Pause die Ausstellung anschauen. Außerdem führt Robinson führt Gruppen mit zehn bis zwölf Leuten durch das Museum.

Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite.

Erwachsene: 8 Euro; Kinder: 5 Euro.

Adresse: Lothringer Str. 36c, Bochum.

5. Citymonkey Boulderhalle Essen

Kletteraffen dürften hier voll auf ihre Kosten kommen: Im „Citymonkey“ in Essen gibt es ein besonderes Konzept für Boulderer; die gesamte Halle ist mit weichen Bodenmatten ausgelegt. Im Gegensatz zum Standard-Klettern wird hier in geringer Höhe gekraxelt, also darf auch mal gefallen werden. Seile oder Sicherungsgeräte sind nicht nötig. Was beim Bouldern wichtig ist, ist das Verhältnis von Kraft und Körpergewicht, Fähigkeiten wie Geschicklichkeit und Beweglichkeit werden hier trainiert und ausgebildet. Die Bewegungen sind dynamischer und auch akrobatischer als beim normalen Klettern. Außerdem sind die „Pfade“ in unterschiedlichen Farben gekennzeichnet – für u nterschiedliche Schwierigkeitsgrade.

Was den „Citymonkey“ auszeichnet, ist auch seine Kinderfreundlichkeit; in speziellen Bereichen können die Kleinen das Klettern spielerisch lernen. Und damit es weder dem Laien noch dem Boulder-Crack langweilig wird, werden die farblichen Klettergriffe jede Woche zu einem neuen Boulder-Parcours gesteckt.

Die Preise starten für Erwachsene bei 7,50 Euro von Dienstag bis Freitag, samstags und sonntags bei 8 Euro.

Montags bleibt die Halle geschlossen.

Boulderschuhe können für 2,50 Euro ausgeliehen werden. Auch Schnupperkurse mit professioneller Anleitung sind möglich.

Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite der Stadtaffen.

Adresse: Auf’m Bögel 6, 45149 Essen.

6. Modellbau im Pott

Die Faszination Modellbau ist gar nicht so altbacken, wie sie zuweilen scheint. Denn die Passion, mit der die Hobbytüftler an ihre Modelle gehen, ist außergewöhnlich. Mit viel Liebe zum Detail werden Flugzeuge, Schiffe, Eisenbahnen, Bäume und sogar kleine Menschen geformt und bemalt. Ganze Welten entstehen so in Garagen- oder Kellerräumen, die Zukunft, Vergangenheit oder Gegenwart auf ihre ganz eigene Weise darstellen. Doch wer nicht mit dem Modellbau aufgewachsen ist, schiebt das Hobby doch mehr in die Schublade der Generation 60 Plus. Dabei gibt es im Ruhrgebiet zahlreiche jüngere Vereine, die dem Vorurteil Einhalt gebieten.

Ferngesteuerte Autos können auf der Strecke des RCRT Duisburg richtig Gas geben. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

In Bochum trifft sich beispielsweise eine illustre Truppe, die sich den Droiden aus der „Star Wars“-Saga verschrieben hat und in mühevollster Kleinarbeit Kultfiguren wie „R2-D2“ Leben einhauchen. Oder der RC „Drecksloch“, der in Dortmund eine riesige Outdoor-Grünanlage für seine Rennautos angelegt hat. Noch immer ziehen Messen und Events rund um die verschiedenen Nischen des Modellbaus regelmäßig hunderte Besucher in die Region, die fasziniert sind von der alternativen Miniaturwelt. Auch einen Besuch wert: Das Oktorail-Museum im Essener Grugapark. Dort wird die Zeitreise der Industrie auf Eisenbahnschienen erzählt.

Am Wochenende hat das Museum zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet.

Der Eintritt beträgt 3,90 Euro für Erwachsene.

Adresse: Virchowstraße 167, 45147 Essen

7. Slotcar Bar Essen

Schon wieder Autos? Tja, der Spaß an den Flitzern ist universell – männlich und weiblich, jung und alt. Wer keine Lust hat, für teures Geld am straßenfähigen Auto rumzuschrauben oder sich in ein Kart zu setzen, kann die Euphorie des Rennens auch im Miniaturformat erleben; die Slotcar Bar in Essen bietet die passende Atmosphäre für die kleinsten Rennautos. Der Name Slotcar leitet sich aus dem englischen „Slot“, zu Deutsch „Schlitz“, ab. Bei Freunden der alten Carrera-Bahn sollten die Augen schon leuchten, denn das Prinzip ist dasselbe. Auf einer Bahn mit Schlitzen werden die von Strom angetriebenen Fahrzeuge über die Strecke gejagt. Die Eventhalle in Essen-Bergerhausen wurde zu einer richtigen Bar umgewandelt.

Die zwei über 30 Meter lange Bahnen lassen Slotcar-Fanherzen höher schlagen, die amerikanische Bar im schwarz-weiß-karierten Look passt zur Aufmachung. Ein Siegertreppchen für die Nachwuchs-Vettels gibt es auch – alles bereit also für den Motorsport in Miniatur. Die Bar kann für die unterschiedlichsten Events gemietet werden, auch einzelne Bahnen können für den Rennspaß angefragt werden.