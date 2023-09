Die Semesterferien in NRW beginnen an Fachhochschulen und Universitäten zu unterschiedlichen Zeiten. Ein Überblick über die Vorlesungszeiten ab dem Sommersemester 2024. (Symbolbild)

Semesterferien Semesterferien 2024 in NRW: Wann Studierende frei haben

Essen. Klausuren, Praktika, Urlaub: Für viele Studierende sieht so die vorlesungsfreie Zeit an den Unis aus. Die Termine der Semesterferien 2024 in NRW.

Auf die Semesterferien fiebern die Studierenden der Universitäten und Hochschulen in NRW während der gesamten Vorlesungszeit hin.

Wann die Semesterferien beginnen und enden, unterscheidet sich in NRW von Hochschulen zu Universitäten.

Semesterferien in NRW 2024: Wir geben einen Überblick über die Termine ab dem Sommersemester 2024.

Die Semesterferien sind für Studierende die vorlesungsfreie Zeit nach den Vorlesungen. Neben den Klausuren nutzen Studierenden die freien Tage oft für Praktika oder, um sich von dem Semester zu erholen.

In NRW werden die Vorlesungszeiten von dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft festgelegt. Sie unterscheiden sich an Universitäten und Hochschulen. Wir geben einen Überblick über die Vorlesungzeiten in NRW ab dem Sommersemester 2024:

Semester in NRW 2024: Wann an Universitäten Vorlesungen stattfinden

Sommersemester 2024: 08. April 2024 - 19. Juli 2024

Wintersemester 2024/2025: 07. Oktober 2024 - 31. Januar 2025

Sommersemester 2025: 07. April 2025 - 18. Juli 2025

Wintersemester 2025/2026: 06. Oktober 2025 - 30. Januar 2026

Nach der Vorlesungszeit beginnen für die Studierenden die Semesterferien. In dieser Zeit werden jedoch oftmals noch Klausuren geschrieben. Dennoch: Fast drei Monate haben die Studierenden an den Universitäten in Nordrhein-Westfalen keine Vorlesungen.

Die genauen Daten der Semesterferien können sich von Universität zu Universität unterscheiden und hängen von den geplanten Vorlesungen sowie den terminierten Klausuren ab. Außerdem weichen die Vorlesungszeiten von denen an Fachhochschulen ab.

Vorlesungen an Fachhochschulen in NRW 2024: Das sind die Termine

Sommersemester 2024: 01. April 2024 - 26. Juli 2024

Wintersemester 2024/2025: 23. September 2024 - 07. Februar 2025

Sommersemester 2025: 24. März 2025 - 18. Juli 2025

Wintersemester 2025/2026: 22. September 2025 - 06. Februar 2026

Die Vorlesungszeiten an den Fachhochschulen in NRW weichen etwas von denen an Universitäten ab. Sie sind in den kommenden Semestern mindestens zwei Wochen länger. Aber auch hier können sich die genauen Vorlesungszeiten je nach Fachhochschule unterscheiden.

