Safariland Stukenbrock: Wilde Tiere des afrikanischen Kontinents in NRW

Freizeitparks in NRW

Freizeitparks in NRW Safariland Stukenbrock: Wildlife-Zoo mit über 600 Tieren

Essen/Stukenbrock. Das Safariland Stukenbrock in NRW lockt Besucher mit über 600 Tieren. Wir haben die wichtigsten Informationen für ihren Besuch zusammengefasst.

Wilde Tiere in NRW : Über 600 leben im Safariland Stukenbrock .

: Über 600 leben im . Was der Eintritt kostet, wie man dort hinkommt und und was es dort sonst noch gibt, lesen Sie hier.

Wilde Tiere wie Löwen, Tiger oder Zebras: Wer diese Tiere aus nächster Nähe sehen möchte, kann sich auf einen Besuch im Safariland Stukenbrock freuen. Der Park in der Nähe Bielefelds zeigt die Tierwelt Afrikas.

Über 600 Tiere im Safariland Stukenbrock

Das Safariland Stukenbrock beherbergt viele Tiere, die nicht ursprünglich in NRW und in Deutschland leben. Mit einem Fokus auf afrikanische Tiere leben über 600 von ihnen im Wildlife-Zoo des Safarilands. In der einstündigen Tour können Besucher diese Tiere teils aus kurzer Entfernung sehen und entdecken.

Welche Tiere gibt es im Safariland Stukenbrock?

Wilde Tiere im Safariland Stukenbrock: Löwen sind Teil der rund 600 Tiere, die es im Safariland zu sehen gibt (Symbolbild). Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Zu den über 600 Tieren im Wildlife-Zoo des Safarilands gehören vor allem Tiere des afrikanischen Kontinents: Dazu zählen Giraffen, Nashörner, Löwen, Tiger, Antilopen, Zebras und Elefanten. Aber auch Kamerunschafe, Streifen-Gnus und Berberaffen können die Besucherinnen und Besucher des Safarilands in dem Freizeitpark entdecken.

Preise und Öffnungszeiten des Safarilands Stukenbrock

Öffnungszeiten der Hauptsaison (April-November):

10-18 Uhr (Safaridurchfahrt ist nur bis kurz vor Kassenschluss um 16 Uhr möglich)

Das kosten die Tickets im Safariland:

Tageskarten: Erwachsene 29,50 Euro, Kinder (3-12 Jahre) 25,50 Euro, Kinder unter 3 Jahre sind frei

Weitere Einzelpreise, Saison- und 2-Tages-Karten sind auf der Internetseite des Safarilands zu finden

Safariland Stukenbrock: Essen mit Blick auf die Tiere

Für Essen und Trinken ist im Safariland Stukenbrock auch gesorgt. Diese Gastronomie bietet der Park an:

Familienrestaurant „Kattagaskar“: Das Familienrestaurant hat täglich von 11-17 Uhr geöffnet und bietet von Pommes, über Nudeln und Salaten bis hin zu vegetarischen Gerichten eine breite Küche an.

Pizzeria „Weiße Löwen“: Für alle Pizza-Fans gibt es eine Pizzeria im Safariland . Besonders ist hier der Blick auf die Weißen Löwen während des Essens.

. Besonders ist hier der Blick auf die Weißen Löwen während des Essens. Weitere Imbisse: Für zwischendurch hat der Park auch kleine Imbisse.

Safariland Stukenbrock: Auch Giraffen sind Teil der einstündigen Tour durch den Park (Symbolbild). Foto: GUDKOV ANDREY / Shutterstock

Anfahrt und Parken zum Safariland Stukenbrock

Das Safariland Stukenbrock liegt Süd-östlich in Ostwestfalen zwischen Bielefeld und Paderborn und in direkter Nähe der Autobahn A33. Damit ist das Safariland mit dem Auto leicht zu erreichen. Wer mit dem Bus anreisen möchte, sollte die Buslinie 84.1 nehmen (Schloß Holte-Stukenbrock - Safaripark - Stukenbrock-Senne). Besucherinnen und Besucher, die mit der Bahn anreisen, sollten sich vorher auf der Internetseite der Deutschen Bahn informieren.

Das Parken am Safariland ist auf zwei Parkplätzen möglich. Der erste Parkplatz liegt direkt am Eingang. Dieser ist der kleinere von beiden. Der große Parkplatz befindet sich auf der anderen Seite des Safarilands und bietet genug Parkplätze an. Das Parken im Safariland kostet 3,50 Euro.

Safariland Stukenbrock: Vergnügungspark und Indoor-Spielpark

Neben der Safari durch den Park gibt es auch weitere Attraktionen für alle Besucherinnen und Besucher. Insbesondere für Kinder sind der Vergnügungspark und der Indoor-Spielpark interessant. Im Vergnügungspark warten mehr als 30 Karussell-Attraktionen und Shows auf die Gäste.

Der Indoor-Spielplatz bietet eine Möglichkeit zum toben für Kinder und gleichzeitig eine Gastronomie für die Erwachsenen.

Mehr Zoos in NRW:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Freizeit