Osterferien 2023: Besondere Ausflugstipps in NRW

NRW. Ostern: Jede Menge Zeit für jede Menge Erlebnisse in NRW. Hier kommen außergewöhnliche Tipps für Aktive und Gemütliche, für Jung und Alt.

Die Osterferien in NRW sind 2023 vom 3. bis zum 15. April.

Eine Auswahl an Ausflugstipps zu besonderen Orten in NRW.

Die Osterferien bieten jede Menge freie Zeit für spannende Erlebnisse. Wir haben einige außergewöhnliche Ausflugstipps für NRW gesammelt: von rosa Flamingos im Wald über Ostereiersuche in Tierparks bis zu glänzenden Sternen am Himmel.

Ausflugstipps für Eltern mit Kindern: Ostereiersuche im Tierpark und Märchenwald

Perfekt für Familien: Im Affen- und Vogelpark in Eckenhagen gibt es eine große Eiersuche. Jedes Jahr werden mehr als 12.000 Eier auf dem Freigelände versteckt, die die Besucher an den Osterfeiertagen fleißig suchen können. Auch im Rennbahnpark in Neuss gibt es eine Ostereier-Suche.

Mama Christiane Geuken, Papa Denis Weckelmann, Mia (im Kinderwagen) und Tochter Alissa haben im letzten Jahr bei der Osteraktion im Stadtgarten in Bochum-Wattenscheid reiche Beute gemacht. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Eltern, die unabhängig von Ostern ein schönes Ausflugsziel suchen, sollten sich den Märchenzoo am Blauen See in Ratingen merken. Hier gibt es Figuren im Wald, die den Kindern Geschichten erzählen und daneben können Esel, Affen und Pfauen bestaunt werden. Auch schön ist das Mais-Labyrinth Irrland in Kevelaer, ein riesiger Freizeitpark für Kinder mit Flugzeug-Rutschen und Tretautos.

Kostenlose Ausflugstipps in NRW: Vom Kunstabend zu rosa Flamingos in der freien Natur

Auch wer seinen Geldbeutel schonen möchte, hat in NRW jede Menge Auswahl. So verlangen zum Beispiel verschiedene Museen keinen Eintritt. In Dortmund können die Dauerausstellungen aller städtischen Museen kostenlos besucht werden, wie das Museum Ostwall im Dortmunder U. Die Kunstsammlung NRW lädt jeden ersten Mittwoch im Monat zu einem kostenlosen Kunstabend nach Düsseldorf ein und ein Teil der Sammlung des Folkwang Museums in Essen ist auch gratis.

Der Streichelzoo im Kaisergarten in Oberhausen ist immer einen Ausflug wert, wie hier an Ostern 2019. Foto: Olaf Fuhrmann / Funke Foto Services GmbH

Es gibt auch kostenlose Tierparks und Wildgehege, in denen Tiere gestreichelt und gefüttert werden können. Im Streichelzoo im Kaisergarten in Oberhausen leben Alpakas, Pferde und Schildkröten. Der Tierpark im Stadtgarten in Recklinghausen ist bekannt für seine Vogelvoliere. Im Münsterland können rosa Flamingos in freier Natur beobachtet werden: Im Naturschutzgebiet Zwillbrocker Venn lebt nämlich seit drei Jahrzehnten die nördlichste Flamingo-Brutkolonie der Welt.

Ausflugstipps für Aktive: Aussichtspunkte und Rätselspaß in NRW

Ansonsten gibt es im Ruhrgebiet natürlich auch noch viele begehbare Halden, die eine Mischung aus Industriekultur und Natur bieten. Bekannt sind vor allem das Tiger & Turtle in Duisburg und das Tetraeder in Bottrop. Ein kleiner Geheimtipp: Auf der Halde Rheinpreußen in Moers thront eine übergroße Grubenlampe. Wenn es anfängt zu dämmern, strahlt das rote Licht über den Haldenhügel. Die Lampe ist auch begehbar. Von oben blicken Besucher auf das Ruhrgebiet aus 104 Metern Höhe.

Das Kunstwerk „Geleucht“ steht auf der Halde Rheinpreußen in Moers. Von oben hat man einen tollen Ausblick über das Ruhrgebiet. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Wer mehr Spannung braucht, kann eine Rätseltour in Düsseldorf machen. Per SMS bekommen Teilnehmer den Startpunkt geschickt. Dann geht es zwei Stunden durch die Altstadt. Im besten Fall hat das Team am Ende das Rätsel gelöst.

Gemütliche Ausflugstipps in NRW: Sterne gucken und Seele baumeln lassen

Im Planetarium Bochum können Besucher über 9000 Sterne an der Kuppel bestaunen. Videoproduktionen präsentieren weit entfernte Galaxien, Sterne und das Universum.

Hattingen aus der Luft: Die Altstadt und ihre Cafés versprechen Ruhe und Gemütlichkeit. Foto: Hans Blossey / FUNKE Foto Services

Wer einen Ort sucht, um die Seele baumeln zu lassen, ist in Hattingen richtig. Die kleine Altstadt lockt mit romantischen Gassen, kleinen Fachwerkhäusern und mittelalterlichen Mauern.

