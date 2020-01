5. Die Emscherquelle in Holzwickede

Hier fängt die Reise an: Die Emscherquelle in Holzwickede. Foto: Simone Melenk

Wir kennen sie alle – und so wie die unbeliebte Cousine dritten Grades gehört die Emscher nun einmal zur Familie. Wenn ein Geruch für Heimat steht, dann dieser. In Holzwickede entspringt der 81,5 Kilometer lange Fluss, direkt auf dem sogenannten Emscherquellhof. Dabei handelt es sich um eine 1801 erbaute Hofanlage inklusive Pferdestall und Backhaus. In einem eingefassten Teich auf dem Innenhof entspringt die Emscher.

Die Hofanlage gehört mittlerweile der Emschergenossenschaft und wird als Ausstellungsraum und Schulungszentrum genutzt. Wussten Sie, dass die Emscher in früheren Jahrhunderten für ihren Fischreichtum bekannt war, bevor die Industrialisierung das Wasser schnell verschmutzte? Wir auch nicht. Sauber ist die Quelle heutzutage aber auf jeden Fall.

Jeden zweiten und vierten Sonntag öffnet die Ausstellung von 11 Uhr bis 16 Uhr.

Adresse: Quellenstraße 2, 59439 Holzwickede.

6. Die einzig wahre Currywurst...

...ist wohl ein Mythos. Aber so wie der Eiffelturm nach Frankreich gehört, gehört die Currywurst in den Pott. Isso. Wo es die Beste gibt – darüber lässt sich nicht diskutieren. Das muss ausprobiert werden! Denn die Liebe zur Wurst in der roten Sauce, leicht eingerahmt aus einem Traum von Pommes mit Mayo, das ist eine ganz Besondere. Eine einzigartige Verbindung. So alt wie der Pott selbst ist wohl auch die Bewunderung zur Wurst. Und jeder Virtuose hat seine eigene Lieblingsstelle für das Gericht der Herzen.

So schwören die Einheimischen zum Beispiel auf die Bude „Eddis Wurst & Durst Express“ in Witten. Hier kocht und serviert Eigentümer Detlef Berkenburg noch selbst – Vater und Namensgeber Edmund aka „Eddi“ kommt öfter zum Quatschen vorbei. Seit 1962 stehen die Leute hier Schlange, sobald die Kult-Pommesbude aufmacht. Das Rezept für die Currysauce kennen nur drei Menschen – schmecken tut es noch einigen mehr. Auch die Bochumer Currywurst von der Fleischerei Dönninghaus ist ein echter Klassiker.

Das einzig wahre Zuhause der Currywurst gibt es wohl kaum. Aber sicher ist eins: Über Geschmack brauchen wir hier nicht streiten. Für Tipps sind wir aber dankbar!