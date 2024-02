Kindergeburtstag feiern in NRW: Hier kann die Party steigen!

Ein Kindergeburtstag steht an? Wenn das Wetter schlecht, die Wohnung klein und die Gästeliste lang ist, bietet sich eine Feier außerhalb der eigenen vier Wände an.

Für die Kinder ist es einer der tollsten Tage im Jahr, für die Eltern ist es mitunter ein echter Stresstest: Kindergeburtstage wollen gefeiert werden! Nur wie – und vor allem wo? Wenn das Wetter schlecht, die Wohnung klein und die Gästeliste lang ist, bietet sich eine Feier außerhalb der eigenen vier Wände an. Auf dem Indoor-Spielplatz, im Tierpark, in der Kletterhalle, in der Natur oder auf einer echten Ritterburg – für jedes Interesse und jedes Alter gibt es im Ruhrgebiet die passenden Angebote. Wir haben viele Tipps gesammelt:

Kindergeburtstag kulturell: Museums-Workshops, Ritterparty und Schatzsuche

Kindergeburtstag im Museum: Kultur ist langweilig? Von wegen! Wie wäre es etwa mit einer Dino-Party oder einem „Steinreich“-Workshop im Mineralienmuseum (Ruhrmuseum) Essen? Das Kultur- und Stadthistorische Museum in Duisburg bietet für Geburtstagsfeiern verschiedene Workshops an, etwa „Steinzeit“ mit dem Bau einer steinzeitlichen Waffe oder „Römer und Germanen“, wo Münzen und Amulette gegossen werden. Zu kleinen Taschen-Designern werden Kinder im Leder- und Gerbermuseum Mülheim – und jeder darf sein selbst gestaltetes Einzelstück mit nach Hause nehmen. Im Schloss Strünkede in Herne kann man in die Ritterzeit oder Steinzeit abtauchen, auf Schatz- oder Spurensuche gehen sowie mit edlen Barockkostümen ausgestattet einen wahrhaft königlichen Geburtstag feiern.

Kindergeburtstag auf der Burg: Wie wäre es mit einer Ritterparty auf einer echten Ritterburg? Auf Burg Linn in Krefeld können Ritterfans eine über 900 Jahre alte Wasserburg erkunden, auf Schatzsuche gehen und bei Ritterspielen testen, wie gut sie im Umgang mit Lanze, Keulen, Pfeil und Bogen sind.

Kindergeburtstag auf der Zeche: Party in einem UNESCO-Weltkulturerbe? Das geht! Die Zeche Zollverein in Essen bietet verschiedene Programme für Kindergeburtstage: Schatzsuche, auf Tour mit einem Bergmann und eine Zechenschicht. Auch auf der Zeche Knirps in Bochum können Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren ihren Geburtstag feiern.

Kindergeburtstag im Kino: Sich entspannt zurücklehnen und chillen – das geht bei einem Geburtstag im Kino. In vielen Lichtspielhäusern hat das Geburtstagskind dann freien Eintritt, wie etwa im UCI. Auch interessant:Ausflugstipps: Hier haben Geburtstagskinder freien Eintritt

Kindergeburtstag spielerisch: Spielen und Toben im Indoor-Spielplatz oder im Familiencafé

Kindergeburtstag im Indoor-Spielplatz: Spiel und Spaß bei jedem Wetter versprechen die Indoor-Spielplätze in der Region. Die meisten von ihnen haben spezielle Angebote für Kindergeburtstage.

Kindergeburtstag im Familiencafé: Etwas ruhiger und gemütlicher geht es im Familiencafé zu. Viele Eltern-Kind-Cafés in der Region haben Geburtstagesangebote für die Kleinen parat, etwa das Löffelöhrchen in Essen oder das Krümelreich in Witten. Lesen Sie auch:Familien- und Kindercafés in NRW: Unsere Tipps im Überblick

Kindergeburtstag sportlich: Klettern, springen, tanzen und schwimmen

Kindergeburtstag im Hochseilgarten: Hoch hinaus geht es im Hochseilgarten Tree2Tree in Oberhausen, Dortmund oder Duisburg. Dort können Geburtstagskinder mit ihren Gästen gemeinsam über unterschiedliche Parcours klettern.

Kindergeburtstag in der Kletter-/ Boulderhalle: Auch für unerfahrene Kletterer geeignet sind Boulderhallen. In der Boulderhalle Einstein in Duisburg etwa gibt es drei Angebote für den Kindergeburtstag: eine Schatzsuche, eine Olympiade oder eine Ninja-Challenge. Auch das Kletterzentrum Neoliet mit seinen Hallen in Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Mülheim und Oberhausen bietet Kindergeburtstage an.

Kindergeburtstag im Trampolinpark: Hüpfen macht glücklich: Beim „Birthday flight“ im Superfly Duisburg wird 90 Minuten gehüpft was das Zeug hält. Auch im Jump House Essen können Kinder ins neue Lebensjahr springen.

Kindergeburtstag im Alpincenter: Ab ins Sauerland, um den Geburtstag im Schnee zu feiern? Den Weg können junge Skifans zwischen sieben und zwölf Jahren sich sparen, wenn sie ihre Kinderparty im Alpincenter Bottrop feiern.

Kindergeburtstag in der Eishalle: Ebenfalls auf frostigem Untergrund lässt es sich in der Eishalle feiern, etwa in der Rheinlandhalle Duisburg oder auf der Eisfläche der Hannibal-Arena in Herne.

Kindergeburtstag im Bowl-Center: Bowling ist für viele Kinder ein großer Spaß und Geburtstagsfeiern sind fast in allen Centern möglich. Das XXL-Bowling in Duisburg beispielsweise hat Kindergeburtstags-Pakete für Moonlight-Minigolf oder Bowling.

Kindergeburtstag in der Tanzschule: Tanzmäuse finden vielleicht Gefallen an einem Geburtstag in der Tanzschule. In der „dance & more“-Tanzschule in Essen etwa wird eine Choreographie erlernt, die zu einem selbstgewählten Lied getanzt werden kann.

Kindergeburtstag im Schwimmbad: Wer seinen Kindergeburtstag im Wasser feiern möchte, kann das in vielen Schwimmbädern in der Region machen. Zahlreiche Sport- und Erlebnisbäder haben extra Geburtstagspakete im Angebot – teils auch mit Animation, wie das Wananas in Herne oder der Aquapark Oberhausen.

Kindergeburtstag tierisch-natürlich: Erlebnisführungen im Tierpark und Erforschung der Natur

Kindergeburtstag im Zoo: Viele Zoos bieten für Geburtstagskinder und ihre Gäste eine Erlebnisführung an, etwa der Zoo Duisburg oder die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen. Hier lesen Sie noch mehr zum Zoo Duisburg und zur Zoom Erlebniswelt.

Kindergeburtstag auf dem Tierhof: Hühner streicheln, Schweine füttern: Auf dem AWO-Ingenhammshof in Duisburg erleben Geburtstagsgruppen unter pädagogischer Begleitung einen tierisch schönen Tag mitten in der Stadt. Viele verschiedene Themenangebote zum Kindergeburtstag macht auch der Ziegenmichel in Gelsenkirchen.

Kindergeburtstag in der Natur: Die Naturschule im Grugapark richtet Geburtstage für Kinder in der Natur aus. Kleinen Naturforschern stehen verschiedene Programme, Exkursionen und Workshops wie Filzen zur Auswahl. Eine Geburtstagsfeier im Wald erleben Kinder bei „Waldspiel Essen“. Einen Detektiv-Geburtstag feiern und einen verlorenen Schatz entlang der Ruhr suchen können Geburtstagskinder im Haus RuhrNatur in Mülheim.

Kindergeburtstag außergewöhnlich: Feiern im Tonstudio, beim Bäcker oder auf der Ruhr

Kindergeburtstag auf der Ruhr: Zum Soft-Rafting laden die Ruhr-Piraten in Hattingen ein: Mit großen Schlauchbooten geht es oberhalb des Hattinger Wehrs aufs Wasser und schon nach kurzer Strecke über eine Bootsrutsche.

Kindergeburtstag beim Bäcker: Bei Bäcker Peter in Essen können Kinder auf Erlebnistour durch die Backstube gehen. Die jungen Bäcker dürfen ihr eigenes Brot backen und mit nach Hause nehmen. Auch in der Kinderbackstube Schollin in Dinslaken kann ein Geburtstagspaket gebucht werden.

Kindergeburtstag im Tonstudio: Der Singpoint, u.a. in Dortmund, Duisburg und Essen, gibt Kindern ab fünf Jahren die Möglichkeit, einen Song in einem professionellen Tonstudio aufzunehmen. Der Song kann als MP3-Datei mit nach Hause genommen werden.

Kindergeburtstag auf der Kartbahn: Ein rasanter Kindergeburtstag kann etwa im Kartcenter Hattingen oder auf der Daytona-Kartbahn in Essen gefeiert werden. Auch interessant:Kartbahnen in NRW: Hier kommen Racing-Fans auf ihre Kosten

Kindergeburtstag im Basti-Bus: In einem großen Bus, der zu einem frei wählbaren Ort kommt, können Kinder mit Holz arbeiten und Bausätze, wie beispielsweise Insektenhotels zusammenbauen. Eine Hüpfburg steht nach Absprache ebenfalls bereit. Weitere Infos zur mobilen Kinderwerkstatt gibt es hier.

