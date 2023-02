Die Karnevalisten in NRW sind in diesem Jahr wieder auf der Straße und freuen sich auf die tollen Umzüge. Muss nur das Wetter stimmen zum Höhepunkt der Karnevals-Session 2023.

Wetterprognose Karneval 2023: So wird das Wetter an Karneval in NRW

NRW. Die Hochphase der Karnevals-Session steht bevor und damit viele Karnevalsumzüge. Wie wird das Wetter rund um Rosenmontag? Der Ausblick für NRW.

Bald hallt wieder das altbekannte "Helau" und "Alaaf" durch die Straßen. Es fliegen Bonbons von den bunt bemalten Wagen. Es wird geschunkelt und gefeiert bis tief in die Nacht. Die Frage ist nur: Wie wird das Wetter an den Karnevalstagen? Müssen die dicksten Kostüme her oder geht auch das nicht so warme Cowboy-Outfit mit kurzer Hose? Wir haben uns schlau gemacht.

Was sagen die Internet-Portale zum Wetter an Karneval in NRW?

Wer nach einer Wetterprognose im Internet sucht, findet schnell zahlreiche Anbieter. Wetter.de verspricht zurzeit einen sehr guten Ausblick für das Ruhrgebiet: Rosenmontag und Faschingsdienstag soll den ganzen Tag über die Sonne scheinen. Aber vorsicht: Die Höchsttemperatur soll bei "nur" sieben Grad liegen. Wetteronline prognostiziert Temperaturen zwischen sieben und zehn Grad in ganz NRW an den Karnevalstagen.

Hoffentlich regnet es an den Karnevalstagen nur Konfetti. Bis es eine verlässliche Wetterprognose für die Karnevals-Züge in NRW gibt, dauert es noch etwas. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Das sagt der Deutsche Wetterdienst zum Wetter an Karneval in NRW

Auch wenn diverse Internet-Portale einen Ausblick für die nächsten zwei Wochen anbieten: Eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in Essen rät aber aktuell noch davon ab, sich darauf zu verlassen. Die Portale hätten alle unterschiedliche Prognosen.

Kann die Expertin trotzdem eine Mini-Prognose für die Karnevalstage abgeben? "Naja, ich kann zwischen Wolken, Sprühregen und Sonnenschein alles verkaufen. Es wird zumindest keinen Sturm geben. Aber ob man nass wird oder nicht, das können wir jetzt noch nicht sagen."

Für eine ernsthafte Prognose ist es noch zu früh. Eine Woche vor Karneval ließe sich das Wetter genauer einschätzen.

