Karneval-Newsblog Karneval 2023 in NRW: So feiern die Narren in der Region

Essen. Die Narren sind los, es wird endlich wieder Karneval gefeiert. Wo die Karnevalisten in NRW unterwegs sind, lesen Sie bei uns im Newsblog.

"Helau" und "Alaaf"! Es ist endlich wieder Karneval.

In den Städten ist zwischen Altweiber und Rosenmontag einiges los. Hier geht es zur Übersicht der Rosenmontagszüge in NRW.

In unserem Newsblog lesen Sie, wie die Karnevalisten in NRW feiern.

Nach der Corona-Zwangspause dürfen Karnevalisten in diesem Jahr wieder richtig feiern. Am kommenden Donnerstag (16. Februar) ist Weiberfastnacht - ab dann geht es mit dem Straßenkarneval so richtig los. Erfahren Sie hier, wie das Wetter an Karneval werden soll.

In den Städten laufen derweil die Vorbereitungen auf die Rosenmontagsumzüge, wie zum Beispiel in Gelsenkirchen, wo Umleitungen für Busse und Bahnen eingerichtet werden. In Bochum wird es auf den Umzügen weniger Kamelle als noch in den Vorjahren geben, teilte der Festausschuss mit. In Duisburg machte traditionell der "Blutwurstsonntagsumzug" den Auftakt in den Straßenkarneval 2023.

Newsblog zu Karneval in NRW – so feiern die Jecken in den Städten:

An dieser Stelle lesen Sie ab Altweiber (16. Februar), wie in den NRW-Städten Karneval gefeiert wird und finden Fotostrecken und Videos der einzelnen Veranstaltungen in Rosenmontagszüge.

