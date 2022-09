Hochzeiten mit modernem, industriellem Flair liegen voll im Trend. In der Industrieregion NRW gibt es so einige Locations, die sich dafür anbieten.

Hochzeit Hochzeitslocations in NRW: Heiraten mit industriellem Flair

Essen. Ehemalige Zechengelände, stillgelegte Bahnhöfe – Hochzeitslocations mit industriellem Charme gibt es in NRW viele. Hier ein paar Tipps.

Industriegeschichte ist in NRW auch heute noch vielerorts sichtbar. Die ehemaligen Zechen, Halden und Industrieanlagen dienen längst nicht mehr dem Zweck, für den sie mal erbaut wurden. Stattdessen beherbergen sie heute Museen, Galerien oder Ausstellungen – oder wurden zu Orten umgestaltet, an denen Paare den schönsten Tag ihres Lebens feiern. Hier eine Auswahl an trendigen Hochzeitslocations mit industriellem Flair in NRW:

Heiraten mit industriellem Flair in diesen NRW-Locations

Heiraten im Industriedenkmal: In der Kokerei Hansa in Dortmund werden Paare vor riesigen stählernen Maschinen im Kompressorenraum getraut. Oder sie entscheiden sich für eine Trauung in der ehemaligen Waschkaue, wo sich früher die Koker nach getaner Arbeit wuschen, bevor sie zu ihren Familien heimkehrten.

Auf Wunsch kann auch das Hochzeitsfest inklusive Catering in beiden Räumlichkeiten gefeiert werden. Bis zu 100 Gäste finden in der Location Platz. Als besonderen Programmpunkt für die Feier bietet die Industriedenkmalstiftung auf Wunsch eine Führung über das Kokereigelände an.

Mehr Infos zur Kokerei Hansa in Dortmund: www.industriedenkmal-stiftung.de

Die alte Kompressorenhalle der Kokerei Hansa in Dortmund bietet die perfekte Kulisse für eine Ambientehochzeit mit industriellem Flair. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Eine Hochzeit in einem stillgelegten Güterbahnhof? Möglich, und zwar im Gare du Neuss in der gleichnamigen Stadt. Die Bahnhallen stammen aus dem frühen 20. Jahrhundert. In den 2010er-Jahren wurden hier regelmäßig Trödelmärkte veranstaltet. Heute dient der Gare du Neuss als Eventlocation mit industriellem Flair und verfügt als solche über eine Veranstaltungshalle, ein Café und sogar eine freie Kapelle, die „Chapelle de Nüss“.

In diesem extravagant eingerichteten Trausaal sagen Paare hier „Ja!“. Die Hochzeitsfeierlichkeiten finden in der Haupthalle statt, das Café wird dann zur Tanzfläche umgewandelt. Auf Wunsch kann die Eventhalle beheizt werden, sodass auch in der kalten Jahreszeit einer Hochzeit im Gare du Neuss nichts im Wege steht.

Mehr Infos zum Gare du Neuss: www.gareduneuss.de

Heiraten im ehemaligen Güterbahnhof: Im Gare du Neuss wird mit rustikalem, industriellem Flair gefeiert. Foto: Sascha Krämer

Beliebt bei Hochzeitspaaren ist auch der Lokschuppen in Bottrop. Das Gebäude von 1911 ist Teil der ehemaligen Zechenanlage Ahrenberg-Fortsetzung. Knapp 20 Jahre lang wurden dort Lokomotiven gewartet, danach beherbergte der Schuppen bis in die 1970er-Jahre eine Schmiede. Nach langem Stillstand wurde er um die Jahrtausendwende zu neuem Leben erweckt – als Eventlocation.

Nicht selten treffen sich hier Größen aus Politik, Kultur und Gesellschaft. Aber auch für standesamtliche Trauungen und Hochzeitsfeiern mit Industrieflair – das Original-Schiebetor ist noch erhalten, ebenso wie Teile der Gleisanlage – bietet sich der Lokschuppen an. In der großzügigen Location können zwischen 70 und 160 Personen gemeinsam Hochzeit feiern.

Mehr Infos zum Lokschuppen Bottrop:www.lokschuppen-bottrop.de

Unverputzte Wände, Stahlträger und eine alte Gleisanlage: Der Lokschuppen in Bottrop ist ein Stückchen Industriegeschichte und diente schon vielen Paaren als Hochzeitslocation. Foto: Reinhold Krossa

Heiraten im Flugzeughangar: Industriecharme mal anders

Eine außergewöhnliche Location mit Industrieflair ist der Paderborn-Lippstadt Airport. Hier können Paare wählen, wo sie einander die ewige Treue schwören möchten, und zwar immer mit Blick auf das Rollfeld: im Quax-Hangar inmitten historischer Flugzeuge, in der ehemaligen Towerkanzel auf dem Vorfeld, im Airport-Forum oder direkt im Flugzeug.

Zuständig für die standesamtlichen Trauungen ist das Standesamt der Stadt Büren. Im Quax-Hangar kann im Anschluss an die Zeremonie auch der Hochzeitsempfang stattfinden. Wer mit seinen Gästen lieber hoch hinaus will, mietet sich das Airport-Forum mit seiner großzügigen Dachterrasse.

Mehr Infos zum Paderborn-Lippstadt Airport: www.airport-pad.com

Heiraten in einem Flugzeughangar mag nicht jedermanns Sache sein. Sicher ist: Paare, die sich für eine Hochzeit auf dem Airport Paderborn/Lippstadt entscheiden, bekommen Industriecharme der etwas anderen Art. Foto: Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH

Ein buchstäblich traumhaftes Ambiente für eine Hochzeit mit Industriecharme bietet die Galerie der Traumfänger in Dorsten. In den Räumlichkeiten auf dem Gelände der alten Zeche Fürst Leopold finden zwischen 85 und 180 Gäste Platz. Nur wenige Minuten entfernt befindet sich die alte Waschkaue, wo freie Trauungen stattfinden können.

Die Galerie kann darüber hinaus nicht nur für Hochzeiten gebucht werden. Auch für Polterabende oder Junggesellenabschiede bietet sie mit den meterhohen Decken, unverputzten Wänden und so manchem Überbleibsel aus der Geschichte der alten Zeche eine einmalige Location.

Mehr Infos zur Galerie der Traumfänger in Dorsten: www.hansschusterwedding.de

In der Galerie der Traumfänger in Dorsten schließen sich Eleganz und Industriecharme nicht aus – immer wieder entscheiden sich Paare wie Julia und Hans für diese Hochzeitslocation. Foto: Matthias Jaworski Photography

Betonböden, sechs Meter hohe (Backstein-)Wände und ein vollverglastes Dach, dazu schlichtes Mobiliar und gedeckte Farben – willkommen im House of ChinChin in Duisburg. Die Location ist in einer ehemaligen Schmiedehalle untergebracht und wird unter anderem für Fotoshootings, Events oder eben Hochzeiten genutzt.

Allerdings nicht für rauschende Hochzeitsfeste, wie sie an anderen Locations gefeiert werden: Im House of ChinChin werden sogenannte Tiny Weddings veranstaltet, also intime, atmosphärische Gesellschaften ohne Tanz oder wilde Party.

Mehr Infos zum House of ChinChin in Duisburg: www.houseofchinchin.com

Bis zu 60 Gäste können im House of ChinChin in Duisburg gemeinsam Hochzeit feiern. Die Location verfügt über drei Räume inklusive Küchen- und Barbereich und besticht durch ihren modernen, industriellen Charme. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

