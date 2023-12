Einkaufen an Heiligabend: Diese Läden dürfen in NRW öffnen.

Essen Heiligabend 2023 fällt auf einen Sonntag. In welchen Geschäften in NRW können Sie aber trotzdem noch einkaufen? Alle Infos dazu in der Übersicht.

Heiligabend fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag.

Aber wo können Sie trotzdem noch einkaufen? Welche Geschäfte haben geschlossen?

Wir haben die wichtigsten Informationen in einer Übersicht gesammelt.

Wer kennt es nicht? Der Heiligabend steht kurz bevor, die letzten Geschenke werden eingepackt und Besuch hat sich angekündigt. Wem in den vergangenen Jahren plötzlich auffiel, dass eine Zutat fehlt oder ein Präsent nicht angekommen ist, der konnte am Heiligabend noch kurz vor knapp bis 14 Uhr auf den Einzelhandel oder das Lebensmittelgeschäft in der Nähe ausweichen. Das ist in diesem Jahr aber anders, denn: Der 24. Dezember 2023 fällt auf einen Sonntag. Gibt es Geschäfte in NRW, die trotzdem öffnen dürfen? Und wo können „Last-Minute-Käufer“ am Heiligabend noch kurzfristige Besorgungen machen? Hier gibt es alle Informationen im Überblick.

Welche Läden haben am Heiligabend 2023 in NRW geöffnet?

Laut dem aktuellen Ladenöffnungsgesetz NRW dürfen nur bestimmte Geschäfte am 24. Dezember öffnen, wenn dieser auf einen Sonntag fällt. So dürfen beispielsweise Weihnachtsbaumverkaufsstellen in der Zeit zwischen 10 und 14 Uhr geöffnet haben. Ausnahmen gibt es außerdem für Geschäfte, deren Kernsortiment aus Blumen und Pflanzen, Zeitungen und Zeitschriften und Back- und Konditorwaren besteht. Diese dürfen jedoch ebenfalls nicht länger als 14 Uhr auf sein.

Weiter heißt es in dem Gesetz, dass „Verkaufsstellen von themenbezogenen Waren oder Waren zum sofortigen Verzehr auf dem Gelände oder im Gebäude einer Kultur- oder Sportveranstaltung oder in einem Museum während der Veranstaltungs- und Öffnungsdauer“ geöffnet haben dürfen, sofern diese der Versorgung der Besucherinnen und Besucher diene. Eine letzte Ausnahme gibt es auch für Geschäfte im landwirtschaftlichen Betrieb, deren Sortiment aus selbst erzeugten landwirtschaftlichen Produkten besteht.

Der konventionelle Lebensmitteleinzelhandel muss also laut nordrhein-westfälischem Ladenöffnungsgesetz geschlossen bleiben. Doch es gibt Alternativen, auf die „Last-Minute-Shopper“ zurückgreifen können.

Der Heiligabend in diesem Jahr fällt auf einen Sonntag. Bäckereien dürfen im Gegensatz zu vielen anderen Geschäften in NRW trotzdem öffnen. Foto: Kerstin Kokoska / FFS

Arbeiten Lebensmittel-Lieferdienste am 24. Dezember 2024 in NRW?

Auch Lebensmittel-Lieferdienste arbeiten am Heiligabend in NRW nicht.

Kann ich am Heiligabend 2023 in NRW am Flughafen einkaufen gehen?

Im Gegensatz zum Lebensmitteleinzelhandel und vielen anderen Geschäften dürfen Verkaufsstellen auf Flughäfen und auf Personenbahnhöfen des Schienenverkehrs am 24. Dezember bis 17 Uhr geöffnet sein. Hier eine Übersicht über die Flughäfen in der Region mit Einkaufsangebot: (Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit)

Flughafen Düsseldorf

Flughafen Köln/Bonn

Flughafen Weeze

Flughafen Dortmund

Flughafen Paderborn/Lippstadt

Der REWE-Markt am Düsseldorfer Flughafen etwa wird am 24. Dezember von 6 bis 17 Uhr geöffnet sein. Auch am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag ist der Supermarkt geöffnet - von 5:30 bis 23 Uhr.

Die Lidl-Filiale im Hauptbahnhof Essen hat Heiligabend von 9 bis 14 Uhr und am 25. und 26. Dezember jeweils von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Haben Tankstellen am 24. Dezember 2023 in NRW auf?

Zu Tankstellen in NRW heißt es im Ladenöffnungsgesetz: „Tankstellen dürfen auch an Sonn- und Feiertagen und am 24. Dezember, wenn dieser auf einen Werktag fällt, ganztägig öffnen.“ Ein Sprecher des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie in NRW erklärt auf Nachfrage der Redaktion, dass es auch am diesjährigen 24. Dezember keine Einschränkungen der Öffnungszeiten gebe. Der Verkauf sei jedoch nur auf Betriebsstoffe und Ersatzteile für Kraftfahrzeuge sowie Reisebedarf beschränkt.

Das Ladenöffnungsgesetz definiert in §3 Reisebedarf wie folgt: Zeitungen, Zeitschriften, Straßenkarten, Stadtpläne, Reiselektüre, Schreibmaterialien, Tabakwaren, Schnittblumen, Reisetoilettenartikel, Filme, Tonträger, Bedarf für Reiseapotheken, Reiseandenken und Spielzeug geringen Wertes sowie Lebens- und Genussmittel in kleinen Menschen und ausländische Geldsorten.

Wo bekommt man an Weihnachten frische Brötchen?

Für Bäckereien gelten die gleichen Öffnungszeiten wie an einem herkömmlichen Sonntag: Sie dürfen ebenso wie Zeitungshändler und Blumenläden bis zu fünf Stunden und maximal bis 14 Uhr öffnen. Am 1. Weihnachtstag dürfen Bäckereien ebenfalls für maximal fünf Stunden die Türen öffnen, allerdings müssen sie es nicht. Es ist ein freiwilliges Angebot.

Ausnahmen gelten für Bahnhöfe oder Flughäfen, wo Filialen an allen Weihnachtstagen geöffnet sein können. Die Kamps-Filiale im Mülheimer Hauptbahnhof etwa wird Heiligabend bis 17 Uhr Backwaren anbieten und dies auch 25. und 26. Dezember tun. Horsthemke schließt Heiligabend alle Filialen um 13 Uhr. Die Filiale im Oberhausener Hauptbahnhof öffnet nach Unternehmensangaben an den Weihnachtsfeiertagen regulär.

Und wo gibt es noch ein verspätetes Geschenk zu kaufen?

Wer noch auf die Schnelle ein Weihnachtsgeschenk benötigt, kann es auf einem der größeren Weihnachtsmärkte probieren. Der Cranger Weihnachtszauber im Herner Stadtteil Crange etwa hat noch bis zum 30. Dezember geöffnet. Heiligabend und der 25. Dezember sind zwar Ruhetage. Am 2. Weihnachtsfeiertag dürfen die Buden aber von 12 bis 21:45 Uhr öffnen. Auf dem zentralen Dortmunder Weihnachtsmarkt haben einige Städe an Heiligabend von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Während er am 25. Dezember geschlossen ist, öffnet der Dortmunder Weihnachtsmarkt am 2. Weihnachtstag wieder von 12 bis 21 Uhr.

