Freizeitpark mit Kindern: Diese Angebote gibt es in NRW

Essen. Es gibt viele Freizeitparks für Kinder in NRW. Eine Übersicht, welche Ausflugsziele sich vor allem für die kleinen Besucher lohnen.

Freizeitparks für Kinder sind ein beliebtes Ausflugsziel für Familien

sind ein beliebtes Ausflugsziel für Familien In NRW gibt es viele Freizeitparks die speziell nur für Kinder ausgelegt sind

gibt es viele die speziell nur für Kinder ausgelegt sind Ausflugstipps für Familien in der Übersicht

Mal wieder ein Ausflug mit den Kindern? Aber wohin? Wir haben eine Liste an Freizeitparks in NRW erstellt, die vor allem für Familien mit Kindern geeignet sind.

Wunderland Kalkar am Niederrhein lockt mit All-Inclusive-Angebot

Das Wunderland Kalkar, bis 2005 noch bekannt als Kernwasserwunderland, öffnet ebenfalls ab dem 9. April wieder ihren Familienpark. Der Freizeitpark in Kalkar am Niederrhein ist extra ausgelegt für Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren, wobei laut Parkinfo auch ältere Kinder durchaus Spaß haben können. 2023 öffnet das Wunderland ab dem 1. April.

Geworben wird mit 40 Attraktionen, Spielgeräten und einem besonderen Special: Pommes, Softeis und Getränke sind im Preis mit inbegriffen. Für Kinder bis 1,30 Meter kostet der Eintritt knapp 30 Euro, für größere Personen liegt der Ticketpreis bei knapp 36 Euro. Unter drei Jahren ist der Eintritt frei. Weitere Infos finden sich auf der Webseite vom Wunderland Kalkar.

Freizeitpark für Kinder: Schloss Beck in Bottrop

Zum Beginn der Osterferien in NRW öffnet Schloss Beck am 3. April die Pforten. Der Freizeitpark im Norden von Bottrop ist ausgelegt für Familien mit Kindern und bietet eine Mischung aus Fahrgeschäften und Abenteuerspielplätzen. Einige actionreichere Angebote sind auf ein Mindestalter von sechs Jahren beschränkt.

Kinder und Erwachsene zahlen für den Zutritt zum historischen Schloss 14 Euro. Die Tickets können online gebucht werden. Darüber hinaus gibt es Gruppentarife und Saisonkarten und für Kleinkinder unter drei Jahren fällt kein Eintritt an.

» Lesen Sie dazu: Freizeitpark Schloss Beck startet am 3. April in die Saison

Spaß für Kinder in der Bauernhof-Erlebnisoase Irrland

Das Irrland in Kevelaer am Niederrhein bezeichnet sich selbst als Bauernhof-Erlebnisoase. Mit über 80 Attraktionen wirbt der Freizeitpark direkt an der holländischen Grenze. Der Park ist dabei ausschließlich auf Familien mit Kindern bis 13 Jahren ausgerichtet. Ab dem 15. März wird das Irrland wieder geöffnet.

Der Eintritt kostet für alle Personen ab zwei Jahren zehn Euro pro Tag. Es gibt aber auch Gruppentarife und Jahreskarten im Angebot. Zum Ticket hinzu können aber Kosten für Bollerwagen, spezielle Spielzeuge und Verpflegung kommen. Weitere Infos zum Besuch finden sich auf der Internetseite.

Perfekt für Kinder: Outdoor- und Indoor-Freizeitpark Kettelerhof

Der Kettelerhof in Haltern am See bietet sowohl Indoor- als auch Outdoor-Attraktionen. Die Sommer-Saison startet am 25. März 2023, das Indoor-Angebot ist allerdings auch im Winter geöffnet. Eintrittskarten für den Indoor-Bereich (Wintersaison) gibt es ab 8 Euro (ab zwei Jahren), in der Sommersaison sind die Tageskarten ab 16 Euro erhältlich. ACHTUNG: Wegen zu vieler Besucher gelten im Indoor-Bereich aktuell nur tagesgebundene Online-Tickets.

Laut eigenen Angaben folgt der Kettelerhof dem "Grundgedanken des freien Spielens und der motorischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen" und richtet sich damit hauptsächlich an Familien mit Kindern. Neben Spielangeboten gibt es auf dem Hof auch Tiere zu bestaunen.

» Lesen Sie dazu: Ketteler Hof bei Haltern - der außergewöhnliche Freizeitpark

Freizeitpark für Kinder: Indoor-Spielplatz Gevelsberg

Der Erlebnispark Gevelsberg ist ein großer Indoor-Spielplatz für Kinder und Jugendliche. Im sogenannten Erlebnispark gibt es von Rutschen, Hüpfburgen und interaktiven Torwänden allerhand Attraktionen. Im Außenbereich befindet sich darüber hinaus ein Wasserpark, der aber nur an warmen Tagen geöffnet ist.

Für den Eintritt müssen Kinder von eins bis zwei Jahren 8,90 Euro zahlen, ab drei Jahren sind es 11,90 Euro. Eltern oder jeweilige Begleitungen zahlen 6,90 Euro. Weitere Informationen finden sich auf der Webseite.

Phantasialand: Der Klassiker unter den Freizeitparks in NRW

Das Phantasialand in Brühl ist ein echter Klassiker und hat viele Attraktionen, die sich auch für Kinder eignen. Auch wenn der Park mit viel Action natürlich auch eine ältere Zielgruppe hat, kommen Kinder nicht zu kurz. So gibt es beispielsweise viele Attraktionen explizit nur für Kinder und extra familienfreundlich.

Schaut man sich die actionreicheren Angebote an, gibt es mit Mindestalter und -größen ein paar Hürden für Kinder. Mit über zehn Jahren und einer Körpergröße von 1,40 Meter gibt es für Kinder alleine keinerlei Zugangsbeschränkungen. Darunter liegend gibt es für jede Attraktion verschiedene Voraussetzungen, aber viele Angebote könnten in Begleitung der Eltern trotzdem wahrgenommen werden.

2023 öffnet das Phantasialand ab dem 1. April. Zur neuen Saison richtet sich der Eintrittspreis erstmalig nach dem Besuchstag. Der Eintritt kostet für ab zwölf Jahren zwischen 54 und 61 Euro. Kinder über vier Jahre zahlen zwischen 44 und 51 Euro. Kinder unter vier Jahren haben freien Eintritt.

» Lesen Sie dazu: Phantasialand öffnet wieder im April – Ticketverkauf läuft

Der Movie Park in Bottrop ist nicht uneingeschränkt für Kinder geeignet

Im Movie Park in Bottrop sieht es ganz ähnlich aus für Kinder. Einige Achterbahnen richten sich vor allem an Teenager und Erwachsene ab zehn Jahren und einer Mindestgröße von 1,40 Meter. Die verschiedenen Attraktionen und ihre nötigen Voraussetzungen sind aber auf der Internetseite zu finden.

Die Eintrittspreise im Movie Park starten ab 39,90 Euro in unterschiedlichen Preisstufen. Außerdem gibt es spezielle Angebote für Gruppen, Saison-Abos und andere Ermäßigungen.

» Lesen Sie dazu: Movie Park Bottrop: Neue Stuntshow soll im Juni starten

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Freizeit