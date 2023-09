Familien-Ausflüge Herbst-Ausflüge: Märkte, Kürbis-Höfe und Co. im Ruhrgebiet

Essen. Im Herbst hat das Ruhrgebiet schöne Freizeit-Aktivitäten für Familien zu bieten. Wir geben Tipps für Herbstmärkte, Kürbis-Höfe und Co.

Wenn die Tage wieder kürzer werden, es draußen abkühlt und die Blätter ihre Farben in sanfte Goldtöne tauchen, ist der Herbst da. Die schöne Jahrezeit ist perfekt für Familien, um die Natur bei einem Waldspaziergang zu genießen oder über Herbstmärkte zu schlendern.

Das Ruhrgebiet hat in der goldenen Jahreszeit einiges für Familien zu bieten. In unserer Übersicht stellen wir eine Auswahl lohnenswerter Ausflugsziele vor (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).

Herbstmärkte im Ruhrgebiet: Feinkost, Deko und Kunsthandwerk

Was wäre der Herbst ohne einen Besuch auf einem der wunderschönen Herbstmärkte? Neben Äpfeln und Kürbissen, gibt es auch regionale Feinkost, Deko und Kunsthandwerk zu kaufen. Auf dem Hattinger Herbstmarkt und Panhasfest gibt es die westfälische Blutwurst-Spezialität in süßen und herzhaften Varianten. Außerdem können Besucherinnen und Besucher frische Landbrote, leckeren Käse und Flammkuchen frisch aus dem Ofen genießen.

Auf dem Hattinger Herbstmarkt und Panhasfest können Besucherinnen und Besucher die westfälische Blutwurst-Spezialität probieren. (Archivbild) Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Ende September verwandelt sich der Grugapark bei Essen erntet in einen lebendigen Bauernhof mit Kühen, Schweinen und Ziegen. Zu sehen und kaufen gibt es außerdem Produkte von Fischern, Imkern und Jägern.

Mitmach-Aktionen, ein Kindertheater sowie regionale Produkte locken zum herbstlichen Genussmarkt auf Haus Ripshorst in Oberhausen. Für Kinder gibt es unter anderem das Herbst-Bingo im Weidenlabyrinth. Erwachsene können nach allerlei Feinkost stöbern. Angeboten werden unter anderem Bio-Öle aus Bochum oder Liköre aus Oberhausen.

Alle Infos zu den Herbstmärkten im Ruhrgebiet:

Hattinger Herbstmarkt und Panhasfest: Freitag, 29. September, bis Sonntag, 1. Oktober, Kirchplatz in Hattingen, Eintritt frei, www.hattingen-tourismus.de

Freitag, 29. September, bis Sonntag, 1. Oktober, Kirchplatz in Hattingen, Eintritt frei, www.hattingen-tourismus.de Essen erntet: Samstag, 30. September, bis Dienstag, 3. Oktober, täglich von 11 bis 18 Uhr, Orangerie und Farbenterrassen im Grugapark, Parkeintritt 4 Euro / 1,20 Euro (6 bis 15 Jahre), www.grugapark.de

Samstag, 30. September, bis Dienstag, 3. Oktober, täglich von 11 bis 18 Uhr, Orangerie und Farbenterrassen im Grugapark, Parkeintritt 4 Euro / 1,20 Euro (6 bis 15 Jahre), www.grugapark.de Genussmarkt: Sonntag, 1. Oktober, 11 bis 17 Uhr, Haus Ripshorst in Oberhausen, Eintritt frei, www.rvr.ruhr

Licht-Installationen im Ruhrgebiet: Der Herbst wird leuchtend bunt

Mit dem Herbst kommt auch langsam die dunkle Jahreszeit zurück. Gleich zwei Städte aus der Region nutzen dies für beeindruckende Lichtinstallationen. Beim Herbstleuchten im Hammer Maximilianpark verwandelt Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld den Park in ein buntes Lichtermeer. Sehenswürdigkeiten wie der Gaselefant sowie Bäume, Sträucher und Wege sollen nach Angaben des Veranstalters in ein Meer aus Licht und Farben eintauchen.

Lesen Sie auch: Herbstferien in NRW: Das sind die Termine der Schulferien

Die Veranstaltung Recklinghausen leuchtet bringt die Innenstadt rund zwei Wochen lang in dunklen Herbstnächten zum Strahlen. Das Lichtspektakel handelt laut Veranstaltungs-Homepage von Menschen und Metropolen. Besucherinnen und Besucher bekommen bei der Rathaus-Show Installationen über Paris, Rom, London und Berlin zu sehen.

Bei der Herbst-Veranstaltung Recklinghausen leuchtet gibt es Licht-Installationen an Sehenswürdigkeiten wie dem Rathaus zu sehen. (Archivbild) Foto: Oliver Mengedoht / WAZ FotoPool

Die Veranstaltungen im Überblick:

Herbstleuchten im Maximilianpark: Freitag, 6. Oktober, bis Mittwoch, 1. November, täglich von 18 bis 22 Uhr, Wiese am Gaselefanten im Maximilianpark Hamm, Tickets an der Tageskasse 8 Euro / 4 Euro (Kinder), Online-Tickets 7 Euro / 3,80 Euro (Kinder), www.maximilianpark.de

Freitag, 6. Oktober, bis Mittwoch, 1. November, täglich von 18 bis 22 Uhr, Wiese am Gaselefanten im Maximilianpark Hamm, Tickets an der Tageskasse 8 Euro / 4 Euro (Kinder), Online-Tickets 7 Euro / 3,80 Euro (Kinder), www.maximilianpark.de Recklinghausen leuchtet: Freitag, 20. Oktober, bis Sonntag, 5. November, Rathaus-Show täglich von 18 bis 21 Uhr, Innenstadt Recklinghausen, Eintritt frei, www.re-leuchtet.re

Hokkaido, Butternut und Co.: Herbstzeit ist Kürbiszeit

Kürbisse dürfen im Herbst nicht fehlen - egal ob als Speisekürbis für eine leckere Suppe oder als schaurig-schöne Deko für Halloween. Daher lohnt sich für Familien mit Kindern ein Ausflug zu einem schönen Kürbis-Hof in der Region.

Einer davon ist zum Beispiel Klöcker's Hofladen in Castrop Rauxel. Nach eigenen Angaben gibt es dort 100 verschiedene Sorten an Zier- und Speisekürbissen. Sie werden von Hand geerntet und gewaschen bevor sie in allen Variationen, Formen und Größen auf dem Hof zum Verkauf stehen. Einige der Kürbisse sind für die heimische Herbstdeko handbemalt.

Zur Herbst-Zeit freuen sich viele Kinder darauf, lustige Gesichter und gruselige Fratzen auf Kürbisse zu schnitzen. Einige Kürbis-Höfe im Ruhrgebiet bieten Schnitzkurse an. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

In Handarbeit geerntete Kürbisse bietet auch der Dümptener Bauernhof in Mülheim an. Zu jeder Kürbissaison gibt es nach eigenen Angaben auch Schnitzkurse für Kinder, die auch für Geburtstagsfeiern buchbar sind. Bei Kürbiskuchen und einem Zaubertrank teilt die "Kürbis-Schnitzhexe" ihr Wissen über Halloween mit den Kindern.

Lesen Sie auch: Ausflugstipps für Familien: 10 schöne Hofläden im Ruhrgebiet

Spannende Geschichten und Kürbisgebäck gibt es auch bei den Schnitzkursen auf dem Hof Ligges in Kamen. Kurse gibt es für Groß und Klein, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Darüber hinaus steht der Hofladen Interessierten mit leckeren Produkten und Deko-Ideen rund um den Kürbis offen.

Alle Details zu den Kürbis-Höfen im Ruhrgebiet:

Klöcker's Hofladen: Geöffnet dienstags bis freitags 8 bis 18.30 Uhr, samstags 8 bis 17 Uhr, sonntags und an Feiertagen 10 bis 17 Uhr, Hebewerkstraße 119 in Castrop-Rauxel, www.hof-kloecker.de

Geöffnet dienstags bis freitags 8 bis 18.30 Uhr, samstags 8 bis 17 Uhr, sonntags und an Feiertagen 10 bis 17 Uhr, Hebewerkstraße 119 in Castrop-Rauxel, www.hof-kloecker.de Dümptener Bauernhof: Geöffnet mittwochs bis freitags 13 bis 18.30 Uhr und samstags 9 bis 13 Uhr, Bonnemannstraße 66 in Mülheim an der Ruhr, www.duemptener-bauernhof.de

Geöffnet mittwochs bis freitags 13 bis 18.30 Uhr und samstags 9 bis 13 Uhr, Bonnemannstraße 66 in Mülheim an der Ruhr, www.duemptener-bauernhof.de Hof Ligges: Geöffnet montags bis freitags 9.30 bis 13 Uhr und 15 bis 18.30 Uhr, samstags 9.30 bis 16 Uhr, sonntags und an Feiertagen 11 bis 16 Uhr, Afferder Straße 1 in Kamen, www.hof-ligges.de

Herbstliche Spaziergänge im Ruhrgebiet: Diese schönen Routen gibt es

Die goldene Jahreszeit bietet sich außerdem für ausgiebige Spaziergänge durch das bunte Laub an. Auch dafür hat das Ruhrgebiet einige schöne und familienfreundliche Routen zu bieten. Das Weitmarer Holz im Süden von Bochum ist mit dem Wildgehege ein spannendes Ausflugsziel in der Region. Auf Wanderwegen können Familien rund um das Wildgehege spazieren und dabei Wildschweine und Damwild sehen.

Auch in Essen gibt es mit dem Schellenberger Wald eine schöne Adresse für einen Familien-Spaziergang. Der Wald liegt oberhalb des Baldeneysees zwischen Heisingen, Recklinghausen und dem Stadtwald. Während der Wanderung können sowohl Kinder als auch Erwachsene von den Schautafeln im "Grünen Klassenzimmer" etwas über die Herstellung der Holzkohle und Holzmeiler lernen.

Herbstliche Familien-Ausflüge im Ruhrgebiet: Am Wildgehege im Weitmarer Holz in Bochum können Kinder Tieren wie Damwild oder Wildschweinen ganz nah kommen. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Lesen Sie auch: Wandern: 33 Kilometer langer Deilbachsteig ist anspruchsvoll

Am Fuß der Halde Rheinelbe befindet sich die Forststation Rheinelbe. Von dort können Familien das Gelsenkirchener Naturparadies erkunden, das auf ehemaligen Industrieflächen und abgerissenen Kokereien wächst. Die Forststation bietet außerdem Erlebniswanderungen für Kinder und Erwachsene an.

So sind die Wanderwege im Ruhrgebiet zu erreichen:

Weitmarer Holz: Hattinger Straße oder Blankensteiner Straße, 44797 Bochum

Hattinger Straße oder Blankensteiner Straße, 44797 Bochum Schellenberger Wald: Heisinger Straße, 45259 Essen

Heisinger Straße, 45259 Essen Forststation Rheinelbe: Virchowstraße 123, 45886 Gelsenkirchen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Freizeit