Essen/Los Angeles. Bald werden wieder die Oscars vergeben. Einige nominierte Filme gibt es schon im Stream zu sehen. Wo, das lesen Sie in unserer Übersicht.

„And the Oscar goes to...“: Anfang März 2024 verleiht die Oscar Academy zum 96. Mal ihre begehrten Goldjungen.

zum 96. Mal ihre begehrten Goldjungen. Die meisten nominierten Filme können schon im Stream geschaut werden - mit Abo oder Leih- und Kaufoption .

geschaut werden - mit . Wir stellen einige Nominierte vor und zeigen, wo man die Filme streamen kann.

Am 10. März ist es wieder so weit und die Oscar Academy verleiht im Dolby Theatre in Los Angeles zum 96. Mal ihre begehrten Goldjungen. Manche der nominierten Filme gibt es bisher nur im Kino zu sehen. Einige Streifen sind aber bereits bei Netflix, Apple TV & Co. im Stream verfügbar.

Wer vor der großen Preisverleihung nochmal ein paar der heißesten Kandidaten auf einen Oscar sehen will: Wir zeigen, wo die nominierten Filme jetzt schon gestreamt werden können. Anmerkung: Unsere Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Seit ein paar Jahren konkurrieren Streaming-Filme und Studio-Produktionen um die großen Preise der Filmbranche. Einen Qualitätsunterschied gibt es längst nicht mehr. © dpa | Danny Moloshok

Barbie

Der „Barbie“-Film gehört zweifelsohne zu den großen Gewinnern des letzten Jahres. Er war der weltweit umsatzstärkste Film in 2023 und steht jetzt bereits auf Platz 14 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Die Verfilmung des pinken Phänomens konnte auch schon einige Preise abräumen und ist bei den Oscars 2024 in acht Kategorien nominiert.

Großer Ärger: Acht Nominierungen, darunter Ryan Gosling als Ken in der Nebenrolle. Margot Robbie als Barbie wurde bei den Oscar-Nominierungen jedoch komplett übergangen. © dpa | -

Wer den Film streamen will kann das im Abo von Sky/WOW. Auch bei Amazon Prime Video und Apple TV ist die Produktion erhältlich, allerdings nur als Kauf- und Leihtitel.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Oppenheimer

Christopher Nolans epische Erzählung um die Entstehung der Atombombe ist der andere große Kassenschlager des letzten Jahres gewesen. Kein Wunder also, dass „Oppenheimer“ in 13 Kategorien einen Goldjungen holen könnte. Darunter sind auch Nominierungen für Cillian Murphy als besten Hauptdarsteller und Robert Downey Jr. in der Kategorie des besten Nebendarstellers.

Regisseur Christopher Nolan konnte bereits zwei Baftas für „Oppenheimer“ gewinnen - bester Film und beste Regie. Bei den Oscars geht das Drama in 13 Kategorien an den Start. © dpa | Vianney Le Caer

Der Film um den „Vater der Atombombe“, Robert Oppenheimer, kann als Leih- oder Kaufoption bereits seit dem letzten Jahr bei Amazon Prime Video, Apple TV/iTunes und anderen Video-on-demand-Anbietern geschaut werden.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Killers of the Flower Moon

Die Literaturverfilmung über eine grausame Mordserie Anfang des 20. Jahrhunderts ist einer der vielversprechendsten Kandidaten für mehr als einen Oscar. Leonardo DiCaprio und Robert DeNiro in den Hauptrollen, dazu Martin Scorsese auf dem Regie-Stuhl. Und mit Lily Gladstone wurde zum ersten Mal eine Schauspielerin mit indigenen Wurzeln in der Kategorie der besten Hauptdarstellerin nominiert. Zudem könnte der ebenfalls indigene Rockmusiker Robbie Robertson postum für die beste Filmmusik und den besten Song geehrt werden. Robertson verstarb 2023.

Lily Gladstone (links) ist bereits die erste Schauspielerin mit indigener Herkunft, die einen Golden Globe gewann. Bei den Oscars könnte sie wieder Geschichte schreiben. © dpa | -

Der zehnmal nominierten Film ist im Verleih von Apple TV erschienen und kann dort im Abo geschaut werden. Amazon Prime Video, Google und Youtube bieten das Drama zum Kauf an.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Maestro

Das Biopic über den legendären Komponisten und Dirigenten Leonard Bernstein ist für sieben Oscars nominiert. Bradley Cooper spielt nicht nur die Hauptrolle des großen Musikers, er schrieb auch am Drehbuch mit und führte Regie. Damit könnten drei der sieben Nominierungen an den Schauspieler gehen – für das Buch, als Hauptdarsteller und den besten Film

Bradley Cooper als Leonard Bernstein in einer Szene des Films „Maestro“. Für sieben Goldjungen ist das Biopic nominiert. © dpa | Jason McDonald

„Maestro“ ist eine Netflix-Produktion und kann dort mit Abo gestreamt werden.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Indiana Jones und das Rad des Schicksals

Der mittlerweile 80-jährige Harrison Ford zieht nochmal den Schlapphut für die Rolle des abenteuerlustigen Archäologiprofessors auf. Die Filmmusik für den fünfte Teil der Action Serie hat wieder der Altmeister John Williams komponiert - und das war der Oscar Academy auch eine Nominierung für die beste Filmmusik wert.

Das Casting von „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ geht bei den Nominierungen leer aus, obwohl es durchaus namenhaft besetzt ist: Neben Harrison Ford, John Rhys-Davis und Toby Jones dürfen sich Zuschauer auf Mads Mikkelsen, Antonio Banderas und „Fleabag“ Phoebe Waller-Bridge freuen.

In Indianer Jones 5 spielt „Fleabag“-Macherin Phoebe Waller-Bridge (links) die Patentochter von Serienheld „Indy“. © dpa | Jonathan Olley

Der Action-Spaß kann bei Disney+ im Abo gestreamt werden. Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play und YouTube bieten den Film als Kaufoption an.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Guardians of the Galaxy 3

Wer ein Fan der intergalaktischen Truppe um “Starlord” Chris Pratt ist, sollte sich den dritten Teil warm halten. Eine weitere Fortsetzung der Marvel-Serie wird es nämlich sehr wahrscheinlich nicht geben. Zumindest nicht mit Starregisseur James Gunn, der nun erstmal für Produktionen des Genre-Konkurrenten DC unter Vertrag steht.

Regisseur James Gunn ist für den knallig bunten Flair von „Guardians of the Galaxy“ verantwortlich. Nach dem dritten Teil der Serie ist für ihn erstmal Schluss bei Marvel. © dpa | Lee Jin-Man

Bei den Oscars geht der Weltraumspaß mit einer Nominierung in der Kategorie beste Spezialeffekte ins Rennen. Und da Marvel zum Disney-Konzert gehört, kann „Guardians of the Galaxy 3“ auch bei Disney+ gestreamt werden.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Napoleon

Ridley Scotts Filmbiografie des französischen Kaisers und Feldherrn stieß in Frankreich auf wenig Gegenliebe. Hollywood ist da besser gestimmt und nominiert den Historienschinken dreimal - für das beste Produktionsdesign, das beste Kostümdesign und die besten Spezialeffekte. Der charakterstarke Joaquin Phoenix in der Rolle des Napoleon Bonaparte wurde nicht berücksichtigt.

Joaquin Phoenix in der Rolle als Napoleon im gleichnamigen Biopic von Ridley Scott. Eine Nominierung gab es für ihn nicht. © dpa

„Napoleon“ ist eine Apple TV-Produktion und kann dort ab dem 1. März 2024 gestreamt werden.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Ich sehe was, was du nicht siehst

Mit dem knapp 40-minütigen Kurzfilm hat Kult-Regisseur Wes Anderson (Grand Budapest Hotel, Asteroid City) seine erste Netflix-Produktion abgeliefert – und ist damit direkt in der Kategorie bester Kurzfilm für einen Oscar nominiert. Und der Cast kann sich auch sehen lassen: Sir Ben Kingsley, Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel und „IT-Crowd“ Comedian Richard Ayoade.

„Ich sehe was, was du nicht siehst“ startete Ende September 2023 beim Streaming-Dienst Netflix, wo er jetzt noch mit Abo geschaut werden kann.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Oscar-Nominierte: Noch nicht alle im Stream

Eine komplette Übersicht ist gar nicht so leicht zu erstellen, denn viele Filme laufen noch im Kino oder sind noch nicht im Stream verfügbar. So ist etwa der zweitmeist nominierte Film, „Poor Things“ (elf Kategorien) noch nicht im Stream verfügbar.

Auch wird die Liste der Oscar-Nominierten, die im Streaming-Abo gesehen werden können, täglich länger. Hier eine Übersicht der Filme, die bei den drei größten Anbietern im Abo geschaut werden können.

Alle Oscar-Nominierten, die auf Netflix gestreamt werden können:

Die Schneegesellschaft

Nimona

NYAD

Maestro

Ich sehe was, was du nicht siehst

Spider-Man: Across the Spider-Verse

The After

El Conde

American Symphony

Rustin

Alle Oscar-Nominierten, die auf Disney+ gestreamt werden können:

Indiana Jones und das Rad des Schicksals

Guardians of the Galaxy Vol. 3

The Creator

Elemental

Flamin‘ Hot

The Last Repair Shop

Alle Oscar-Nominierten, die auf Apple-TV gestreamt werden können: