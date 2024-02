Köln. Der US-Megastar kommt zwischen Juli und September 2024 auf Tournee nach Deutschland. Vier Konzerte sind geplant. Der Vorverkauf startet in Kürze.

Nach Taylor Swift kommt der nächste US-Megastar im Sommer auch nach NRW: Auf seiner Welt-Tournee macht Pop-Sänger Justin Timberlake Station in Köln.

Timberlake spielt im Sommer vier Konzerte in Deutschland. Während seiner „The Forget Tomorrow World Tour“ tritt der 43-Jährige in Berlin (30.7.), München (21.8.), Köln (25.8.) und Hamburg (4.9.) auf, wie der Veranstalter Live Nation am Freitag mitteilte. Insgesamt plant Timberlake in Europa 13 Shows, die gesamte Tournee umfasst 67 Konzerte.

Justin Timberlake in Köln: Vorverkauf startet am 28. Februar

Die fünfte Tour des mehrfachen Grammy-Gewinners („Cry Me a River“, „What Goes Around... Comes Around“), der einst mit der Boygroup N‘Sync bekannt geworden war, soll am 29. April im kanadischen Vancouver starten und am 16. Dezember in Indianapolis (USA) enden.

In Köln trat Timberlake zuletzt 2014 und 2018 auf. Das Konzert im August 2024 wird wieder in der Lanxess Arena sein. Tickets für die Termine in Deutschland gehen am Mittwoch, 28. Februar, 10 Uhr, in den Vorverkauf über den Anbieter Ticketmaster. Der offizielle Vorverkauf startet zwei Tage später, am 1. März, 10 Uhr, teilt der Veranstalter mit.

Timberlakes neues Album „Everything I Thought It Was“ erscheint am 15. März. Auch interessant:Halbzeitshow beim Super Bowl: Die zehn besten Shows im Video

(dpa/Red.)