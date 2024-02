Essen. Kein Osterfest ohne Osterfeuer. Doch auch für diese Tradition gibt es in NRW Regeln. Was Veranstalter und Besucher wissen müssen.

Osterfeuer 2024 in NRW : Der Besuch des österlichen Feuers ist für viele Menschen ein fester Termin an den Ostertagen.

: Der Besuch des österlichen Feuers ist für viele Menschen ein fester Termin an den Ostertagen. Traditionell findet der Osterbrauch in der Nacht auf den Ostersonntag statt.

statt. Auch für religiöse Riten wie das Osterfeuer gelten in NRW Vorschriften.

Was Veranstalter und Besucher des Osterfeuers beachten müssen: Wir haben die wichtigsten Regeln.

Das Osterfest ist der höchste Feiertag im Christentum. Am Ostersonntag feiern die Gläubigen die Auferstehung Christi. In der Nacht zuvor, am Karsamstag, wird traditionell das Osterfeuer angezündet, was in diesem Jahr früher als sonst stattfindet - am 30. März 2024.

Ein Großteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat rund um die Ostertage - Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag - frei. Für viele gehört dann der Besuch des Osterfeuers zur fest Tradition. Doch welche Regeln gelten für das Feuer? Und woher kommt die Tradition Osterfeuer eigentlich?

Osterfeuer in NRW: Für viele Menschen gehört ein Osterfeuer zur festen Tradition. © FUNKE Foto Services | Frank Oppitz

Osterfeuer in NRW: Dieser Grundsatz gilt

Das Oberverwaltungsgericht Münster hat im Jahr 2004 eine wichtige Entscheidung getroffen. Einem Landwirten wurde eine Genehmigung für ein Osterfeuer verwehrt, er wollte Herbst- und Frühjahrsschnitt verbrennen. Er klagte dagegen - ohne Erfolg. "In jedem Fall ist nur ein Feuer erlaubt oder kann nach genehmigt werden, dass sich nach den bereits genannten Kriterien eindeutig und zweifelsfrei als Brauchtumsfeuer und nicht als Feuer zur Beseitigung von Pflanzenabfällen darstellt", urteilte das Gericht.

Osterfeuer in NRW 2024: Was sollten Besucherinnen und Besucher beachten?

Sicherer Abstand: Halten Sie einen sicheren Abstand zum Osterfeuer ein, um Verbrennungen oder Funkenflug zu vermeiden. Beachten Sie die markierten Sicherheitsbereiche.

Halten Sie einen sicheren Abstand zum Osterfeuer ein, um Verbrennungen oder Funkenflug zu vermeiden. Beachten Sie die markierten Sicherheitsbereiche. Kleidung : Tragen Sie angemessene Kleidung, um sich vor Funken zu schützen. Vermeiden Sie leicht entzündliche Stoffe und denken Sie an festes Schuhwerk.

: Tragen Sie angemessene Kleidung, um sich vor Funken zu schützen. Vermeiden Sie leicht entzündliche Stoffe und denken Sie an festes Schuhwerk. Kinder im Blick behalten: Achten Sie besonders auf Kinder und halten Sie sie in sicherer Entfernung vom Feuer. Klären Sie sie über die Gefahren auf und erklären Sie, warum der Abstand wichtig ist.

Achten Sie besonders auf Kinder und halten Sie sie in sicherer Entfernung vom Feuer. Klären Sie sie über die Gefahren auf und erklären Sie, warum der Abstand wichtig ist. Umweltschutz: Werfen Sie keine Abfälle oder Kunststoffe ins Feuer. Achten Sie darauf, dass keine Gefahr für die Umwelt entsteht.

Egal ob Privat, Vereine oder Gemeinden: Osterfeuer sind in den meisten Städten und Kreisen genehmigungspflichtig und müssen beantragt werden. (im Bild: Osterfeuer der Junggesellenschützen in Hünxe) © FUNKE Foto Services | Lars Fröhlich

Osterfeuer in NRW 2024: Diese Regeln gelten für Veranstalter

In vielen Städten und Kreisen muss ein Osterfeuer vorab beantragt und genehmigt werden. Auch die Regeln variieren von Stadt zu Stadt. So dürfen zum Beispiel in Duisburg "Osterfeuer („Brauchtumsfeuer“) ausschließlich als öffentliche, für jedermann zugängliche Veranstaltungen, ausgerichtet werden", teilt die Stadt mit. In Landschaftsschutzgebieten gelten noch einmal strengere Regeln. Hier muss eine Befreiung von den Verboten des Landschaftsplanes erfolgen - gegen eine Gebühr. Zudem gilt:

Holz von Baum- und Strauchschnitt muss trocken und unbehandelt sein.

Das Verbrennen von beschichtetem Holz und anderen Abfällen ist verboten.

Andere Stoffe (wie zum Beispiel Altöl) dürfen nicht zum Anzünden verwendet werden.

Vor dem Anzünden sollte Holz und Schnittgut umgeschichtet werden (da hier gerne Kleintiere nisten).

Sollten Vögel im aufgeschichteten Feuerholz ihre Nester gebaut haben, darf das Feuer nicht angezündet werden.

Kleine Osterfeuer - wie zum Beispiel im eigenen Garten - sind, so erklärt es zum Beispiel die Stadt Essen, nicht erlaubt.

Zudem verlangt die Stadt Essen, dass das Feuer jederzeit von einer erwachsenen Person beaufsichtigt wird.

Die Stadt Dortmund verlangt, dass ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude, Bäume, Hecken oder andere bauliche Anlagen vermieden wird.

Erhebliche Belastungen für die Nachbarschaft (auch durch Rauch und Funkenflug) müssen in Dortmund vermieden werden.

Osterfeuer in NRW 2024: Wann dürfen die Feuer veranstaltet werden?

Die Osterfeuer in NRW (wie hier in Essen) ziehen Jahr für Jahr viele Besucher an. © Foto Funke Services | Kerstin Kokoska

Wie die Stadt Essen erklärt, dürfen Osterfeuer am Karsamstag oder am Ostersonntag durchgeführt werden. Die Stadt Bochum erlaubt Osterfeuer zudem auch an Gründonnerstag und am Ostermontag. Die Auflagen sind hier von Stadt zu Stadt unterschiedlich.

Osterfeuer in NRW 2024: Was droht, wenn ich gegen die Regeln verstoße?

Wer gegen Vorschriften und Auflagen für das Osterfeuer verstößt, muss mit hohen Strafen rechen. Die Stadt Dortmund zum Beispiel droht mit einer Geldstrafe von bis zu 5.000 Euro.

Osterfeuer in NRW 2024: Woher kommt diese Tradition?

Die Tradition des Osterfeuers geht bis in das Mittelalter zurück. So wurde schon im 12. Jahrhundert das Feuer (oder auch die Osterkerze) gesegnet und entzündet. "Das Licht der Kerze und des Feuers versinnbildlicht den auferstandenen Jesus Christus als Licht der Welt", schreibt der Landschaftsverband Rheinland. Zudem soll es den Winter verabschieden und den Frühling einläuten.

Osterfeuer in NRW: Die Tradition hält sich seit dem Mittelalter und begeistert auch heute noch Groß und Klein (Symbolbild). © Unbekannt | Lars Fröhlich/FUNKE Foto Services

Osterfeuer in NRW 2024: Was wird kritisiert?

Osterfeuer seien unter vielfältigen Gesichtspunkten des Umweltschutzes, aber auch des Schutzes von Kleintieren, problematisch, urteilte das Oberverwaltungsgericht Münster 2004. Naturschützer warnen immer wieder davor, dass ein Osterfeuer für kleine Tiere schnell zur Todesfalle werden kann. Da Holz und trockener Grünschnitt teils über Tage gelagert werden, nisten sich immer wieder Hasen, Igel, Bienen oder auch Vögel ein.

Das Dortmunder Umweltamt zum Beispiel begrüßt ein Verzicht der Osterfeuer. Rund um die Ostertage seien auch in Dortmund extrem stark erhöhte Feinstaubmesswerte zu verzeichnen. Dortmund hat 2005 eine "ordnungsbehördliche Verordnung erlassen, die zum Ziel hat, die Zahl der Osterfeuer zu begrenzen".

