Wo gibt es Alpakawanderungen? Eine Übersicht der Touren.

Essen. Glühwein und Alpakawanderungen? Die perfekte Kombi im Winter gibt es an verschiedenen Orten in NRW.

Einen Spaziergang mit einem Alpaka in Nordrhein-Westfalen bietet Familien und Tierfreunde eine ganz besondere Erfahrung. Ob als Geburtstagausflug, Junggesellenabschied, Firmenevent oder sogar als tiergestützte Therapie: Alpakawanderungen erfreuen sich einer großen Beliebtheit. Deswegen bieten viele Streichelzoos und Tierparks in der Region Spaziergänge mit den wolligen Tieren an.

In Nordrhein-Westfalen sind daher sogar viele Alpakahöfe entstanden, die sich auf die Zucht und Haltung der Tiere spezialisiert haben. Auch dort gibt es Alpakawanderungen.

Aufgrund der hohen Nachfrage und Corona-Beschränkungen gibt es vielerorts jedoch nur noch wenig freie Termine für Alpakawanderungen. Interessenten sollten sich daher bereits im Vorfeld informieren, wo noch freie Termine angeboten werden. Einen Überblick über alle Alpakahöfe und Streichelzoos in der Region, die Spaziergänge mit Alpakas anbieten gibt es hier:

Alpakawanderungen gibt es an verschiedenen Orten in NRW:

Neben Alpakawanderungen werden auch Ferienwohnungen angeboten:

Auf Alpakahöfen werden jedoch nicht nur Wanderungen mit den Tieren angeboten. Einige Höfe bieten auch Ferienwohnungen an. Auf dem Alpakahof Nienhaus in Hamminkeln am Niederrhein gibt es seit 2020 die Möglichkeit, in der Nähe von Alpakas zu entspannen. Außerdem gibt es dort einen Laden, in dem Artikel aus Alpakawolle gekauft werden können.

Wer es luxuriöser mag, muss nur einige Kilometer weiterfahren. Am Schloss Ringenburg in Hamminkeln gibt es einen weiteren Hof in der Region. Neben einen Laden, der Produkte aus Alpakawolle verkauft, gibt es bei den "Alpakas am Schloss" ein Café und eine Ferienwohnung im Schloss.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Freizeit