Fotowettbewerb Industriekultur: Ruhrmuseum sucht Bilder

„Raum für Zukunft“ in der Industriekultur: Mit einem Fotowettbewerb sucht das Ruhrmuseum zukunftsweisende Bilder im Industriekultur-Szenario wie hier den „Walking Act“ mit „Space-Ci-Men“, den es 2023 zur Nacht der Industriekultur 2023 auf Zeche Zollverein gab.

Essen 25 Jahre Route der Industriekultur: Zum Jubiläum veranstalten Ruhrmuseum und Regionalverband Ruhr den Wettbewerb „Raum für Zukunft“.

Alte Zechengebäude, Gasometer, Hochöfen, „Kolonie“ genannte Wohnsiedlungen und hochgelegene Eisenbahntrassen: 1999 wurde die Route der Industriekultur im Ruhrgebiet ins Leben gerufen, als Nachfolge-Projekt der Internationalen Bauausstellung Emscherpark (IBA). So kann die Route der Industriekultur, die als Netzwerk die wichtigsten Orte des industriellen Erbes im Ruhrgebiet verbindet, nun ihr 25-jähriges Jubiläum feiern. Aus diesem Anlass schreiben der Regionalverband Ruhr (RVR) und das Essener Ruhrmuseum einen Fotowettbewerb unter dem Titel „Raum für Zukunft“ aus.

Gesucht werden Bilder aus dem Ruhrgebiet, die sich fotografisch mit der Industriekultur und den Menschen im Ruhrgebiet in den vergangenen 25 Jahren beschäftigen und neben den Spuren der Vergangenheit auch Perspektiven in die Zukunft enthalten. Plätze dafür sind ehemalige, aber auch noch aktive Industrieanlagen mit ihren Architekturen, Spuren von Industriekultur im Städtebau, aber auch Kunst, Musik, Theater und Freizeitvergnügen in industriekulturellen Räumen.

Industriekultur-Fotos gehen in Ausstellung im Ruhrmuseum und beim Regionalverband Ruhr

Gesucht werden Einzelbilder und Serien von bis zu acht Bildern. Die besten Arbeiten werden durch ein kuratorisches Team ausgewählt und ab dem 29. Mai dieses Jahres für fünf Monate auf der 24-Meter-Ebene im Ruhrmuseum und in der Hauptverwaltung des Regionalverbands in einer Ausstellung gezeigt. Die ausgewählten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fotowettbewerbs erhalten in dieser Zeit freien Eintritt für alle Ausstellungen und Veranstaltungen des Ruhrmuseums.

Die Neue Zeche Westerholt in Gelsenkirchen. Sie war 2023 zum ersten Mal Veranstaltungsort bei der „Extraschicht“, der „Nacht der Industriekultur“. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Einzureichen sind die Bilder in einer Auflösung von mindestens 3500 x 2400 Pixel als JPG-Datei und mit einer kurzen Erläuterung darüber, wo das Bild aufgenommen wurde, was darauf zu sehen ist (Personen und Orte) und wieso das Bild ausgewählt wurde. Hochzuladen sind Einreichungen auf der Internet-Seite des Ruhrmuseums unter folgendem Link: www.ruhrmuseum.de/fotowettbewerb

