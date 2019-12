„Flashdance“: Der Filmerfolg tourt jetzt als Musical

Köln. 1983 war „Flashdance“ ein Kino-Erfolg, jetzt kommt der Traum vom Tanz auf die Bühne: Auch in Essen und Dortmund ist das Musical zu sehen.

Sich am Vorabend einer Musical-Premiere den Film anzusehen, auf dem sie basiert, ist prinzipiell keine schlechte Idee. Aber im Fall von „Flashdance“, 1983 im Kino, auch ziemlich unfair. Wenn die Geschichte um Schweißerin Alex, die nachts als Go-Go-Girl arbeitet, sich in ihren Chef im Stahlwerk verliebt und am Ende eine „richtige“ Tänzerin wird, am Mittwochabend im Kölner Musical Dome über die Bühne geht, schieben sich immer wieder Bilder aus dem Film dazwischen.

Die damals 19-jährige Jennifer Beals hatte gleich drei Tanz-Doubles

Perfekte Bilder in Videoclip-Optik, mit Darstellerinnen in perfekter Aerobic-Optik – flache Bäuche, straffe Schenkel, strammer Po – die allesamt perfekt tanzen. Fürs Finale (Alex überzeugt zum Titelstück „Flashdance“ die Jury einer Top-Akademie) wurde die damals 19-jährige Jennifer Beals gleich dreimal gedoubelt. Von einer Profi-Tänzerin, einem Breakdancer und einer Turnerin. Da kommt niemand, in Echtzeit, auf der Bühne mit.

Zumal Beals und die anderen nicht singen mussten. Dafür waren Irene Cara, Laura Branigan oder Donna Summer zuständig. Also weg mit den Filmbildern. Aber vorher vielleicht noch mal kurz darüber nachdenken, was die perfekten Plastik-Barbie-Girls 1983 in den Gemütern pubertierender Mädchen angerichtet haben mögen. Tänzerinnen, die durchaus mal ein Speckröllchen haben dürfen, machen keine Minderwertigkeitskomplexe.

Unterm Strich ist die Überarbeitung der deutschsprachigen, teils auch deutsch gesungenen, „Flashdance“-Musicalproduktion kein Flop. Man kann sich zwar teilweise an den Libretti stoßen („Was du willst, kannst du werden, wirst vor Angst nicht sterben“) oder bemängeln, dass das Bühnenbild im Grunde nur aus einer Stahlkonstruktion besteht, hinter der Einspieler auf LED-Wände projiziert werden. Aber das Ensemble leistet ordentliche Arbeit, desgleichen die Live-Band.

Maria Danaé Bansen bringt die Doppel-Existenz von Alex glaubwürdig rüber

Auch die Geschichte reißt mit und rührt erneut die Herzen. Auch wenn der nette Pitbull aus der Verfilmung fehlt. Maria Danaé Bansen bringt die Doppel-Existenz von Alex, hier selbstbewusste, Facharbeiterin, da sexy Schöne der Nacht, die vom Ballett träumt, glaubwürdig rüber. Ihre Stimme allerdings klingt mitunter arg schrill. Lieber hört man da die in Bochum aufgewachsene Milena Sophia Hagedorn als „Männerjägerin“ Kiki.

Bis Sonntag, 22. Dezember., Musical Dome, Goldgasse 1, Köln. 150 Min. Karten (ab 29 Euro) www.ruhrticket.de. Vom 25.12. bis 31.12. in Essen (Colosseum), 3.3. bis 8.3. 2020 in Düsseldorf (Capitol), 3./4. 4. 2020 in Dortmund (Westfalenhalle). Info: www.bb-promotion.com/veranstaltungen/flashdance-das-musical/