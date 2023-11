Dortmund. Fast übermenschlich gut. Wenn Hilary Hahn Geige spielt, sitzen Hörer gebannt auf der Stuhlkante. Wie Dortmund sie jetzt eine Woche lang feiert.

In ihrem Violinspiel erreicht sie eine Perfektion wie von einem anderen Stern. Das Erstaunliche an der amerikanischen Geigerin Hilary Hahn ist, dass diese Makellosigkeit ihr weniger wichtig ist als der Weg dorthin. Das Üben ist für sie eine Suche nach dem eigenen Ausdruck.

Wohin diese Geisteshaltung sie gebracht hat, ist in diesen Tagen im Konzerthaus Dortmund zu erleben. Noch bis Freitag darf sie dort ihr eigenes Festival gestalten: „Hilary Hahn & friends“.Gerade Frauen sollten sich öfter trauen, weniger perfekt zu erscheinen, sagt die zweifache Mutter und dreifache Grammy-Preisträgerin im Podiumsgespräch mit Konzerthaus-Intendant Raphael von Hoensbroech. Den eigentlichen Auftakt gestaltet sie einen Tag später, gemeinsam mit dem hr-Sinfonieorchester unter Leitung von Andrés Orozco-Estrada.

Hilary Hahn, weltweit gefeiert, jetzt die ganze Woche in Dortmunds Konzerthaus

Tschaikowskys Violinkonzert wirkt unter ihren Händen wie mit klarem Wasser abgespült. Wie nebenbei befreit Hilary Hahn das nahezu totgespielte Repertoirestück von angeberischen Gebärden, von süßlicher Gefühlsseligkeit und all den Schlieren des schlechten Geschmacks, mit denen man es häufig hört. Bei ihr erhält das Werk einen tänzerisch-biegsamen Charakter, grüßt zu Tschaikowskys großen Ballettmusiken hinüber.

Dank an Orchester und Dirigent: Auch als Teamplayerin zeigt sich Hilary Hahn bei ihrem Auftritt im Konzerthaus Dortmund. Noch bis Freitag gibt sie hier Konzerte. Foto: Petra Coddington / Konzerthaus Dortmund

Ihr Violinton ist nie aufgedonnert, suhlt sich nie in der Saite. Er bleibt stets fein, kann bestürzend verletzlich klingen, aber auch durchdringend kristallin. Das ist keinesfalls mädchenhaft, denn Hahn ist zugleich eine überragende Virtuosin, die Höchstschwierigkeiten mit voller Attacke in die Saiten meißelt. Die große Solo-Kadenz im Kopfsatz steht exemplarisch für ihre Deutung. Statt eine Bravourshow abzuziehen, wandelt sie auf dem schmalen Grat zwischen Verlorenheit und Rebellion.Auf die Beifallsstürme antwortet Hilary Hahn mit zwei Solo-Stücken von Bach. Das Andante aus der a-Moll-Sonate wird zu einer Sternstunde: in dieser Ruhe, in dieser Reinheit, in dieser Überlegenheit macht ihr das niemand nach.

Für die Konzerte mit Hilary Hahn gibt es noch Tickets

Das Festival setzt sich am Dienstag mit einem Überraschungskonzert in unbekannter Besetzung fort. Am Mittwoch unternimmt Hilary Hahn mit dem Kaleidoscope Kammerorchester einen Streifzug durch die amerikanische Musik des 20. und 21. Jahrhunderts.

Hilary Hahn zeigt in Dortmund die ganze Bandbreite von Elektronik bis Mendelssohn

Mit Live-Elektronik und dem Cellisten Seth Parker Woods spielt sie am Donnerstag Musik von Bach bis zur Moderne. Am Freitag erklingt zum Abschluss Felix Mendelssohns Violinkonzert mit der Jungen Philharmonie Kolumbiens, dirigiert von Andrés Orozco-Estrada.

Bislang sind noch Karten erhältlich. www.konzerthaus-dortmund.de

