Berlin. Zum Jubiläum zeigt der „Playboy“ die GZSZ-Darstellerinnen in einer Online-Sonderausgabe. Diese Schauspielerinnen sind dabei.

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) feiert seine 7000. Folge – und der „Playboy“ feiert mit. Zum Serienjubiläum zeigt das Männermagazin noch einmal alle Schauspielerinnen, die sich für die Zeitschrift ausgezogen haben – in einer digitalen Sonderausgabe.

Auf den 50 Seiten sind unter anderem Ulrike Fank, Silah Sahin, Nina Bott, Isabell Horn, Uta Kargel, Bonnie Strange und Iris Mareike Steen zu sehen. Auf dem Titel der Ausgabe posiert Iris Mareike Steen. Die 28-Jährige spielt seit zehn Jahren die Rolle der Lilly Seefeld in GZSZ.

GZSZ-Jubiläum: Fotoshooting für den „Playboy“ in New York

Für die Playboy-Fotos flog sie vor fünf Jahren nach New York. „Ich denke immer noch so gerne an die Zeit zurück, damals vor fünf Jahren in New York. Es war eine Wahnsinnserfahrung für mich und ich war so dankbar für die Unterstützung und den Zuspruch, den ich von allen Seiten bekommen habe,“ sagte die Darstellerin zu RTL.

Die GZSZ-Jubiläumsfolge wird am Mittwoch in Spielfilmlänge gezeigt. Darin stehen vor allem die Frauen der Serie im Vordergrund. Nina, Maren und Yvonne freuen sich auf einen gemeinsamen Urlaub auf Fuerteventura.

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Seit nun 25 Jahren ist „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) fester Bestandteil des Vorabendprogramms. Alles begann am 11. Mai 1992, als die erste Folge ausgestrahlt wurde. Seitdem wurden zahlreiche Jubiläen gefeiert. Wir haben die besten zusammengestellt. Foto: RTL

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Romantisch wurde es in Folge 1500, dem zweiten Jubiläum, das von den GZSZ-Machern gebührend gefeiert wurde: In der Episode traten Andy Lehmann (Raphael Schneider) und Flo Spira (Rhea Harder) vor den Traualtar. Der Weg dahin war aber natürlich steinig. Foto: RTL / Ruprecht Stempell

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Ganz, wie es sich für GZSZ gehört, hatte das Serien-Paar bis zum Ja-Wort einige Hürden zu meistern. So sollte Flo in einem Brautkleid von Sonja Wiebe (Tina Bordhin) vor den Traualtar treten, doch kurz zuvor entschied sie sich doch für das Familienbrautkleid – zum Leidwesen der Designerin, die alles versuchte, um die Braut doch noch in ihrem Kleid zu sehen. Mit Erfolg. Foto: RTL / Ruprecht Stempell

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Aber auch für Andy lief nicht alles glatt. Ihm fielen kurz vor der Trauung die Eheringe in einen Gully. Beim Rausfischen geschah dann das Missgeschick: Andy war in der Kanalisation gefangen, da ein Auto mittlerweile über dem Gully parkte. Foto: RTL

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Doch am Ende wurde alles gut. Die Hochzeit von Andy und Flo im Berliner Dom konnte stattfinden. Übrigens: Beim Jubiläum in Spielfilmlänge hatte sogar Gerhard Schröder einen Gastauftritt. Foto: RTL

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Auch in Folge 2000 ging es dramatisch zu: Auf einem Benefiz-Fest setzten bei Cora (Nina Bott) nach einem heftigen Streit mit Nico (Raphael Vogt) die Wehen ein. Für eine Fahrt ins Krankenhaus war es bereits zu spät. Sie musste ihr Kind mit Hilfe von Jan (Rainer Meifert, l.) und Flo zur Welt bringen. Foto: RTL

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Natürlich ging alles gut und am Ende war die kleine Familie glücklich vereint. Das Baby bekam übrigens den Namen Antonia – zu Ehren von Nicos gerade verstorbenen Vater Anton. Foto: RTL

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen In Folge 2500 hatte Nina Bott erneut eine tragende Rolle. Nachdem ihre Serienfigur Cora in Folge 2000 eine dramatische Geburt durchstehen musste, war nun die Traumhochzeit dran. Foto: RTL

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Allerdings standen nicht Cora und Kindsvater Nico vor dem Altar, sondern Cora und Leon Moreno (Daniel Fehlow). Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Die beiden kamen nach einigem Hin und Her zusammen und schworen sich in Folge 2500 die ewige Liebe. Foto: RTL

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Im Jahr 2004 wurde die 3000. Folge der Daily Soap gefeiert. Zu diesem Anlass setzten die Macher direkt auf eine ganze Jubiläumswoche. In den Folgen drehte sich alles um die Taufe von Coras und Nicos Kindern in den Ardennen – oder vielmehr um die Reise dorthin. Foto: Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Mit Jo Gerners (Wolfgang Bahro) Flugzeug sollten die Gäste in die Ardennen geflogen werden. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Doch es kam zu Problemen mit der Maschine. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Sowohl die Stewardess als auch der Co-Pilot, der die Maschine alleine geflogen war, fielen verletzt aus. Foto: Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Bei den Passagieren machte sich Panik breit. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Doch mit Hilfe von Hannes Bachmann (Klaus-Dieter Klebsch) konnte John (Felix von Jascheroff) das Flugzeug sicher landen – ein wahres Happy End. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen 2005 stand das nächste Jubiläum an: Folge 3333. Diese wurde in Spielfilmlänge ausgestrahlt und befasste sich – Überraschung! – wieder mal mit einer Hochzeit. Dieses Mal wollte Verena (Susan Sideropoulos) „Ja“ sagen. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Aber statt großer Hochzeitsfreuden stand großes Leid an. Die Braut geriet in die Fänge eines Kriminellen (Martin Semmelrogge). Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Vincent (Robert Lyons) hatte die Braut kurz vor dem Ja-Wort „entführt“, um sie vor den Gangstern zu schützen, die es auf Verenas Collier abgesehen hatten. Doch Verena glaubte ihrem Exfreund die guten Absichten nicht und flüchtete. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Am Ende musste Verena erkennen, dass sie die Hochzeit mit Casimir (Clemens Löhr) nicht durchziehen kann. Sie gestand ihm, doch einen anderen Mann zu lieben – Vincent. Fun Fact: Schauspieler Clemens Löhr ist bei GZSZ mittlerweile in anderer Rolle zu sehen. Er spielt Alexander Cöster. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Zu einer Hochzeit kam es in dem Jubiläum aber dennoch: John und Paula (Josephine Schmidt) gaben sich spontan das Ja-Wort. Foto: Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen 2006 stand die 3500. Folge an: Zu diesem Anlass gab es erneut eine ganze Jubiläumswoche. Im Mittelpunkt stand der Brand in Jo Gernes Büro, bei dem Gerner verletzt wurde. Viel dramatischer gestaltete sich allerdings das Drumherum. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Die schwangere Isabel (Natalie Alison), die für den Brand in Gerners Büro verantwortlich war, versuchte sich nach Wien abzusetzen. Doch auf der Flucht, auf der sie von Caroline (Jessica Ginkel), Tim (Oliver Bender) und Verena (Susan Sideropoulos) begleitet wurde, baute sie einen Unfall und verletzte sich schwer. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Nach dem Unfall setzten bei Isabel auch noch die Wehen ein und sie brachte mit Tims (Oliver Bender) Hilfe ihr Kind zur Welt. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Kurz nach der Geburt starb Isabel an den Folgen des Unfalls. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen In Folge 4000, die ebenfalls wieder im Rahmen einer Jubiläumswoche ausgestrahlt wurde, setzten die Serienmacher erneut auf Dramatik. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Im Fasan kam es zu einer schweren Explosion und einem Brand. Dabei wurde Franzi (Jasmin Weber) schwer verletzt ... Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen ... und starb am Ende an ihren Verletzungen. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Anlass zum Feiern bot auch der 18. Geburtstag der Serie. Dieser wurde mit den Folgen 4488 bis 4490 im Jahr 2010 zelebriert. In den Episoden stützten durch einen Erdrutsch Teile des Café Mocca sowie das Hostel ein. Carsten (Felix Isenbügel), Philip (Jörn Schlönvoigt), Ayla (Sila Sahin), Lucy (Sarah Tkotsch) und Dascha (Lena Ehlers) wurden dabei verschüttet. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Philip und Ayla mussten verzweifelt versuchen, das Leben von Carsten zu retten. Aber am Ende konnten alle Verschütteten lebend geborgen werden. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Folge 5000 wurde 2012 mit einem großen Musikfestival gefeiert, dem „Mauer Flower“. Dabei traten Bands wie Silbermond ... Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen ... oder Unheilig auf. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Aber natürlich gab es auch in Folge 5000 nicht nur „gute Zeiten“. Jo Gerner sollte von David Carstensen (Kai Holzapfel, r.) aus dem Weg geräumt werden. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Damit sollte der Prozess gegen Bajan Linostrami, den Entführer von Gerners Sohn Dominik (Raúl Richter), zum Scheitern gebracht werden. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Carstensen schreckte dabei auch nicht vor Waffengewalt zurück und schoss Gerner an. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen 2014 wurde die 5555 Folge gefeiert. Darin geriet David Brenner (Philipp Christopher, l.) ins Visier der Mafia, weil er seine Schulden nicht zahlen konnte. Allerdings war nicht nur er selbst in Gefahr. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Mit seinen Machenschaften brachte er das ganze Mauerwerk samt Belegschaft in Gefahr. Doch alle Beteiligten kamen lebend aus der Situation heraus. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Außerdem stand Tuners (Thomas Drechsel) Herztransplantation an. Alle bangten um sein Leben, denn nur die OP konnte ihn retten. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Am Ende konnten alle Aufatmen: Die Organtransplantation glückte und auch jetzt, zum 25. GZSZ-Geburtstag, ist Thomas Drechsels Serienfigur noch dabei. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen In Folge 6000, die am 18. Mai 2016 ausgestrahlt wurde, drehte sich alles um das Inzest-Liebe von Jasmin (Janina Uhse) und ihrem Vater Frederic (Dieter Bach). Foto: RTL / Philipp Rathmer

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Nachdem Maren (Eva Mona Rodekirchen) Frederic im Affekt niedergeschlagen hatte, sorgten Katrin (Ulrike Frank) und Anni (Linda Marlen Runge) dafür, dass die Leiche verschwindet. In Folge 6000 spitzte sich die Lage um Frederics Tod zu und Jasmin wurde wegen Mordverdachts verhaftet. In einer späteren Episode stellte sich dann jedoch Maren der Polizei. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Das waren die besten GZSZ-Jubiläen Im großen Jubiläum anlässlich des 25. Geburtstags der Serie wird nun Jo Gerners Enkelin Sunny (Valentina Pahde) vor den Traualtar treten – aber ob sie tatsächlich „Ja“ sagt, ist noch offen. Foto: RTL / Benjamin Kampehl

Kurz vor dem Abflug stellt Maren allerdings fest, wie schlecht es ihrer Freundin Katrin geht, die aktuell mit einem Alkoholproblem kämpft. Also nimmt sie sie mit – was den Trip deutlich verkompliziert. Durch eine Verkettung mehrerer Umstände stranden die Frauen nach einer Bootstour. Sogar die Wasservorräte werden knapper.

Dreharbeiten für die Jubiläumsfolge im Februar auf Fuerteventura

„Wir waren tatsächlich zwei Wochen auf Fuerteventura und haben dort gedreht“, sagte Schauspielerin Ulrike Frank der Deutschen-Presse Agentur. „Der Wind ist heftig. Und durch den Sand zu stapfen, war für alle im Team eine große Herausforderung. Aber natürlich auch sehr schön.“ Das alles geschah im Februar, und wie es sich für eine tägliche Sendung mit großem Durst nach Material gehört, parallel zum normalen Drehalltag im Studio in Potsdam-Babelsberg.

GZSZ-Jubiläum: Nina (Maria Wedig), Yvonne (Gisa Zach), Maren (Eva Mona Rodekirchen) und Katrin (Ulrike Frank) haben die Hoffnung auf Rettung verloren. Foto: Benjamin Kampehl / dpa

Einige Wochen später mussten die Dreharbeiten der Soap dann jedoch unterbrochen werden. Am Set war einer der Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die GZSZ-Jubiläumsfolge läuft am Mittwoch, den 29. April, um 19.40 Uhr bei RTL.

(msb/dpa)