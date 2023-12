Wie „Abenteuer Weihnachten“ die Zuschauer überfordert

Essen. Maria Furtwängler und Juergen Maurer in der personell arg überladenen Komödie „Abenteuer Weihnachten“ - Familie kann nie groß genug sein“.

Advent, diese besinnliche Zeit, das ist ja eh meistens nur Wunschdenken. Und wer vom Fernsehprogramm ein bisschen Unterstützung bräuchte, um runterzukommen, wird noch strubbeliger gemacht. Gefühlt jeden zweiten Tag stürzen durchgeknallte Weihnachtsmänner oder Engel in unsere Wohnzimmer. Jetzt noch diese Patchworkfamilie. „Abenteuer Weihnachten – Familie kann nie groß genug sein“ (ARD, 15. Dezember 20.15 Uhr), das ist der Titel dieses Freitagsfilms, der einen in der ersten Viertelstunde schon in die Defensive bringt: So viele Leute! Wer ist eigentlich wer? Und wer hat was mit wem zu tun?

Hier hatte jeder schon mal was mit jedem

Gefühlt hatte hier jeder mal was mit jedem gehabt. Jetzt sind sie alle neu verbandelt, haben Anhang von einst und von heute. Gott sei dank, einer fällt auf: So ein Ekel kann man sich gut merken. Es ist Jerry (Juergen Maurer), typischer Macho, der so herrlich egozentrisch durch die Vorweihnachtszeit stiefelt, dass man die komplizierte Familienaufstellung – neue Partnerin, zwei Ex-Frauen, plus deren family – erstmal ignorieren kann. Jerry hat einen Plan: Er will Weihnachten verschwinden. Auf die Malediven. Was im Film so rüberkommt, als hätte er vor, zum Fest einen Banküberfall zu begehen. Aber hier reicht eine Urlaubsreise aus, damit die zusammengewürfelte Familie immer wieder neu hyperventiliert.

Eine, die es auch nicht fassen kann, ist eine seiner Ex-Frauen: Andrea (Maria Furtwängler), Buchautorin und Lebensberaterin, die jetzt mit Nicole (Dennenesch Zoudé) in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebt. Die beiden wünschen sich ein Kind. Und dafür haben sie Horst (Leo Reisinger) als Samenspender angeheuert. Dass Andrea dann mit ihm im Bett landet, so spielt das Leben eben. „Du und Horst, Ihr habt echt?“, fragt Nicole. Und Andrea stottert pflichtschuldig: „Er hat mir, er hat sein...“

Die Kinder! Wurden einfach vergessen

Ach, und da sind ja auch noch die, um die es eigentlich geht bei Weihnachten. Die Kinder. Wie konnte man sie vergessen? Hört man doch die ganze Zeit die Erzählstimme der kleinen Nina (Lotta Herzog), die sich die gute, alte Zeit herbeisehnt. Als die Oma noch lebte und die Rituale noch stimmten. Nein, Angst vor Stereotypen hat hier keiner. Nicht der Autor (Martin Rauhaus), und auch nicht Regisseurin Mirjam Unger, die immerhin bei den „Vorstadtweibern“ gezeigt hat, wie lebendig und vielschichtig Charaktere sein können.

Die Kinder machen dann auch ihr Ding. Klauen dem Jerry die Platinkarte und begeben sich allein auf weite Fahrt. Auf in den Schnee. Das ist ganz vergnüglich. Vor allem, weil man sich für sie freut, diesen Egomanen zu entfliehen. Da kommt dann auch ein bisschen Winterfreude auf. Aber auch hier bleibt die Atmosphäre wie im gesamten Film und trotz des starken Schauspieleraufgebots einfach ein bisschen zu steif.

Am Ende ein netter Nervenkitzel

Dass dann Ekel Jerry auf eigene Faust auf die Suche nach den Kindern geht, dabei noch überm Abgrund hängt – das ist ein netter Nervenkitzel. Am Ende sind dann alle im Friede-Freude-Lebkuchen-Modus unter einem Dach versammelt. Alles ist gut, auch mal schön.

Bewertung: zwei von fünf Punkten

