Weidmannsunheil in „Helen Dorn: Das Recht zu schweigen“

Essen. Im neuen „Helen Dorn“-Krimi kommt ein Industrieller bei der Jagd um. War es ein Unfall oder doch Mord?

Helen Dorns (Anna Loos) ungläubiger Blick sagt alles. Aus heiterem Himmel hat Kriminaltechniker Weyer (Tristan Seith) angefangen zu gendern, phonetisiert er Klammern, Schrägstriche oder Doppelpunkte, redet von Schütz:in. Helen kann der Versuchung nicht widerstehen, ihn auf den (die) Käfer(in) hinzuweisen, der/die gerade in seinen Overall krabbelt, was prompt eine mittelschwere Panikattacke auslöst. Denn Weyer und Natur hautnah, das passt nicht zusammen. Doch diese Natur in Gestalt eines Waldes voller Krabbelviecher ist nun mal der Schauplatz eines möglichen Verbrechens.

Zufallstreffer oder Sniper? Helen Dorn kann zunächst nichts ausschließen

Rolf Kanther, Chef eines mittelständischen Unternehmens für Militärtechnik, saß mit seiner Tochter Sonja (Sina Martens) während der Jagd auf seinem Hochsitz, als ihn eine Kugel mitten in die Stirn traf. Wegen des hochsensiblen Geschäftsbereiches ist LKA-Kommissarin Dorn mit den Ermittlungen betraut worden. Der Schuss aus einem Präzisionsgewehr muss aus großer Entfernung abgegeben worden sein, doch die Spurenlage ist nicht eindeutig. Ein schier unglaublicher Zufallstreffer ist ebenso wenig auszuschließen wie der perfekt ausgeführte Mord eines Snipers, eines ausgebildeten Scharfschützen.

Die traumatisierte Tochter, mit der sich Kanther nach einer Phase der Entfremdung bei dem Jagdausflug wieder versöhnen wollte, kann nicht helfen. Kanthers Ehefrau Marianne (Ursina Lardi) will oder darf nicht helfen, beruft sich auf die Verpflichtung zur Geheimhaltung. Nur so viel: Helen möge tunlichst zum Ergebnis „Tod durch Unfall“ gelangen. Das verlangt auch Dorns LKA-Vorgesetzter Bock (Christoph Tomanek).

Erbin war vehement gegen den Rüstungsdeal

Bei der Testamentseröffnung stellt sich dann heraus, dass ausgerechnet Sonja, die sich über die militärische Ausrichtung der Firma mit dem Vater zerstritten hatte, dessen Anteile und vor allem dessen Patente erbt. Gegen den Willen der Mutter, gegen die Empfehlungen von Kanthers Freund und Kompagnon Peer Sailer (Peter Lohmeyer). Das Unternehmen stand offenbar vor der Übernahme durch ein europäisches Rüstungskonsortium, die Patente waren entscheidend für das Geschäft. Mit Sonja als Erbin steht der Deal wohl vor dem Aus.

Bereits bis dahin hat Autor und Regisseur Friedemann Fromm wieder, von Kameramann Heinz Wehsling bildkräftig unterstützt, souverän und einfallsreich eine packende, humorvoll unterbrochene (Weyer) Geschichte mit immer neuen, aber jederzeit schlüssigen Verästelungen gesponnen.

Doch der Klärung des Falls, von dem die hartnäckige Helen Dorn schließlich sogar durch ihren Chef Bock entbunden wird (was sie, Weyer und Gerichtsmedizinerin Alighieri geflissentlich ignorieren), sind wir damit keinen Schritt näher gekommen. Denn es wird noch komplexer, und dafür sorgt Helens Vater Richard Dorn (Ernst Stötzner). Der Erfolg von Kanthers Firma beruhte auf einem dunklen Geheimnis. Und das steht in engem Zusammenhang mit einem spektakulären Fall, in den der damalige Kriminalkommissar Richard Dorn vor 30 Jahren involviert war und den er nie lösen konnte.

Vier von fünf Sternen

„Helen Dorn: Das Recht zu schweigen“ läuft am Samstag, dem 11.02., um 20.15 Uhr im ZDF. Die Folge ist auch in der ZDF-Mediathek abrufbar.

