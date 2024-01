Tödliche Meditation

Essen Der fünfte Krimi der Passau-Reihe mit dem Titel „Zeit zu beten“ glänzt mit Hochspannung – und begibt sich dafür hinter Klostermauern.

Passau in Niederbayern könnte eigentlich ein beschauliches Städtchen hergeben. Wenn da nicht hin und wieder der Drehbuchautor Michael Vershinin wäre, der uns immer von neuem mit seinen Stoffen in die Finsternis führt. Vier Filme aus diesem Niederbayern gibt es bereits, ihre drei Hauptfiguren haben in dieser Zeit einiges dazugelernt. Was sicherlich auch vonnöten war, denn keiner von ihnen hat Rückhalt bei der Polizei. Die Berliner Ex-Polizistin Frederike Bader (Marie Leuenberger) musste seinerzeit rasch in ein Zeugenschutzprogramm und landete, samt Tochter, in Passau. Ihr zur Seite steht immer wieder der österreichische Privatdetektiv Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski).

Plötzlicher Herztod oder nicht?

Spannende Geschichten, ganz ohne Polizeiermittler, das scheint tatsächlich eine Qualität dieses Drehbuchautors zu sein. Ganz spielerisch setzt er die nächste Geschichte in Gang, und schon ist man in einem Plot, der zunehmend gefährlicher wird. Es beginnt damit, dass Frederike ihrem einstigen Zeugenschützer einen Gefallen tun möchte. Es geht dabei um Jochen Mohn (Stefan Rudolf), den Leiter der Polizei am Ort, der einen Verdacht hegt: Ist der neue Lebensgefährte seiner Ex-Frau, Jürgen Ritter (Peter Fieseler), ein seriöser Anwalt oder am Ende nur ein Handlanger des organisierten Verbrechens?

Frederikes Tochter Mia (Nadja Sabersky) bleibt bei diesem Fall ebenfalls nicht außen vor. Foto: Bernd Schuller / BR/ARD Degeto/Hager Moss Film

Frederike möchte den Dingen auf die Spur gehen, was in diesem Fall recht einfach klingt. Ritter hat sich eine Auszeit hinter Klostermauern verordnet, Frederike begibt sich ebenfalls dorthin, während Zankl von außerhalb recherchiert. Doch bevor man noch Kontakte knüpfen kann, ist Ritter plötzlich verstorben. Mitten in einer Meditationsrunde hat ihn der „plötzliche Herztod“ ereilt.

Ein Brief an einem sicheren Ort

Das ausgeklügelte Drehbuch von „Zeit zu beten“ (am heutigen Donnerstag um 20.15 Uhr in der ARD) heute um beginnt bereits ganz zu Anfang mit dem einsamen Monolog des Anwalts Ritter. Wir finden bei ihm einen verzweifelten Menschen, getrieben von einer Angst, die ihn schon immer begleitet hat, mit all seinen Dämonen und seinen nächtlichen Spaziergängen. Kein Wunder also, dass er nun versucht hat, aus seinen dunklen Geschäften herauszukommen. Er hat alles sorgfältig vorbereitet, gibt den Kollegen in der Firma keine Chance, ihn fertig zu machen. Ganz offen spricht er davon, an einem sicheren Ort einen Brief zu hinterlegen, sollte man versuchen, ihn umzubringen.

Nun aber, angesichts der neuen Lage, nimmt die Gefährlichkeit der Dinge enorm zu. Das Drehbuch scheint plötzlich Feuer zu fangen, weil nun aller Orten die Jagd nach dem vielen Geld startet. Frederike und ihr Detektiv können nicht verhindern, dass der kleine Sohn des Kripo-Chefs entführt wird. Bader lässt das nicht los, sie beginnt ganz allein tiefer in den Wald zu gehen, weil sie meint, irgendwo dort einen Wohnwagen gesehen zu haben. Als sie schließlich fündig wird, muss sie gleichzeitig um ihr Leben kämpfen.

Zankl (Michael Ostrowski) bricht auf der Suche nach Informationen in das Haus von Anwalt Jürgen Ritter ein. Foto: Bernd Schuller / BR/ARD Degeto/Hager Moss Film

„Zeit zu beten“: Der ganze Film ein Ereignis

„Zeit zu beten“ ist in jeder Form großartig. Ob es das Drehbuch ist, das auch noch im fünften Passau-Film Hochspannung garantiert. Ob es die Musik von Manu Kurz ist, die den Puls des Filmes von Anfang an trägt. Oder die österreichische Kinoregisseurin Johanna Mode, die schon in ihrem ersten deutschen TV-Krimi zeigt, dass sie den Zuschauer fesseln kann. All das zusammen macht die Qualität dieses Films aus. Und weil wir gerade davon reden: der zweite Österreicher in Gestalt des wunderbaren Michael Ostrowski als sanfter Detektiv ist ein Ereignis.

Bereits am darauffolgenden Donnerstag gibt es „Gier nach Gold“, einen weiteren Krimi aus Passau. Man sollte ihn nicht verpassen.

Fünf von fünf Punkten.

