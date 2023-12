Tatort Münster: Muss Kommissar Thiel sterben?

Essen. Detlev Buck brilliert als Gast im Münster-Tatort. Und Kommissar Thiel wird von einer Kugel in die Brust getroffen. Steigt Axel Prahl etwa aus?

Dieser Tatort ist so ungewöhnlich wie sein Titel. „Der Mann, der in den Dschungel fiel“ (So. 10.12. 20.15 Uhr und in der Mediathek) heißt er und nach einer wilden Schießerei gleich zu Beginn, spult die Handlung erst einmal vier Tage zurück.

Mitten hinein in die Verleihung des Stadtschreiber-Preises von Münster geht es. Stifter ist Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), Preisträger ein gewisser Stan Gold (Detlev Buck). Ein lange verlorener Sohn der Stadt, der vor Jahren mit dem Flugzeug über dem Dschungel Paraguays abstürzte, erst als verschollen, dann als tot galt, aber nach eigenen Angaben die ganze Zeit bei einem indigenen Stamm abseits jeder Zivilisation lebte

Professor Boerne versucht sich als Krimiautor

Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, links) und Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, Mitte) zusammen mit dem Mann, der in den Dschungel fiel. Die Rolle des Bestseller-Autors Stan Gold ist Detlev Buck im neuen Münster-Tatort auf den Leib geschrieben. Foto: WDR/Taimas Ahangari

Ein Kapitel seines Lebens, das er nun in einem Buch verarbeitet hat. Was keinen mehr verwundert als Thiel, der Gold als ehemaligen Klassenkameraden mit wenig Schreibtalent und unter dem Namen Hotte Koslowski kennt. Doch das ist nichts, das Kollege Boerne hören möchte. Macht ihm Golds Agentin (Eva Verena Müller) doch nicht nur schöne Augen, sondern auch ein lukratives Angebot. Unter dem Titel „Ein genialer Rechtsmediziner und ein begriffsstutziger Kommissar lösen Mordfälle“ soll er seine besten Filme aufschreiben – spätere Verfilmung nicht ausgeschlossen. Wer den eitlen Professor kennt, weiß, dass er sich schnell als neuer Superstar der internationale Pathologen-Szene sieht.

Doch es kommt anders. Als es einen versuchten Mordanschlag mit einer ungewöhnlichen, aber im Münster-Tatort nicht zum ersten Mal eingesetzten „Mordwaffe“ gibt, überschlagen sich die Ereignisse. Ein maskierter Killer schleicht durch die Nacht und ein Scharfschütze treibt sein Unwesen. Gold ist davon überzeugt, dass ein südamerikanischer Waffenhändler nach einem vor langer Zeit geplatzten Deal Jagd auf ihn macht.

Killer aus dem Dschungel oder eifersüchtiger Nebenbuhler?

Die Polizei vor Ort will aber auch nicht ausschließen, dass der von Eifersucht geplagte neue Mann von Golds Ex-Frau den zurückgekehrten Rivalen aus dem Weg räumen will. Staatsanwältin Klemm (Mechthild Großmann) ordnet jedenfalls Polizeischutz für den neuen Stadtschreiber an, doch der funktioniert nicht so, wie er soll. Und plötzlich gibt es eine Leiche, mit der niemand gerechnet hat.

Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) lauscht Boernes (Jan Josef Liefers) Ausführungen zum Fall, des Mannes, der in den Dschungel fiel. Foto: WDR/Taimas Ahangari

Der 44. Fall aus Münster ist wieder einmal mehr Komödie als Krimi. Manchmal sehr konstruiert, nicht immer logisch, oft lustig und sehr selten nur albern. Und Detlev Buck ist die Figur des sich um Kopf und Kragen redenden Chaoten auf den Leib geschrieben. Da fällt es nicht weiter auf, dass die eigentliche Geschichte nicht die stärkste ist – zudem es nicht nur diverse Anspielungen auf ältere Fälle des Münsteraner Duos gibt, sondern auch auf große Filmklassiker – von Taxi Driver über Edgar Wallace bis hin zum Clou.

Alles in allem ungewöhnliche, aber überwiegend sehr unterhaltsame 90 Minuten. Der Tatort aus Münster traut sich jedenfalls mal wieder etwas. Das Ergebnis ist nicht so grandios wie einst die Folge „Limbus“, aber sehenswert. Und was ist mit Thiel? Das erfahren Sie nach 1 Stunde, 26 Minuten und 20 Sekunden.

