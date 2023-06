ZDF-Sendung "Markus Lanz" am Mittwoch: Das sind die Gäste am 07. Juni

Berlin Dreimal pro Woche spricht Markus Lanz im ZDF mit seinen Gästen über aktuelle Themen. Wer am 07. Juni in der Show ist, erfahren Sie hier.

Markus Lanz leitet eine der meistgesehenen Diskussionssendungen im deutschen Fernsehen

Über Politiker und Berühtheiten bis zu Journalisten und Fachleuten – Dreimal pro Woche empfängt er verschiedene Gäste in der Talkshow

Folgende Personen sind am Mittwoch (07. Juni) in der Sendung zu Gast

Politiker, Journalistinnen und Fachleute diskutieren über die verschiedensten Themen: Viele – manchmal mehr, manchmal weniger – prominente Menschen sind jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz" zu Gast. Der Moderator spricht mit ihnen über aktuelle, politische und gesellschaftsrelevante Ereignisse.

Dreimal pro Woche lädt Markus Lanz zu seiner Talkrunde. Welche Gäste am jeweiligen Tag in der Talk-Runde dabei sind, veröffentlicht das ZDF am Nachmittag vor der Sendung. Am Abend wird die Sendung dann einige Stunden vor der Ausstrahlung aufgezeichnet.

"Markus Lanz": Diese Gäste sind heute (07.Juni) dabei

Serap Güler, CDU-Politikerin: Die frühere NRW-Flüchtlingsstaatssekretärin äußert sich zur Reform des europäischen Asylsystems und zur Ukraine

Robin Alexander, Journalist: Der "Welt"-Korrespondent analysiert die deutsche Migrationspolitik und den wachsenden Zulauf für die AfD.

Sarah Pagung, Politologin: Die Russland-Expertin der Körber-Stiftung informiert über neue Erkenntnisse zum Dammbruch am Kachowka-Stausee. Und sie erklärt, wie Putin Fluchtbewegungen als Druckmittel benutzt.

Aminata Tourè, Politikerin: Schleswig-Holsteins Sozialministerin (B´90/Die Grünen) erklärt, warum sie gegen eine weitreichende Asylrechtsverschärfung ist und wie innerparteilich darüber debattiert wird.

Die Talkshow gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten im deutschen Fernsehen. Die Sendung hat laut dem Medienexperten Bernd Gäbler eine klare Wandlung vollzogen: Während früher eher Boulevard-Themen diskutiert worden, setzt die Redaktion inzwischen vor allem auf harte Politikthemen. (fmg)

