Berlin. Am 2. Februar findet wieder das größte Sportereignis der Welt statt: Der Super Bowl der NFL. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Super Bowl LIV 2020: Hier gibt es das Event im TV und Stream

Am 3. Februar könnte so mancher Football-Fan in Deutschland wieder mit tiefen Augenringen zur Arbeit kommen, denn: Der Super Bowl LIV findet in Miami statt! In der Nacht zu Montag überträgt ProSieben das NFL-Finale live. Doch auch im Stream ist das größte Sportereignis der Welt zu sehen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum 54. Super Bowl.

Super Bowl 2020 – Das Wichtigste in Kürze:

Am 2. Februar um 18.30 Uhr (Ortszeit) findet der 54. Super Bowl in Miami statt

Zuschauer in Deutschland verfolgen den Super Bowl ab 22.45 Uhr live auf ProSieben und im Stream auf ran.de, prosieben.de, auf Joyn und in der ran-App

Jennifer Lopez und Shakira treten in der Super-Bowl-Halbzeitshow auf

Die besten Chancen auf den Finaleinzug haben die Baltimore Ravens, die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs

In den USA verfolgen rund 100 Millionen Zuschauer den Super Bowl

Wann findet der Super Bowl statt?

Das Finale der US-amerikanischen Football-Liga wird in diesem Jahr im Hard Rock Stadium in Miami, Florida, ausgetragen. Der Spielbeginn ist am 2. Februar um 18.30 Uhr (Ortszeit). In Deutschland ist es dann schon der 3. Februar, 0.30 Uhr.

Im Gegensatz zur regulären NFL-Saison ist der Super Bowl ein mediales Großereignis inklusive Halbzeitshow, vielen Analysen und Werbespots. Die durchschnittliche Dauer eines Super-Bowl-Spiels beträgt vier Stunden inklusive Halbzeitpause.

Ein Spiel kann sich aber auch in kürzerer Zeit entscheiden. Noch länger dauert das Match, sollte es zu größeren Spielunterbrechungen oder zu mehreren Unentschieden am Ende der regulären Spielzeiten kommen.

Wo kann man den Super Bowl anschauen?

ProSieben überträgt den gesamten Super Bowl live. Los geht’s mit der Vorberichterstattung um 22.45 Uhr. Schon ab 20.15 gibt es einen Countdown bei ProSieben MAXX. Im Livestream wird der Super Bowl auf ran.de, prosieben.de, auf Joyn und in der ran-App gezeigt.

Die deutschsprachige Moderation und Kommentierung des Finales übernehmen Jan Stecker, Patrick Esume, Björn Werner und Christoph „Icke“ Dommisch.

Wer tritt in der Halbzeit des Super Bowl auf?

Das Finale ist weit mehr als vier mal 15 Minuten Football. Ein Großereignis ist die legendäre Super-Bowl-Halbzeitshow. Diesmal werden die Popstars Jennifer Lopez und Shakira gemeinsam auftreten. Die beiden Sängerinnen werden bei dem Sportevent zum ersten Mal zusammen auf der Bühne stehen.

„Seit ich Diana Ross während der Halbzeit-Show in den Himmel fliegen sah, habe ich davon geträumt, beim Super Bowl aufzutreten“, sagte J.Lo, wie Lopez auch genannt wird, bereits im September. Shakira, die während des Auftritts sogar ihren 43. Geburtstag feiert, sagte: „Das ist der wahre amerikanische Traum und wir werden die Show unseres Lebens abliefern!“

Welche Teams spielen beim Super Bowl?

Das steht noch nicht fest. Zurzeit laufen die NFL-Playoffs, um die Super-Bowl-Teams zu ermitteln. Laut den Quoten der Wettbüros haben die Baltimore Ravens, die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs die besten Chancen auf einen Finaleinzug.

Was bekommt der Sieger?

Die Vince Lombardi Trophy, ein Pokal aus Sterling-Silber mit einem Materialwert von 3500 US-Dollar. Jeder Spieler des Siegers erhält eine Prämie von gut 124.000 Dollar. Für den Verlierer springen rund 62.000 Dollar pro Mann heraus.

Wie gingen die letzten Super Bowls aus?

2010: New Orleans Saints – Indianapolis Colts 31:17

2011: Green Bay Packers – Pittsburg Steelers 31:25

2012: New York Giants – New England Patriots 31:25

2013: Baltimore Ravens – San Francisco 49ers 34:31

2014: Seattle Seahawks – Denver Broncos 43:8

2015: New England Patriots – Seattle Seahawks 28:24

2016: Denver Broncos – Carolina Panthers 24:10

2017: New England Patriots – Atlanta Falcons 34:28 nach Overtime (Verlängerung)

2018: Philadelphia Eagles – New England Patriots 41:33

2019: New England Patriots – Los Angeles Rams 13:3

Wie viele Zuschauer verfolgen den Super Bowl live?

In den USA verfolgten seit 2010 jedes Jahr mehr als 100 Millionen Zuschauer den Super Bowl. Eine Ausnahme bildet das vergangene Jahr: Dort lag die Quote bei nur 98,2 Millionen. In Deutschland verfolgten 2019 durchschnittlich 1,42 Millionen Zuschauer das NFL-Finale.

Was kostet die Werbung beim Super Bowl?

Die Werbeausstrahlungen sind jedes Jahr ein großes Thema beim Super Bowl. Die Wettbewerber überbieten sich regelmäßig mit neuen, originellen Spots für die besten Werbeslots des Jahres. 30 Sekunden Werbung kosten in diesem Jahr rund 5,6 Millionen Dollar. Insgesamt nehmen die Sender für einen Super-Bowl-Abend über eine halbe Milliarde Dollar nur an Werbegeldern ein.

Welche Werbespots laufen beim Super Bowl?

Nach Angaben des US-Branchendienstes „Ad Age“ stehen bereits mehrere Unternehmen fest, die sich einen der begehrten Werbeplätze gesichert haben – darunter Volkswagen, Coca-Cola und erstmals auch Facebook.

Aber auch die US-Politik hat Werbeplätze ergattert: Präsident Donald Trump sicherte sich einen 60-sekündigen Wahlkampf-Spot im Rahmen des Super Bowl. Sein demokratischer Widersacher Michael Bloomberg gab ebenfalls rund 10 Millionen US-Dollar für einen einminütigen Spot aus. (mbr/dpa/afp)