View this post on Instagram

Heute gehts zuende. Nach 16 Jahren meine allerletzte Sendung beim WDR. Hier ein Bild von "früher", mit Hase... Ich hätte gerne noch weiter gemacht - aber was jetzt kommt WIRD NOCH BESSER!!!! . . ______________________ #fernsehen #tv #moderator #hase #happy #neuAnfang ##neustart #abenteuer #ichfreumich #findichgut #ndr #schwerin