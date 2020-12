Starkes Krimidrama: „Das Geheimnis des Totenwalds“

Der Albtraum, aus dem der Ermittler im Ruhestand nächtens hochschreckt, lässt ihn nicht mehr los: Die Schwester, die er nicht gerettet hat, flüchtet durch den dichten Wald, wahrscheinlich vor ihrem Mörder. Was hätte er tun können? Mit diesen Bildern zieht Regisseur Sven Bohse sein Publikum in ein Drama, dessen authentische Vorlage zu den Mythen der deutschen Kriminalhistorie zählt: Der Dreiteiler „Das Geheimnis des Totenwalds“ ( ARD, 2., 5., 9.Dezember, jeweils 20.15 Uhr ) greift die Morde im Göhrder Staatsforst bei Lüneburg von 1989 auf, die ein pensionierter Behördenleiter zum Teil erst mehr als ein Vierteljahrhundert später aufklärte: Zwei Pärchen wurden kurz hintereinander ermordet, und die Frau eines Unternehmers verschwand zeitgleich spurlos.

Findet keine Ruhe: Matthias Brandt als Thomas Bethge, LKA-Chef im Ruhestand. Foto: - / dpa

Was macht die Suche nach der Wahrheit mit Menschen, die über 28 Jahre in Ungewissheit leben, Hoffnungen haben, Rückschläge erleiden, sich ohnmächtig fühlen? Das ist der Motor, der diesen Film von Bohse und Drehbuchautor Stefan Kolditz antreibt: Er zeigt, wie der nicht nachlassende Druck Familien zerreißt und Gemeinschaften zerstört.

Eine preiswürdige Vorstellung von Matthias Brandt

Hamburgs LKA-Chef Thomas Bethge ist der Bruder der verschwundenen Frau (Silke Bodenbender). Matthias Brandt , ohnehin kein Schauspieler für die großen Posen, zwingt sich zu einem Minimalismus, der dem Emotionsverbot gerecht wird, zu dem sich dieser Polizist selbst verpflichtet hat. Dessen wachsende Verzweiflung aber lässt er jederzeit in kleinen Gesten und Blicken spürbar werden. Eine preiswürdige Vorstellung.

Bethge, von preußischem Gehorsam und mit Hierarchiebewusstsein geimpft, scheitert so tragisch, weil er nie seine Kompetenzen überschreiten würde. Und so sieht er zu, wie die Provinzpolizisten die Ermittlungen versauen.

Die Polizei Weesenburg macht einen grausigen Fund im Iseforst. Foto: NDR/ConradFilm, Bavaria Fiction

Bohse hält die Nase in den Büromief dieser Behördenwelt, in der nur eine junge Polizistin (Karoline Schuch) lüftet. Es dauert, bis sie in dieser aggressiv gestimmten Männerwelt Gehör findet. Gewiss, die Kollegen, besonders der Staatsanwalt, bedienen ein paar Klischees.

Friedhofsgärtner mit Macho-Allüren

Bethges Schwager, den der fabelhafte Nicholas Ofczarek als undurchsichtigen Unternehmer gibt, gerät in Verdacht, schließlich wollte seine Frau die Scheidung nicht akzeptieren. Und der verheiratete Friedhofsgärtner aus der Nachbarschaft, den Hanno Kofler mit Macho-Allüren und eisigem Lächeln ausstattet, ist zumindest mal ein Kandidat, den man als Beobachter sofort auf der Rechnung hat.

Auch wenn Sven Bohse in der Ruhe des Erzählens die Kraft für diesen beunruhigenden Film findet, so ist er nicht zimperlich, wenn es darum geht, den Schrecken auch mal explizit zu inszenieren: Wie der Mörder das erste Pärchen hinrichtet, das ist zu recht früher Sendezeit schon starker Tobak und zitiert David Finchers grandios gruseligen Film über den .

Die Musik signalisiert fortwährende Bedrohung

Michael Schreitels Kamera liefert schön schaurige Bilder aus dem finsteren Wald, und Travis Stewarts mit Geräuschen garnierte Musik signalisiert fortwährende Bedrohung, ohne je aufdringlich zu werden. So entsteht ein stimmiges Gesamtwerk, dessen innerer Spannungsbogen nicht einmal leidet, wenn man nachliest, wie es in Wirklichkeit ausgegangen ist.