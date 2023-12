Puzzle der Vergangenheit im „Polizeiruf 110“

Essen In dem Krimi „Nur Gespenster“ taucht eine tot geglaubte Frau nach 15 Jahren wieder auf – und ist offenbar in einen Mordfall verwickelt.

Evelyn Sonntag (Judith Engel) ist eine empfindsame, zugewandte Frau; dass sie selbst Trauer-erfahren ist, macht sie zur idealen, verständnisvollen Ansprechpartnerin bei der Telefonseelsorge. Bis ein gespenstischer Anruf sie aus dem Gleichgewicht bringt. „Mama?“, meldet sich eine Stimme aus der Vergangenheit. „Jessica?“ Ihre Tochter war vor 15 Jahren im Teenageralter verschwunden, offiziell gilt sie inzwischen als tot.

Der neue Rostock-Polizeiruf „Nur Gespenster“ ist, nach „Daniel A.“, der zweite gemeinsame Fall der Kommissarinnen Kathrin König (Anneke Kim Sarnau) und Melly Böwe (Lina Beckmann), die sich trotz ihrer grundverschiedenen Ermittlungsmethoden immer besser ergänzen. Astrid Ströhers intensives, bemerkenswert vielschichtiges Drehbuch, Andreas Herzogs eindrucksvolle Umsetzung und eine exzellente Besetzung mit einer überragenden Judith Engel machen den Film zu einem Erlebnis, das über die normale Krimi-Erfahrung weit hinausgeht.

DNA der Vermissten finden sich am Tatort

Kai Wülker, Arzt in einer Klinik für plastische Chirurgie, ist in seinem Haus brutal ermordet worden; ein Knebel, den Melly Böwe findet, könnte auf die Rostocker Sadomaso-Szene hinweisen. Doch am Tatort sichergestellte intakte DNA führt geradewegs zu einem Cold Case: Ein Haar gehört der vermissten Jessica Sonntag, und sie kann es nur zu Lebzeiten verloren haben. Die Nachricht wird von der Familie unterschiedlich aufgenommen. Vater Robert Sonntag (Holger Daemgen) hatte Jessica vor drei Jahren für tot erklären lassen.

All die Jahre hatte er nur gehofft, dass seiner Tochter wenigstens ein schneller, schmerzloser Tod vergönnt war; jetzt fürchtet er, dass Hoffen und Bangen wieder von vorn beginnen. Die sich in Trauer verzehrende Mutter Evelyn, die bisher so unerschütterlich an Jessicas Überleben geglaubt hat, reagiert dagegen seltsam distanziert; von dem Anruf bei der Telefonseelsorge erzählt sie nichts. Und dann ist da noch Jessicas Bruder Henrik (Adrian Grünewald), den die Eltern nach dem Verschwinden der Schwester zu einer Tante abgeschoben hatten und dessen Leben seither völlig durcheinander geraten ist.

Irgendetwas muss damals geschehen sein, aber wie passt Kai Wülker ins Bild? Warum war dessen Arbeitsvertrag mit der Klinik zwei Tage vor Ablauf der Probezeit aufgelöst worden? Die Klinikleiterin begründet das vage mit Beschwerden von Patientinnen über frauenfeindliches Verhalten und nennt erst spät und im vertraulichen Gespräch den wahren Grund: Wülker war gegenüber ihrer zwölfjährigen Tochter übergriffig geworden. Ist Jessica Ähnliches widerfahren, hat sie deshalb an ihm gerächt? Aber warum nicht schon viel früher?

Ermordeter Arzt bleibt nicht das einzige Opfer

Bald wird klar, dass der Arzt nicht das einzige Opfer bleiben wird. Um Jessica zu finden, müssen die Kommissarinnen und ihr Team tief in der Geschichte der Familie Sonntag graben und das Puzzle der Vergangenheit mühsam zusammensetzen. Wobei immer offensichtlicher wird, dass die verstörte Mutter die wichtigsten Puzzle-Teile aus unerklärlichen Gründen zurückhält.

