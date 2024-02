Pistole statt Pilsken - ein Duisburger Schmunzelkrimi

Essen In der neuen Krimi-Reihe „Die Neue und der Bulle“ wird Caroline Peters - notgedrungen - von einer Kneipenwirtin zur Polizistin.

„Willkommen im Pott“. Im Mittelpunkt der neuen RTL-Schmunzelkrimi-Reihe „Die Neue und der Bulle – ein Duisburg-Krimi“ steht Kneipenwirtin Conny Majewski (Caroline Peters), die den Zapfhahn gegen die Dienstmarke tauscht und als Quereinsteigerin in den Polizeidienst wechselt.

Um die „Verortung“ in Duisburg unmissverständlich zu machen und vor allem den sogenannten Ruhrpott-Charme voll auszubreiten, greifen Regisseur Marc Rensing und das Autorenduo Anke Winschewski/Niels Holle anfangs tief in die Klischee- und Nostalgie-Kiste. Die „reviertypische“ Eckkneipe, an der der 70er-Jahre-Trend zur Kupferkanne und nachfolgende Entwicklungen spurlos vorbei gegangen sind, heißt „Flamingo“ und trägt natürlich eine Taube im Emblem. Für Alt und Jung ist Connys Pinte seit 25 Jahren so etwas wie das soziale Zentrum des Viertels. Klar, dass der Ruhrie bei Weinchen, Pilsken, Schnäpsken oder gleich bei einem soliden Herrengedeck mangert und tanaschanzarat, was das Zeug hält.

Nach einer Schlägerei in ihrer Kneipe sind Connys Tage als Wirtin gezählt. Foto: Willi Weber / RTL/Zeitsprung Pictures

Von der Wirtin zur Polizistin

Die Kneipenschlägerei, die bei einer Jubiläumsfete mit unsicheren Polonaise-Versuchen nicht fehlen darf, hat leider fatale Folgen. Ein verirrter Schlag schickt die schnepfige Hausbesitzerin zu Boden, und die will Connys Pachtvertrag nun nicht mehr verlängern. Die Wirtin braucht einen neuen Job.

Das ist, nach knapp zehn Minuten, der Moment, in dem das Pott-pourri allmählich in eine normale Tonart wechselt. Ohnehin ist Caroline Peters, immerhin Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater, eine viel zu gute Schauspielerin, um ständig auf die Pott-Pauke zu hauen. Gegen ihr Nachwuchsproblem hat die Polizei ein Programm für Quereinsteiger mit Berufserfahrung aufgelegt. Conny bewirbt sich eher zufällig und eigentlich nur, um zu bewirken, dass ein vermeintlicher Selbstmord als Mord behandelt wird. Irmi Dressler, Nachbarin und Flamingo-Stammgast, ist überzeugt, dass ihr Sohn Lutz sich nicht selbst erschossen und auch den Abschiedsbrief nicht freiwillig geschrieben hat.

Connys alte Kneipen-Stammgästin Irmgard „Irmi“ Dressler (Beate Abraham, l.) bittet Conny um Hilfe. Foto: Willi Weber / RTL/Zeitsprung Pictures

In den Keller verbannt

Als Seiteneinsteigerin, die mit dem klassischen Polizeidienst nichts zu tun hat, kann Conny nicht selbst ermitteln. Sie arbeitet, zusammen zwei anderen Neulingen, im Hintergrund, sprich: im Keller und soll die Akten von Jahrzehnten einscannen und digitalisieren. Mit dem ständig mies gelaunten Ausbilder Oliver Dierks (Serkan Kaya), der aus irgendwelchen Gründen offenbar auf diesen Keller-Job abgeschoben wurde, gerät sie prompt aneinander.

Doch als Conny, die das Einscannen zur Akteneinsicht nutzt und sich als erstes den Fall Lutz Dressler vornimmt, auf unbeachtete Detail stößt, ändert sich das Verhältnis zwischen den beiden. Die gleichen Täter, die Lutz auf dem Gewissen haben, sind offenbar auch für den Mord an einem Kollegen von Dierks und für dessen anderthalb Jahre dauernde Krankschreibung verantwortlich.

Oliver Dierks (Serkan Kaya, h.l) ist Connys mies gelaunter Chef. Foto: Willi Weber / RTL/Zeitsprung Pictures

Die Neue im Vorteil

Die Spur führt zu einer örtlichen Spedition, und wenn es schließlich zum großen Showdown kommt, ist eine Berufs- und Lebenserfahrung der Neuen von unschätzbarem Wert: Conny war früher Schützenkönigin.

Drei von fünf Sternen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fernsehen