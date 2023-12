Essen Zum 22. Mal ermittelt das Team von „Nord Nord Mord“ auf Sylt. Warum der neue Fall einer der schwächsten der Erfolgsreihe ist

Er ist ja nun schon lange da, aber so richtig scheint Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) noch immer nicht angekommen zu sein auf der Insel Sylt. Gummistiefel gehören jedenfalls nicht zu seiner Standardausrüstung. Das verschafft ihm nicht nur nasse und kalte Füße, sondern auch schlechte Laune als in der Dünung am Strand eine unbekannte Leiche gefunden wird. Herzlich willkommen bei Nord Nord Mord.

„Sievers und der Traum vom Fliegen“ (ZDF, 20.15 Uhr) heißt Folge 22 der Reihe. Dieses Mal geht es um einen Mord in der Kitesurfer-Szene. Überwiegend junge Leute, die sich im Meer von Lenkdrachen übers Wasser ziehen lassen. Das ist neu, alles andere hat man in den 21 Folgen zuvor schon mal so ähnlich gesehen. Meistens sogar besser.

Ermittler sind mit den Gedanken ganz woanders

Da ist Tom (Anton Rubtsov), ein Sylter Junge, der in der Ferne sein Glück als Kite-Profi gesucht hat, nun aber etwas desillusioniert zurückgekehrt ist. Was die Zuschauer vor dem Bildschirm gleich zu Beginn gesehen haben, das Ermittlertrio aber zunächst nicht einmal ahnt: Tom wurde in der Nacht vor der Tat von dem späteren Opfer in seinem Wohnmobil angegriffen – anders als er behauptet, scheint es da also eine Verbindung gegeben zu haben.

Zum 22. Mal ermittelt das Trio auf der Insel Sylt Foto: Georges Pauly / dpa

Bis Sievers und seine Untergebene darauf kommen, vergeht allerdings einige Zeit. Denn alle drei sind mehr mit ihrem Privatleben beschäftigt, als mit der Arbeit. Den Chef plagt die Eifersucht, hat er doch seine Freundin Tabea Krawinkel (Victoria Trauttmansdorff) mit einem anderen Mann gesehen. Ina Behrendsen (Julia Brendler) kennt – ist halt ein Dorf, diese Insel - einige der Verdächtigen, hatte mit Kitelehrer Mats (Nico Rogner) sogar mal eine Affäre. Lange her ist das, aber Stammzuschauer können sich vorstellen, wie Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) das alles findet.

Undercover in der Kiter-Szene

Weil er nach einer Disziplinarmaßnahme den Anfang der Ermittlungen verpasst hat und deshalb für alle Verdächtigen ein Unbekannter ist, wird er dennoch undercover in die Kite-Schule eingeschleust. Einen weiteren Toten in der im Umfeld der Kiter-Szene gibt es dennoch. Das macht die Lage komplizierter, bringt aber auch keinen Schwung in die Handlung.

Überhaupt leidet Nord Nord Mord dieses Mal an einem Problem, das andere Küstenkrimis schon länger plagt. Weder die Figuren noch ihre Lebensumstände verändern sich großartig. Im Gegenteil, das zeitweilig spürbare Knistern zwischen Ina und Hinnerk ist fast komplett verschwunden. Nur bei Sievers selbst deutet sich am Ende der Folge eine private Veränderung an.

Nächste Folge läuft schon Anfang Januar

Ja, das alles ist routiniert gespielt und hat auch einige unterhaltsame Momente. Doch was hilft das, wenn diese 90 Minuten in etwa so spannend sind wie Gras beim Wachsen zuzusehen? Als Zuschauer kommt man sich nicht wie in einem komödiantischen Krimi vor, sondern wie in einer Komödie, in der zufällig Polizisten mitspielen und deren Handlung weitgehend vorhersehbar ist.

Einer der schwächsten Fälle der Reihe bisher. Aber schon am 8. Januar kann das ungleiche Ermittler-Trio in „Sievers und die fünf Fragezeichen“. Wiedergutmachung leisten. Fans der Reihe können ohnehin aufatmen. Vier weitere Fälle sind bereits in Arbeit, beziehungsweise abgedreht. In den Ruhestand geht Sievers jedenfalls so schnell nicht.

