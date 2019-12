In „Dignity“ wird die abscheuliche Geschichte der Colonia Dignidad aufgearbeitet. Götz Otto brilliert in der Rolle des Sektenführers.

Neue Serie „Dignity“ stellt eine Sekte des Grauens vor

Schurkengestalten aus dem echten Leben haben in der Serienwelt von Netflix & Co. ja gerade Konjunktur: vom skrupellosen Drogenbaron Pablo Escobar („Narcos“) über Charles Manson („Mindhunter“) bis hin zum diabolischen KZ-Wärter „Iwan der Schreckliche“ („Der Teufel wohnt nebenan“). Auch der Streaminganbieter Joyn+ porträtiert in seiner neuen Serie „Dignity“ nun einen Menschen, dessen Boshaftigkeit seinesgleichen sucht.

Die deutsch-chilenische Koproduktion erzählt die Geschichte des perfiden Sektenführers Paul Schäfer, der zu Beginn der 60er-Jahre mit rund 150 Anhängern aus Deutschland die ominöse Colonia Dignidad in Chile gründete. Neben Kindesmissbrauch und systematischer Drangsalierung der Koloniemitglieder machte sich der Ex-Nazi Schäfer auch der Zusammenarbeit mit dem diktatorischen Pinochet-Regime schuldig. Für dessen Geheimdienst ließ er auf dem Koloniegelände jahrelang Oppositionelle foltern und ermorden.

„Dignity“: Dreharbeiten am Originalschauplatz

Einem größeren Kinopublikum wurden die Verbrechen der Sekte bereits 2015 mit dem Film „Colonia Dignidad“ von Florian Gallenberger vor Augen geführt. Regisseur Julio Jorquera widmet sich der Geschichte nun etwas ausführlicher: In acht Folgen porträtiert er neben Schäfer (Götz Otto) auch das brutale Leben in der Kolonie sowie den langen Kampf der Justiz, des Sektenführers endlich habhaft zu werden.

Zum ersten Mal wurde dafür nun auch in der echten Location gedreht. Götz Otto erzählt: „Das war schon etwas sehr Besonderes, an genau dem Ort zu arbeiten, an dem diese grauenhaften Dinge wirklich passiert sind.“ Schauspieler und Filmcrew verbrachten für die Dreharbeiten auch den Alltag mit den rund 100 Menschen, die noch immer auf dem Gelände leben. „Das war eine sehr intensive Erfahrung, die ich als Schauspieler so noch nie erlebt habe“, sagt Otto.

Götz Otto spielt in „Dignity“ einmal mehr den Bösewicht. Foto: Promo

Der Großteil der Handlung von „Dignity“ spielt in den späten 90erJahren, als sich die ersten juristischen Schritte gegen die Sekte anbahnen: Staatsanwalt Leo Ramirez (Marcel Rodriguez) wird beauftragt, Paul Schäfer wegen des Verdachts auf Kindesmissbrauch zu verhaften.

Immer schlimmere Abscheulichkeiten

Da die Führungsriege der Kolonie jedoch immer noch gut vernetzt ist und auch die deutsche Botschaft die Augen vor Schäfers Verbrechen verschließt, gestaltet sich das Vorhaben der Gesetzeshüter schwieriger als gedacht. Es beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel, bei dem mit der Zeit immer mehr Abscheulichkeiten ans Tageslicht gelangen. Götz Otto spielt den pädophilen Schäfer als abstoßenden, aber keineswegs eindimensionalen Charakter. Zusammen mit Devid Striesow, der Schäfers rechte Hand verkörpert, trägt er die Serie, deren düstere Atmosphäre einen schon ab den ersten Minuten in Atem hält.

Otto erzählt: „Das Absurde ist: Eigentlich spiele ich gar nicht. Wenn eine Situation für sich schon so heftig ist, dann braucht man da schauspielerisch auch gar nicht mehr einen draufzulegen.“ Diese nüchterne Herangehensweise kommt der Serie zugute. Einziger Wermutstropfen sind mitunter etwas holprig wirkende Dialoge, die den Gesamteindruck der Serie aber nur wenig schmälern.

Dignity

8 Episoden, je 45 Min.,

ab 19. Dezember,

Onlinestreaming, Joyn+

FSK k. A., Wertung: 5 / 5 Punkten