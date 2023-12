Mini-Serie „Powerplay“ – Das „Mädchen“ macht’s 

Essen Wunderbar ironisch erzählt „Powerplay – Smart Girls Go for President“ den Weg Gro Harlem Brundtlands zur Ministerpräsidentin Norwegens

Ein Schelm, wer nicht sofort an Parallelen zu Deutschland denkt: Wie Angela Merkel kam auch Norwegens erste Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland eher zufällig zur Politik. Beide waren Naturwissenschaftlerinnen und als Pragmatikerinnen bekannt, beide wurden eher wegen ihrer Frisur oder Kleidung kritisiert als wegen ihrer Vorschläge. Und vor allem: Beide wurden chronisch unterschätzt – und räumten dann doch sehr geschickt alle eitle, männliche Konkurrenz aus dem Weg …

Umso amüsanter ist es, der unglaublichen, aber reale Geschichten zu folgen, die sich vor fast 50 Jahren in dem „Land am Rande Europas“ abgespielt hat: „Powerplay – Smart Girls Go for President“, ab dem 29. Dezember in der ARD-Mediathek zu sehen, ist mehr als nur ein Biopic über Norwegens ehemalige „Landesmutter“, die ähnlich lange im Amt blieb wie die deutsche Kanzlerin und bis heute als eine der bedeutendsten Staatslenkerinnen Europas zählt. Es ist vor allem eine hoch reflektierte, hintergründig-komische Mini-Serie über Machtspiele und Chauvinismus im Politikbetrieb, wie er heute noch zu beobachten ist, in Spuren wenigstens.

In Cannes dieses Jahr als „beste Serie“ ausgezeichnet

Dabei basiert die norwegisch-deutsche Produktion, ausschließlich öffentlich-rechtlich koproduziert und in Cannes dieses Jahr als „beste Serie“ ausgezeichnet, „auf Wahrheit, Lügen und miesen Erinnerungen“, wie es im Vorspann ironisch heißt. Schließlich will Headautor Johann Fasting (Jahrgang 1988) die Geschichte vom Aufstieg der Gro Harlem Brundtland für seine Generation erzählen. Das heißt, jederzeit kenntlich machen, dass es sich um einen bewussten Retro-Blick handelt: Die historische Handlung spielt vor heutiger Oslo-Kulisse, den Innenaufnahmen ist anzusehen, dass sie im Studio entstanden. Nur die schlecht sitzenden Anzüge samt bunten Hemden sind offenbar original.

Alle politischen Konflikte von heute sind schon da

Die junge Ärztin Gro Harlem Brundtland (Kathrine Thorborg Johansen) wird nicht Gesundheits-, sondern Umweltministerin. Foto: Ho / NDR/Motly/Novemberfilm/NRK

Der Film, der nicht mit einer Dokumentation verwechselt werden will, startet im Sommer 1974: Kurz vor dem „Internationalen Jahr der Frau“ – so das Kalkül der um Wählerstimmen bangenden, noch regierenden sozialdemokratischen Arbeiterpartei – wäre es opportun, eine Frau ins Kabinett zu holen. Um einem möglichen Vorwurf eines „Experten-Kabinetts“ zuvorzukommen, wird die junge, engagierte Ärztin Gro nicht auf den vakanten Posten des Gesundheitsministeriums gesetzt, sondern zur Umweltministerin ernannt. Frau merke: Alle politischen Konflikte von heute sind schon da, ob selbstbestimmte Abtreibung, Umweltthemen oder Feminismus. Geschichte wiederholt sich nur.

Durch eine pure Männerdomäne an die Spitze der Macht

Von da an begleiten wir Brundtland (Kathrine Thorborg Johansen) mit Handkamera und schnellen Schnitten durch eine pure Männerdomäne an die Spitze der Macht. Es ist auch ein ironischer Blick auf eine Zeit, als noch Zeitungs- und TV-Interviews politische Erdbeben verursachen (und nicht Tweets). Als eitle Männer in Hinterzimmern oder in der Sauna untereinander auskungeln, wer wie viel Einfluss erhält und zu welchem Preis. Und in der Politikerinnen die absoluten Ausnahmen sind – bestenfalls schmückend und leicht zu platzieren auf dem Schachbrett der politischen Seilschaften. Aber falsch gedacht, Jungs! Das Mädchen macht’s – am Ende hat ausgerechnet sie den längeren Atem.

Bewertung: Fünf von fünf Sternen

