Talkshow "Maybrit Illner": Diese Gäste sind am Donnerstagabend dabei

Einmal in der Woche spricht Maybrit Illner im ZDF über Entwicklungen in Politik und Gesellschaft. Wer diesen Donnerstag zu Gast ist.

Immer donnerstags lädt Maybrit Illner zur nach ihr benannten Talkshow im ZDF

Mit ihren Gästen spricht sie dann über aktuelle Themen

Wer ist am Donnerstag zu Gast? Und worum geht es in der Sendung?

Maybrit Illner moderiert immer donnerstags die nach ihr benannte ZDF-Talkshow. Dabei gibt es immer ein Rahmenthema, über das die Journalistin mit ihren Gästen diskutiert. Am 15. September lautet es: "Die Kosten der Krise – erst Preisschock, jetzt Pleitewelle?" Die Sendung behandelt damit die Inflation und ihre Folgen in Deutschland.

"Maybrit Illner": Das sind ihre Gäste am Donnerstagabend

Mit diesen Gästen wird Maybrit Illner am Donnerstag, dem 15. September, diskutieren:

Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern

Katrin Göring-Eckardt (B'90/Die Grünen), Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags

Johannes Vogel, stellvertretender Parteivorsitzender der FDP

Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI)

Yasmin Fahimi, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)

Maybrit Illner gehört neben Anne Will, Frank Plasberg, Sandra Maischberger und Markus Lanz zu den erfolgreichsten Talkshow-Moderatorinnen in Deutschland. Ihre Sendung ist seit 1999 im ZDF zu sehen und wurde zunächst unter dem Titel "Berlin Mitte" ausgestrahlt.

2007 wurde die Sendung dann nach ihrer Moderatorin benannt und läuft seitdem unter dem Namen "Maybrit Illner" jeden Donnerstag in der Regel ab 22.15 Uhr. Die Gäste der Sendung sind meistens Politikerinnen, Wissenschaftler und Journalisten. Produziert wird "Maybrit Illner" in Berlin.

Maybrit Illner studierte Journalistik in der DDR, arbeitete zunächst in der Sportredaktion des Deutschen Fernsehfunks (DFF), dann in der Auslandsredaktion, im Reisejournal und beim Abendjournal. Seit 1992 arbeitet sie für das ZDF.

"Maybrit Illner": So liefen ihre vergangenen Sendungen

