Maybrit Illner moderiert immer donnerstags ihre Talkshow. Am Donnerstag, 5. Mai, steht ihre Sendung wieder ganz im Zeichen des Kriegs in der Ukraine sowie dessen Auswirkungen auf die Welt und Deutschland.

"Maybrit Illner": Das sind ihre Gäste am Donnerstagabend

In der Sendung werden am Donnerstagabend die folgenden fünf Gäste begrüßt:

Ranga Yogeswahr , Wissenschaftsjournalist und Mit-Autor des Offenen Briefes an den Bundeskanzler

, Außenpolitiker (CDU) Nicole Deitelhoff, Professorin für Internationale Beziehungen und Friedensforscherin

Illner gehört neben Anne Will, Frank Plasberg, Sandra Maischberger und Markus Lanz zu den erfolgreichsten Talkshow-Moderatorinnen in Deutschland. Ihre Sendung ist seit 1999 im ZDF zu sehen und wurde zunächst unter dem Titel "Berlin Mitte" ausgestrahlt.

2007 wurde die Sendung dann nach ihrer Moderatorin benannt und läuft seitdem unter dem Namen "Maybrit Illner" jeden Donnerstag in der Regel ab 22.15 Uhr. Die Gäste der Sendung sind meistens Politiker, Wissenschaftler und Journalisten. Produziert wird "Maybrit Illner" in Berlin.

Maybrit Illner studierte Journalistik in der DDR, arbeitete zunächst in der Sportredaktion des Deutschen Fernsehfunks (DFF), dann in der Auslandsredaktion, im Reisejournal und beim Abendjournal. Seit 1992 arbeitet sie für das ZDF.

