Berlin Wer ist am Mittwoch bei Markus Lanz zu Gast? Um welches Thema dreht sich die ZDF-Show heute (22. November)? Die Infos im Überblick.

Am Mittwoch sendet das ZDF eine neue Ausgabe der Talkshow "Markus Lanz"

Der Moderator empfängt mehrere Gäste im Studio

Der Überblick zur Talkshow am Mittwoch (2. November)

Markus Lanz empfängt in der nach ihm benannten ZDF-Talkshow jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag verschiedene Gäste, um mit ihnen über aktuelle Themen, aber auch ganz persönliche Schicksale zu sprechen. Das kommt bei den Zuschauerinnen und Zuschauern an: Bis zu einer Millionen Menschen schalten den Talk regelmäßig ein.

Welche Gäste am jeweiligen Tag in der Runde dabei sind, veröffentlicht das ZDF am Nachmittag vor der Sendung. Am Abend wird die jeweilige Ausgabe von "Markus Lanz" dann einige Stunden vor der Ausstrahlung aufgezeichnet.

"Markus Lanz": Diese Gäste sind heute (22. November) zu Gast im Studio

Markus Söder , CSU-Vorsitzender: Mit Blick auf das Karlsruher Haushaltsurteil nimmt der Bayerische Landeschef Stellung zur Finanz- und Wirtschaftspolitik. Auch zur Migration und den Flüchtlingskosten äußert er sich.

Robin Alexander , Journalist: Der „Welt"-Vize spricht über die aktuellen Dissonanzen innerhalb der Ampelkoalition. Zudem blickt er auf die CSU: „Deren Sonderstellung wankt – und damit auch der persönliche Mythos Söders."

Franziska Tschinderle , Journalistin: Die in Tirana lebende Österreicherin äußert sich zum geplanten Asylabkommen zwischen Italien und Albanien. „Als EU-Beitrittskandidat erhofft sich Albanien sicher eine Gegenleistung", sagt sie.

Hilke Petersen, ZDF-Korrespondentin: Die Leiterin des ZDF-Studios London spricht über den umstrittenen Asyl-Deal Großbritanniens mit Ruanda sowie über Ex-Premier David Cameron, Englands neuen Außenminister.

Die ZDF-Talkshow von Markus Lanz gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten im deutschen Fernsehen. Die Sendung hat laut dem Medienexperten Bernd Gäbler eine klare Wandlung vollzogen: Während früher eher Boulevard-Themen diskutiert worden, setzt die Redaktion inzwischen auf harte Politikthemen.

"Markus Lanz": Das sind die Sendetermine der ZDF-Talkshow für diese Woche

In der Regel läuft "Markus Lanz" immer Dienstag, Mittwoch und Donnerstag am späten Abend im ZDF. So auch diese Woche. Das sind die aktuellen Sendetermine:

Dienstag, 21. November, 23.30 Uhr

Mittwoch, 22. November, 23.30 Uhr

Donnerstag, 23. November, 23.15 Uhr

Kurz nach der Ausstrahlung im linearen TV sind die jeweiligen Folgen von "Markus Lanz" auch in der ZDF-Mediathek verfügbar.

"Markus Lanz": Die wichtigsten Fragen und Antworten zum ZDF-Talk im Überblick

Was für eine Sendung ist "Markus Lanz"?

"Markus Lanz" ist eine deutsche Talkshow, die seit 2008 im ZDF ausgestrahlt wird. Moderiert wird das Format von Markus Lanz, nach dem es auch benannt ist. Im Gespräch mit seinen Gästen fokussiert sich der Journalist auf aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft und Kultur.

Wann wird die Sendung ausgestrahlt?

Die Sendung wird in der Regel dreimal pro Woche ausgestrahlt: dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend. Wann genau die Talkshow gezeigt wird ist unterschiedlich und hängt vom ZDF-Programm ab.

Wer sind die Gäste von Markus Lanz?

Die Gäste variieren von Sendung zu Sendung. Meist handelt es sich Politikerinnen und Politiker, Medienschaffende und Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachgebieten. Auch Prominente kommen regelmäßig zu Wort.

Markus Lanz moderiert dreimal pro Woche die nach ihm benannte Talkshow im ZDF. Foto: Markus Hertrich/ZDF

Wo kann ich Folgen im Nachhinein ansehen?

Verpasste Folgen von "Markus Lanz" können in der ZDF-Mediathek angesehen werden. Dort stehen sie in der Regel kurz nach der Ausstrahlung zur Verfügung.

Wie kann man an der Sendung teilnehmen?

Früher konnte man Tickets für die Talkshow kaufen. Nachdem während der Corona-Pandemie zunächst vorläufig kein Publikum im Studio war, wird inzwischen ganz auf dieses verzichtet.

Gibt es eine Möglichkeit, Fragen an die Gäste zu stellen?

In der Regel nicht, da die Sendung vorab aufgezeichnet wird. Es gibt jedoch spezielle Ausgaben, in denen Zuschauerfragen berücksichtigt werden.

Wie lange dauert eine Sendung?

Eine Sendung dauert in der Regel etwa 60 bis 75 Minuten, abhängig von der Anzahl und den Themen der Gäste.

