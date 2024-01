Berlin. Wer tritt in die Fußstapfen von Anna Ermakova und wird „Dancing Star“? Diese Promis kämpfen 2024 bei RTL um den „Let‘s Dance“-Titel.

Tango, Cha-cha-cha und Slowfox: So manchem Promi dürften diese Tänze vage bekannt vorkommen. 14 – mehr oder weniger bekannte – Persönlichkeiten werden sich in den kommenden Wochen und Monaten jedoch so intensiv wie wahrscheinlich nie zuvor mit ihnen beschäftigen: Sie nehmen 2024 an der RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“ teil.

Wer von ihnen blamiert sich auf der Tanzfläche, wer schwingt die Hüfte wie Onkel Rainer auf dem 70. von Oma Erna und wer kann wirklich überzeugen? Wir stellen die Tänzerinnen und Tänzer in spe vor.

„Let‘s Dance“ 2024: Ann-Kathrin Bendixen ist dabei

Influencer gehören seit Jahren zum Promi-Material, das bei „Let‘s Dance“ über die Tanzfläche schwebt. Ann-Kathrin Bendixen gibt aber keine Beauty-Tipps: Sie ist mit dem Motorrad um die Welt gereist und hat in den Sozialen Medien davon berichtet. Das kam gut an – inzwischen hat die 23-Jährige auf Instagram, wo sie sich „affe_auf_bike“ nennt, über 450.000 Followerinnen und Follower. TV-Erfahrung sammelte sie bereits bei „7 vs. Wild“.

Name: Ann-Kathrin Bendixen

Ann-Kathrin Bendixen Bekannt als: Influencerin

Influencerin Tanzerfahrung: nach eigenen Angaben keine

Nimmt 2024 an „Let‘s Dance“ teil: Ann-Kathrin Bendixen. Foto: Privat / RTL

Unfairer Vorteil bei „Let‘s dance“? Detlef „D!“ Soost tanzt mit

Dass bei „Let‘s Dance“ oft Promis mit unterschiedlichen Vorerfahrungen auf der Tanzfläche stehen, ist normal: Alexander Klaws arbeitete schon vor seiner Teilnahme als Musicaldarsteller, Ella Endlich hatte in ihrer Jugend über Jahre Tanzunterricht. 2024 schickt RTL mit Detlef „D!“ Soost ein ganz anderes Kaliber ins Rennen. Er ist Choreograf, moderierte die Tanz-Show „DanceStar“ bei Viva, veröffentlichte verschiedene Tanz-DVDs und betreibt eine eigene Tanzschule. Bisher kennt man „D!“ aber vor allem als Hip-Hop-Tänzer. Ob er auch Walzer kann?

Name: Detlef „D!“ Soost

Detlef „D!“ Soost Bekannt als: Choreograf, Tänzer, „Popstars“-Juror, Moderator

Choreograf, Tänzer, „Popstars“-Juror, Moderator Tanzerfahrung: Reichlich, allerdings nicht im Paartanz

Geht 2024 bei „Let‘s Dance“ an den Start: Detlef „D!“ Soost. Foto: Jens Kalaene / DPA Images

Gabriel Kelly: Tritt er bei „Let‘s Dance“ in die Fußstapfen seiner Tante?

Die Kellys sind im deutschen Fernsehen omnipräsent. Es mag also überraschen, dass erst zwei Mitglieder der berühmten Familie Teil von „Let‘s Dance“ waren. Diese Lücke füllt nun Gabriel Kelly, der im Gegensatz zu den bisherigen zwei Teilnehmern (Maite und John) der nächsten Generation entstammt: Er ist der Sohn von Angelo Kelly. Mit seinem Vater steht Gabriel regelmäßig auf der Bühne.

Name: Gabriel Kelly

Gabriel Kelly Bekannt als: Sänger und Sohn von Angelo Kelly

Sänger und Sohn von Angelo Kelly Tanzerfahrung: unklar, will nach „Let‘s Dance“ mit seiner Freundin tanzen können

Gabriel Kelly ist Teilnehmer bei „Let‘s Dance“ 2024. Foto: Angelo Kelly / RTL

Jana Wosnitza: Neue RTL-Moderatorin tanzt bei „Let‘s Dance“

Es ist Tradition, dass RTL bei „Let‘s Dance“ Jahr für Jahr einen seiner eigenen Moderatoren oder eine seiner Moderatorinnen ins Rennen schickt. Wer 2024 gehofft hat, endlich Frauke Ludowig über das Parkett schweben zu sehen, wird enttäuscht. Stattdessen geht Jana Wosnitza ins Rennen. Erst 2023 wechselte sie von Sport1 zu RTL, wo sie hauptsächlich für NFL-Formate vor der Kamera steht.

Name: Jana Wosnitza

Jana Wosnitza Bekannt als: Sportjournalistin und -moderatorin

Sportjournalistin und -moderatorin Tanzerfahrung: unklar

RTL-Moderatorin Jana Wosnitza wagt sich auf die Tanzfläche. Foto: Basti Sevastos / RTL

Ex-Kinderstar bei „Let‘s Dance“: Lina Larissa Strahl

Mit nur 15 Jahren gewann sie die Kika-Show „Dein Song“, wenig später stand sie mit Helene Fischer auf der Bühne. Später spielte sie im Kinofilm zu „Bibi & Tina“ Bibi Blocksberg. Nun macht Lina Larissa Strahl – inzwischen immerhin 26 – einen Abstecher zu „Let‘s Dance“. Bei „Dancing on Ice“ bei Sat.1 belegte sie 2019 den dritten Platz.

Name: Lina Larissa Strahl

Lina Larissa Strahl Bekannt als: Kinderstar, Schauspielerin, Sängerin

Kinderstar, Schauspielerin, Sängerin Tanzerfahrung: dritter Platz bei „Dancing on Ice“, Rollen in Musical-Filmen

Tanzt 2024 bei „Let‘s Dance“: Lina Larissa Strahl. Foto: Roland Magunia / Funke Foto Services

Eva Padberg: Vom Laufsteg auf die Tanzfläche bei „Let‘s Dance“

Vom Laufsteg kennt man Eva Padberg bereits. Nun betritt sie die Tanzfläche und mischt bei „Let‘s Dance“ mit. Für sie kein Neuland, denn auch mit TV-Formaten hat sie bereits Erfahrung: Sie war bereits Teil von „Star Search“ und „Das Perfekte Model“, moderierte zudem 2006 an der Seite von Harald Schmidt den „Bambi“. Ob sie tanzen kann, hat sie bisher allerdings noch nicht unter Beweis gestellt.

Name: Eva Padberg

Eva Padberg Bekannt als: Model, Moderatorin

Model, Moderatorin Tanzerfahrung: keine, betreibt bisher vor allem Ballsportarten

Model Eva Padberg tanzt 2024 in der RTL-Show „Let‘s Dance“. Foto: Carsten Koall / DPA Images

Lulu Lewe: Connor-Schwester will sich bei „Let‘s Dance“ beweisen

Die Sängerin Lulu ist die kleine Schwester von Popstar Sarah Connor und spielte 2001 mit nur neun Jahren in deren Musikvideo zu „From Sarah with Love“ mit. 2008 veröffentlichte sie eine Single, verschwand dann aber weitgehend von der Bildfläche.

Name: Lulu Lewe

Lulu Lewe Bekannt als: Sängerin, kleine Schwester von Sarah Connor

Sängerin, kleine Schwester von Sarah Connor Tanzerfahrung: unklar, will laut RTL aber an ihre Grenzen gehen

Lulu Lewe tanzt in diesem Jahr bei „Let‘s Dance“. Foto: Niklas Hail/Benedikt Hugendubel / RTL

Maria Clara Groppler: Sorgt sie für die Lacher bei „Let‘s Dance“?

Maria Clara Groppler ist vor allem als Komikerin bekannt. Gut möglich also, dass sie in der diesjährigen Staffel von „Let‘s Dance“ für die Lacher sorgt. Bleibt nur zu hoffen, dass es an ihren Witzen liegt – und nicht am fehlenden tänzerischen Talent.

Name: Maria Clara Groppler

Maria Clara Groppler Bekannt als: Komikerin

Komikerin Tanzerfahrung: bezeichnet ihren eigenen Tanzstil als „Unfall“

Bezeichnet ihren eigenen Tanzstil als Unfall: Maria Clara Groppler. Foto: Dila Fotodesign / RTL

Mark Keller: Von der „Rudi Carell Show“ zu „Let‘s Dance“

Der Schauspieler Mark Keller ist gelernter Kfz-Mechaniker – und hatte seinen Durchbruch in der „Rudi Carell Show“. Durchaus möglich, dass das ein gutes Vorzeichen für seine Zeit bei „Let‘s Dance“ ist. Erfolg hatte er auch bei „The Masked Singer“, wo er 2022 Zweiter wurde. Zwischendurch lässt er in der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ die Herzen höher schlagen.

Name: Mark Keller

Mark Keller Bekannt als: Schauspieler und Sänger

Schauspieler und Sänger Tanzerfahrung: unklar

Mark Keller, bekannt aus „Der Bergdoktor“, ist in diesem Jahr Teil von „Let‘s Dance“. Foto: TilL Brönner / RTL

„Ninja Warrior“ bei „Let‘s Dance“: Simon Brunner

Teilnehmer von „Ninja Warrior“ konnten bei „Let‘s Dance“ schon beachtliche Erfolge feiern. Es sind also große Fußstapfen, in die Simon Brunner tritt. In der Parcours-Show war er bereits mehrfach dabei und bewies sein sportliches Können.

Name: Simon Brunner

Simon Brunner Bekannt als: Teilnehmer von „Ninja Warrior“

Teilnehmer von „Ninja Warrior“ Tanzerfahrung: keine, will vor „Let‘s Dance“ mit YouTube-Tutorials üben

Von „Ninja Warrior“ zu „Let‘s Dance“: Simon Brunner. Foto: Stefan Gregorow / RTL

Sophia Thiel ist 2024 Teilnehmerin bei „Let‘s Dance“

Sie gilt als eine der erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands: Sophia Thiel. TV-Erfahrungen sammelte sie bereits beim „TV total Turmspringen“ und „The Biggest Loser“. 2019 zog sie sich für zwei Jahre komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Danach machte sie ihre Essstörung öffentlich und trägt seitdem dazu bei, das Thema zu enttabuisieren.

Name: Sophia Thiel

Sophia Thiel Bekannt als: Influencerin

Influencerin Tanzerfahrung: nach eigenen Angaben keine

Bloggerin Sophia Thiel tritt 2024 bei „Let‘s Dance“ an. Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Services

Stefano Zarrella: Bruder von Giovanni Zarrella bei „Let‘s Dance“

Neben der Schwester von Sarah Connor nimmt 2024 auch der Bruder von Giovanni Zarrella bei „Let‘s Dance“ teil. Die Chancen auf prominenten Besuch im RTL-Studio stehen also gut. Stefano Zarrella ist „YouTube-Koch“ und „Food-Blogger“, auf Instagram hat er rund 1,7 Millionen Follower. Ob in dem Koch auch ein Tänzer steckt, wird sich ab Februar zeigen.

Name: Stefano Zarrella

Stefano Zarrella Bekannt als: Koch, Foodblogger, Bruder von Giovanni Zarella

Koch, Foodblogger, Bruder von Giovanni Zarella Tanzerfahrung: unklar

Stefano Zarrella will bei „Let‘s Dance“ sein tänzerisches Talent zeigen. Foto: Eventpress Kochan / IMAGO

Ein „Löwe“ kommt zu „Let‘s Dance“: Tillman Schulz

2018 belegte Judith Williams bei „Let‘s Dance“ den zweiten Platz. Nun zieht mit Tillman Schulz ein weiterer Investor aus „Die Höhle der Löwen“ die Tanzschuhe an. Die Show sieht er als „neue, große Herausforderung“.

Name: Tillman Schulz

Tillman Schulz Bekannt als: „Löwe“ bei „Die Höhle der Löwen“

„Löwe“ bei „Die Höhle der Löwen“ Tanzerfahrung: unklar

Tanzt 2024 bei „Let‘s Dance“: Tillman Schulz. Foto: Thomas Kierok / RTL

Tony Bauer: Trotz Krankheit bei „Let‘s Dance“

Der WDR bezeichnet Tony Bauer als den „heißesten Newcomer in der Comedy-Szene“. Nun wagt er sich aufs Tanzparkett und will dort beweisen, was in ihm steckt. Besonders stark: Bauer leidet seit seiner Kindheit an einer unheilbaren Krankheit, die ihn von künstlicher Ernährung abhängig macht. Heute sagt er, das habe ihn stark gemacht.

Name: Tony Bauer

Tony Bauer Bekannt als: Komiker

Komiker Tanzerfahrung: unklar

Sagt, seine Krankheit habe ihn stark gemacht: Komiker Tony Bauer. Foto: Jakob Studnar / Funke Foto Services

Die 17. Staffel von „Let‘s Dance“ läuft ab Februar 2024 bei RTL und online bei RTL+. Der genaue Termin ist noch nicht bekannt. In der ersten Folge wird entschieden, welcher Promi mit welchem Profi tanzt.

