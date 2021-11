Die Stars der dritten Staffel von „LOL: Last One Laughing": Anke Engelke, Michelle Hunziker, Palina Rojinski, Carolin Kebekus, Hazel Brugger, Christoph Maria Herbst, Mirco Nontschew, Abdelkarim, Axel Stein und Olaf Schubert.

Streaming-Comedyshow „Last One Laughing“: Dritte Staffel mit Engelke und Schubert

Berlin. Jetzt ist klar, welche Stars bei der nächsten Staffel von „LOL - Last One Laughing“ mitmachen. Die Comedy ist ein Erfolgsformat von Amazon Prime.

Der Cast für die dritte Staffel der erfolgreichen Streaming-Comedyshow „LOL - Last One Laughing“ bei Prime Video von Amazon steht fest. Der Streaming-Dienst teilte am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur diese Namen für den Start im Frühjahr 2022 mit: Palina Rojinski, Hazel Brugger, Michelle Hunziker, Christoph Maria Herbst, Abdelkarim, Axel Stein und Olaf Schubert. Anke Engelke stelle sich zum dritten Mal der Herausforderung, Carolin Kebekus und Mirco Nontschew seien zum zweiten Mal dabei.

Amazon hatte sich bislang nicht offiziell geäußert

Im Oktober hatte die Zeitung „Bild“ einige der Namen in einem Bericht genannt. Amazon hatte sich bislang nicht offiziell geäußert. Bei der Comedy-Show geht es darum, dass die Kandidaten gemeinsam über mehrere Stunden zusammen sind. Sie müssen sich zum Lachen bringen, dürfen selbst aber nicht lachen. Wer zwei Mal erwischt wird, fliegt raus. Übrig bleibt, wer sich das Lachen verkniffen hat.

„Bully“ Herbig präsentiert die deutsche Ausgabe

Schauspieler und Regisseur Michael „Bully“ Herbig („Bullyparade“, „Der Schuh des Manitu“) präsentiert die deutsche Ausgabe des internationalen Erfolgs. Er passt auf, wer lacht und greift dann ins Geschehen ein. Die zweite Staffel gewann Max Giermann und Staffel eins Torsten Sträter. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fernsehen