CDU-Kanzlerkandidat Laschet: Kanzlerkandidat führt erstes Interview in ARD

Berlin. Armin Laschet ist der Kanzlerkandidat der CDU. Kurz nach seiner Ernennung stellt er sich in der ARD-Sendung "Farbe bekennen" Fragen.

Nach langem Hin und Her ist die Kanzler-Frage in der Union entschieden: Der CDU-Chef Armin Laschet ist der Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl im September.

Nur wenige Stunden nach seiner Ernennung, stellt sich Laschet in der ARD-Sondersendung "Farbe bekennen" den Fragen von Tina Hassel und Oliver Köhr.

Laschet-Interview in ARD: Kandidat stellt sich Fragen

Wie die ARD mitteilt, wird das Interview mit Armit Laschet am heutigen am 20. April ab 17 Uhr aufgezeichnet. Parallel soll es auf den Social-Media-Kanälen von „Tagesschau“ und „Bericht aus Berlin“ sowie auf tagesschau24 und tagesschau.de live zu sehen sein. Die Ausstrahlung im Ersten ist um 20.15 Uhr im Anschluss an die Tagesschau.

Auch interessant:

Das ist der CDU-Vorsitzende Armin Laschet Das ist der CDU-Vorsitzende Armin Laschet Armin Laschet ist Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer als Vorsitzender der CDU.

Das ist der CDU-Vorsitzende Armin Laschet Armin Laschet ist seit 2017 Ministerpräsident in NRW.

Das ist der CDU-Vorsitzende Armin Laschet Laschet wurde am 18. Februar 1961 in Aachen geboren.

Das ist der CDU-Vorsitzende Armin Laschet Seit er 18 Jahre alt ist, ist Laschet Mitglied der CDU. Hier zu sehen mit dem Generalsekretär der Partei, Paul Ziemiak.

Das ist der CDU-Vorsitzende Armin Laschet Laschet arbeitete vor seiner politische Karriere als Journalist und studierte Rechts- und Staatswissenschaften.

Das ist der CDU-Vorsitzende Armin Laschet Armin Laschet gilt in der CDU als liberal.

Das ist der CDU-Vorsitzende Armin Laschet Armin Laschet hat zusammen mit seiner Frau Susanne drei Kinder. Foto: Michael Kappeler / dpa

Das ist der CDU-Vorsitzende Armin Laschet Während der Coronavirus-Krise wurde Laschet für seine Politik heftig kritisiert. Foto: dpa

Das ist der CDU-Vorsitzende Armin Laschet Nun will Laschet die Kanzlerkandidatur der Union übernehmen. Foto: dpa

Das ist der CDU-Vorsitzende Armin Laschet In der Kanzlerkandidaten-Frage muss sich Laschet gegen CSU-Vorsitzenden Markus Söder durchsetzen.

Zuvor hatte CSU-Chef Markus Söder mitgeteilt, dass er das klare Vorstandsvotum der CDU für ihren Parteichef Armin Laschet als Kanzlerkandidaten der Union akzeptiere.Vorausgegangen war ein mehr als einwöchiges Ringen zwischen Söder und Laschet.

(msb/dpa)