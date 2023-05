Berlin. Am heutigen Samstag wird Charles feierlich in London gekrönt. Welche Fernsehsender die Zeremonie im TV oder als Stream übertragen.

Am heutigen Samstag findet in London die Krönungszeremonie von Charles III. statt

Das Ereignis kann bei einigen Fernsehsendern oder im Stream verfolgt werden

Wo Sie die Krönung anschauen können

Die Krönung von Charles III. ist ein royales Jahrhundertereignis und zahlreiche Menschen strömen nach London, um sich die Zeremonie aus nächster Nähe anzugucken. Doch auch wer am Samstag nicht in der britischen Hauptstadt ist, kann die Krönung auch von zuhause aus verfolgen. Hier erfahren Sie, welche TV-Sender die Zeremonie live übertragen und wo Sie das Ereignis streamen können.

Krönung von König Charles III.: Diese Sender übertragen die Krönung live

Im TV berichten einige Sender über den Tag hinweg von der Krönung, gesäumt von royalen Dokumentationen. Die ARD beginnt ab 9.30 Uhr mit der Sondersendung "King Charles – Die Krönung in London". Über fünf Stunden wird die ARD-Korrespondentin Annette Dittert das Geschehen einfangen. Die Königshausexpertin Leontine Gräfin von Schmettow ordnet die Ereignisse mit ihren Gästen im Studio ein.

Sender Beginn / Uhrzeit Programm ARD 9.30 Uhr Sondersendung "King Charles – Die Krönung in London" mit Annette Dittert und Leontine Gräfin von Schmettow RTL 4.50 Uhr Doku-Reihe "The Real Crown: Liebe, Pflicht und Last im Hause Windsor"; Live-Übertragung ab 9 Uhr mit Frauke Ludowig, Michael Begasse und Guido Maria Kretschmer Sat.1 7.40 Uhr Royals-Doku; Live-Übertragung ab 9:30 Uhr; ab 11 Uhr Kommentatoren: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf Welt TV Live-Übertragung Nachrichtensender berichtet live über das Geschehen ntv Live-Übertragung Nachrichtensender berichtet live über das Geschehen Bild TV Live-Übertragung Nachrichtensender berichtet live über das Geschehen Live-Streams ARD, Welt TV, ntv und Bild TV bieten kostenlose Live-Streams auf ihren Websites und bei YouTube an

Charles' Krönung in London: Privatsender laden hochkarätige Gäste ein

Besonders früh steigt RTL ab 4.50 Uhr mit der Doku-Reihe "The Real Crown: Liebe, Pflicht und Last im Hause Windsor" ein. Ab 9 Uhr schaltet der Sender dann live aus London. Präsentiert wird die Übertragung von Frauke Ludowig, die unter anderem mit Adelsexperte Michael Begasse und Modedesigner Guido Maria Kretschmer die Zeremonie bespricht. Im Studio wird außerdem der Cousin von Charles, Eduard Prinz von Anhalt, zu Gast sein. Auch Komiker Wigald Boning ist für RTL live in London unterwegs. Im Anschluss zeigt der Sender ab 16.00 Uhr die Doku „König Charles III. - Zwischen Liebe und Berufung“.

Ab 7.40 Uhr kommt auch auf Sat.1 eine Royals-Doku, ab 9.30 beginnt dann die Live-Übertragung. Jedoch hat Sat.1 ungewöhnliche Kommentatoren für ihre Sondersendung an Bord: Ab 11 Uhr übernehmen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf die Mikros. Die beiden hatten bei der Show „Joko & Klaas gegen ProSieben“ die Moderation beim Schwestersender als Strafe bekommen.

Klaas Heufer-Umlauf (l) und Joko Winterscheidt werden Adelsreporter und berichten am 6. Mai über die Krönung von Charles III. Foto: Sina Görtz/ProSieben/dpa

Krönung von Charles III. live über das Internet verfolgen: Hier gibt es am 6. Mai einen Livestream

Letztlich berichten auch die Nachrichtensender Welt TV und ntv live über das Geschehen. Auch Bild TV widmet sich dem Thema.

Hier können Sie die Krönung per Stream verfolgen

Wer keinen Fernseher hat, kann die Krönung auch per Stream im Internet verfolgen. Das ist kostenlos bei folgenden Sendern möglich:

Der Live-Stream der ARD

Der Live-Stream von Welt TV, unter anderem bei YouTube

Der Live-Stream von ntv, unter anderem bei YouTube

Der Live-Stream von Bild TV, unter anderem bei YouTube

(fmg)

