Haben die Moderatoren Joko und Klaas vielleicht den besten Job der Welt? Bei "Joko und Klaas gegen ProSieben" kommt man zu dem Schluss.

Es gibt ein Meme, das die Dynamik der gestrigen Folge „Joko & Klaas gegen ProSieben“ perfekt zusammenfasst. Es ist ein Bild von drei schneeweißen Wölfen. Einer von ihnen, der mittlere Wolf, blickt schwer genervt in die Kamera. Als könne er nicht glauben, dass zwei absolute Kasperköpfe zu seinem Rudel gehören.

Die zwei Wölfe rechts und links neben ihm beömmeln sich vor Lachen. Sie grinsen wie Shenzi, Banzei und Ed – die drei Hyänen aus "Der König der Löwen". Die Mäuler weit aufgerissen, die Zungen hängen leicht heraus, die Augen schmal wie bei einem echten Lachkrampf, bei dem jedes Luftholen zum Kampf wird. Man muss unwillkürlich mitlachen, wenn man diese beiden Kindsköpfe neben dem streng dreinblickenden Masterwolf sieht.

Wahrscheinlich ist Ihnen schon klar, welche Rolle Joko Winterscheidt, Klaas-Heufer Umlauf und Moderator Steven Gätjen in diesem Bild einnehmen. Zusammen sind die drei eine unschlagbare Truppe, und das wird besonders bei Spiel Nummer fünf deutlich.

Joko und Klaas müssen TikTok-Challenges absolvieren

Doch zuvor kurz zu den Spielregeln: Sieben Spiele müssen Joko und Klaas im Laufe des Abends meistern. Gewinnen sie ein Spiel, bekommen sie einen Bonus für das Finale. Gewinnen sie auch das, dürfen sie 15 Sendeminuten ganz nach ihren Vorstellungen gestalten. Wertvolle Zeit, die sie bisher immer beeindruckend für gesellschaftlich relevante Themen genutzt haben.

Nach ihrem letzten Sieg zeigten sie (in Absprache mit ProSieben) sieben Stunden lang und ohne Werbeunterbrechung den Alltag einer Pflegekraft in Deutschland. Selten gab es so viel Beifall.

Aber zurück zur Aufgabe: Joko und Klaas müssen vier TikTok-Challenges lösen. Doch wer den beiden jetzt ein herzliches "Viel Spaß, ihr Ende 30-, Anfang 40-Jährigen!" entgegenrufen möchte, irrt. Klaas klettert mit Leichtigkeit in eine etwa zwei Meter über dem Boden angebrachte Hängematte.

Joko und Klaas: Haben sie den besten Job der Welt?

Joko platziert sich mit verbundenen Augen so akkurat hinter der Kofferraumtür eines Autos, dass sie ihn beim Aufklappen nicht berührt, dafür aber die aus seinem Mund ragende Salzstange. Challenges, die auf TikTok viral gegangen sind und ein Sieg, der angemessen zelebriert werden muss. Nur wie? Joko und Klaas entscheiden sich für einen engagierten Hühnertanz, den beide sichtlich genießen. Steven Gätjen, der gutherzige Zeremonienmeister, der trotz aller Freundschaft und Sympathie auch in dieser Folge einige Diskussionen erdulden muss, steht in ihrer Mitte und kratzt sich am Ohr.

Auch bei den restlichen Spielen mit prominenter Unterstützung unterhalten Joko und Klaas nicht nur die Zuschauer, sondern auch sich selbst. Mit Extrem-Experte Jenke von Wilmsdorff und Journalistin Katrin Bauerfeind rollen sie Regentonnen zentimetergenau durch das Studio.

Mit Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier schlittern sie bei dem Spiel "Aufsetz-Flügelglätter-Eishocker" auf Flügelglättern, unnötig kompliziert zu steuernde Baustellengeräte, die normalerweise frisch hergestellte Betonflächen glätten, durch ein Eishockeystadion. Und neben all dem Scheiß, den sie oft über sich ergehen lassen müssen und den sie sich selbst auferlegen, ertappt man sich trotzdem immer wieder bei dem Gedanken, dass ihr Job im Großen und Ganzen doch ziemlich cool ist.

Wetteinsatz: den Instagram-Account von ProSieben managen

Auch davon lebt "JKvsP7". Es sind Spiele, die man am liebsten selbst ausprobieren möchte. Lenkt sich ein Flügelglätter wirklich so schwer? Könnte man selbst eine Mülltonne durch ein Rugbytor schleudern? Und wie viel Schwung braucht man, um eine Kabelrolle in ein Quadrat zu schieben? Oft sitzt man auf der Couch und würde am liebsten in den Fernseher hineingreifen, um zu beweisen: Ich kann das auch!

Das Gemeine an der Spielshow ist allerdings, dass es eigentlich ziemlich egal ist, ob Joko und Klaas die sechs Spiele gewinnen. Am Ende läuft alles auf das Finale hinaus. Verlieren sie das, verlieren sie alles und müssen eine Strafe einlösen. Ihr Wetteinsatz in dieser Folge: 24 Stunden lang den Instagram-Account von ProSieben managen.

Deshalb springen wir zum alles entscheidenden Spiel. Dafür müssen die beiden zehn Mini-Aufgaben lösen, die ihnen auf einem 1 km/h schnellem Fließband präsentiert werden. Ein Spiel, das leidenschaftliche Zuschauer bereits kennen – und an dem die Klamaukköpfe schon zweimal scheiterten. Werden sie es dieses Mal schaffen? Yes. Sie gewinnen 15 Sendeminuten. Was sie sich dafür ausgedacht haben, erfahren wir heute um 20.15 Uhr.