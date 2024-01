In Zukunft nur noch „saubere“ Kriege?

Essen Bestürzend real zeigt die Arte-Dokumentation „Killerroboter“, wie Künstliche Intelligenz schon jetzt die Kriegsführung verändert.

Der Krieg in der Ukraine ist auch ein Testlauf, sagen Experten. Für den nächsten Quantensprung in der Kriegsführung, der da heißt: Letale Autonome Waffen-Systeme, perfider Weise mit LAWS abgekürzt. Das sind mitnichten Gesetze. Sondern zum Beispiel Kamikaze-Drohnen, wie sie von der russischen Armee jetzt schon eingesetzt werden: Selbständig wählen sie im Hinterland ihre Ziele aus, um dann im geeigneten Moment herabzustürzen und zu explodieren, ohne dass ein Mensch noch eingreift. Auch die Ukraine nutzt zur Verteidigung KI, und sei es zur Auswertung von Aufklärungsbildern. Aber das ist sowieso nur der Anfang.

Der Angriff Russlands hat jedenfalls Milliarden Dollar in die westliche Rüstungsindustrie gespült, um Algorithmus-gesteuerte Kriegstechnologie massiv weiterzuentwickeln. Die Einblicke, die die Dokumentation „Killerroboter – KI im Krieg“, am Dienstagabend (30.01., 21.50 Uhr) in Erstausstrahlung bei Arte, in die Forschungen der Rüstungskonzerne und des Pentagons gibt, sind sehr beunruhigend. Ob zu Wasser, zu Luft und an Land – die neuen autonomen Waffensysteme sind so konzipiert, dass sie nur noch eine übergeordnete Aufgabe erhalten, die sie dann eigenständig ausführen und dabei selbst entscheiden, was dafür nötig ist. Im Ernstfall geht das auch ohne GPS, weil sich die Systeme an lokalen Gegebenheiten orientieren. So sollen Kriege zukünftig „sauberer“, humaner werden – weil KI schneller und effizienter Ergebnisse liefert. Und dann weniger Soldaten sterben müssen, so das Versprechen an die „postheroische Gesellschaft“, die immer weniger bereit ist, für ihr Land zu sterben.

Spätestens 2030 wird China führend sein bei KI-Kriegsführung

Aber es gibt noch andere Gründe, warum der KI-Einsatz dabei ist, einen Rüstungswettlauf auszulösen: Angetrieben von Entwicklungsgeschwindigkeit, kann es sich kaum ein Staat leisten, nicht mitzumachen. Noch sind die USA Weltspitze in der Entwicklung. Spätestens 2030 aber wird auf diesem Feld China die Welt dominieren: Je größer die Bevölkerung und je schwächer der Datenschutz, umso effektiver fällt das Training der Algorithmen aus, die die Systeme steuern.

Auch deutsche Firmen spielen mit, wie die Ulmer Hensoldt AG, die die „Augen und Ohren“ der westlichen Waffensysteme zuliefert, aber auch schon an der Entwicklung eines „Future Fighters“ arbeitet, einem „Netzwerk der Systeme“.

Regulierung wohl die einzige Chance, eine Katastrophe zu verhindern

Der Südtiroler Filmemacher Daniel Andrew Wunderer, der in Europa, Kanada und USA für seinen Film recherchiert hat, zeichnet eine dystopische Zukunft, auch wenn oft von Möglichkeiten und Chancen die Rede ist. Zumeist unterlegt mit Bildern vom echten

, ebenso aber auch durch Bilder von Testläufen verschiedener Killerroboter, entsteht bestürzend real der Eindruck, dass wir bereits in einer Vorkriegszeit leben. Die einzige Chance, so scheint es, die Katastrophe noch zu verhindern, liegt in der Regulierung.

Nur konnten sich die Mitgliedsstaaten der UN eben noch nicht einigen, wie weit KI im Krieg eingesetzt werden darf.

Fazit: Fünf von fünf Sternen

