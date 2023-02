GNTM-Gewinnerinnen - Das sind alle Siegerinnen aus NRW

Essen. Die Show "Germanys Next Topmodel" ist in die 18. Staffel gestartet. Doch welche NRW-Teilnehmerinnen haben bei GNTM schon gewonnen? Ein Überblick.

GNTM: Kennen Sie alle Gewinnerinnen aus NRW?

Germanys Next Topmodel ist in die 18. Staffel gestartet.

Wir haben für Sie den Überblick: Diese Models aus NRW konnten bei GNTM schon gewinnen.

Das Model Heidi Klum und ihre Erfolgsserie "Germanys Next Topmodel" - oder kurz GNTM - sind in die 18. Staffel gestartet. Die Castings für die neuen Shows sind bereits abgedreht. Nun hoffen dann wieder Models - und angehende - auch aus NRW auf den Sieg bei der TV-Show und den damit einhergehenden Model-Vertrag. Doch welche Teilnehmerinnen aus NRW konnten sich in den letzten Jahren durchsetzen? Und was machen sie heute? Wir haben die GNTM-Gewinnerinnen aus NRW in einer Liste gesammelt.

GNTM geht bald wieder los: Diese Teilnehmerinnen aus NRW haben bei Germanys Next Topmodel schon gewonnen. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Jana Beller: Siegerin der sechsten Staffel

Jana Beller setzte sich 2011 bei GNTM durch und damit die Pro-Sieben-Modelkrone auf. Geboren ist Beller 1990 in der damaligen Sowjetunion. Mit sieben Jahren dann zog sie mit ihren Eltern nach Haltern am See in NRW. "Ein tolles Sprungbrett", sagte sie 2011 über ihren Sieg bei GNTM gegenüber der Bunte. Den Vertrag mit der Modelagentur, der ihr nach dem Sieg angeboten wurde, kündigte sie aber schnell wieder.

Im Business blieb sie trotzdem: Beller wurde von einer anderen Agentur unter Vertrag genommen, modelte für Hugo Boss oder Esprit. 11.300 Menschen folgen Beller auf ihrem Instagram-Account. Sie ist auch mehr als zehn Jahre später noch im Model-Business aktiv. Zudem ist sie Franchise-Partnerin bei der Bäckereikette "Backwerk".

Vanessa Fuchs: Siegerin der zehnten Staffel

In der zehnten Staffel von GNTM - also im Jahr 2015 - setzte sich Vanessa Fuchs gegen ihre Konkurrentinnen durch. 1996 ist Fuchs in Bergisch-Gladbach geboren worden. Auch Jahre nach ihrem Sieg bei GNTM ist sie noch im Model-Business tätig.

So lief sie 2022 auf der Fashion Week in New York - einer der größten Veranstaltung der Mode-Welt - und wird auch für andere Events international als Model gebucht. 2020 zierte sie das Magazin-Cover der Issue. Fast 300.000 Follower zählt ihr Instagram-Account, hier postet sie regelmäßig Fotos und Eindrücke aus ihrem Leben.

GNTM: Die Show von Heidi Klum, hier mit Tom Kaulitz, geht bereits in die 18. Staffel. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Alex Mariah Peter: Siegerin der 16. Staffel

1997 ist Peter in Köln geboren. 2021 gewann sie die 16. Staffel von GNTM und war damit die erste Transfrau, die diese Show jemals gewinnen konnte. Neben Model-Verträgen, die sie teilweise schon während der laufenden Show angeboten bekam, erhielt Peter 100.000 Euro und ein Auto für ihren Sieg im Finale. Mittlerweile geht die Transfrau sehr selbstbewusst mit ihrem Coming-out um. Auf 295.000 Instagram-Follower kommt Peter aktuell. Fans der Kölnerin erhalten hier regelmäßig ein Update.

Nun steht Peter dann wieder vor der Kamera: Dann nimmt die GNTM-Gewinnerin bei der RTL-Show Let's Dance teil.

