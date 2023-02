Germany's Next Topmodel 2023: Models aus NRW bei Heidi Klum

Germany's Next Topmodel 2023: Auch in diesem Jahr sucht Heidi Klum ein neues Topmodel.

Essen. Bald startet Germany's Next Topmodel in die 18. Staffel. Auch aus NRW sind Kandidatinnen in der Show von Heidi Klum dabei. Wir stellen sie vor.

Die 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" startet am 16. Februar auf ProSieben.

Die neuen GNTM-Kandidatinnen stehen bereits fest: Auch aus NRW sind einige dabei.

Wir haben den Überblick: Diese Kandidatinnen aus NRW sind 2023 in Heidi Klums "Germany's Next Topmodel" dabei.

"Ich habe heute leider kein Foto für dich" - wohl kaum ein Satz steht so stellvertretend für "Germany's Next Topmodel" (GNTM) wie dieser. Bald geht die Model-Castingshow auf Prosieben in die 18. Staffel. Die 29 Kandidatinnen stehen bereits fest - und auch aus Nordrhein-Westfalen kämpfen einige um den Modelvertrag. Wir stellen sie vor.

Germany's Next Topmodel 2023: Anna-Maria aus Bochum ist dabei

Die 24-jährige Anna-Maria aus Bochum ist Biologin, interessiert sich für Fußball und will nun Germany's Next Topmodel 2023 werden. "Ich möchte GNTM werden, weil ich zeigen will, dass man alles sein und erreichen kann, was man möchte", sagt sie im Interview mit Prosieben.

Melissa aus Düsseldorf: Topmodel ist ihr Traumjob

Melissa ist 19 Jahre alt, Abiturientin und lebt in Düsseldorf. Für sie ist es eine "große Auszeichnung" als Kandidatin in Heidi Klums Show dabei sein zu dürfen, verrät sie im Prosieben-Interview. "Ich will Germany’s Next Topmodel 2023 werden, weil dieser Titel für die Verwirklichung meines Traumjobs das absolut Größte wäre, um in diesem Beruf eine erfolgreiche Karriere starten zu können."

GNTM 2023: Tracy aus Essen will es allen beweisen

Tracy ist 25 Jahre alt und kommt aus Essen. Die Medizinische Fachangestellte hat ihre Wurzeln in Ghana und hat sich für Germany's Next Tomodel 2023 etwas vorgenommen. "Ich will der Gesellschaft beweisen, dass man auch als dunkel pigmentierte Frau mit breiten Hüften in der Modelbranche durchstarten kann", erzählt sie gegenüber Prosieben.

Germany's Next Topmodel 2023: Nina aus Wetter ist dabei

Von der Zoohandlung auf den Laufsteg: Nina (22) aus Wetter (Ruhr) hat eine Ausbildung in einem Zoofachgeschäft gemacht und will nun bei GNTM 2023 richtig durchstarten. "Ich habe ein außergewöhnliches Gesicht und gute Modelmaße", sagt Nina bei Prosieben zu ihren Chancen.

Topmodel Winnie Harlow wird als Gastjurorin bei Germany's Next Topmodel 2023 dabei sein. Foto: CHARLES PLATIAU / REUTERS

Somajia aus Bielefeld will Germany's Next Topmodel 2023 werden

Die 21-jährige Somajia aus Bielefeld ist Einzelhandelskauffrau und macht bei GNTM 2023 mit, weil sie allen zeigen will, "dass auch ein muslimisches Mädchen das Zeug dazu hat", verrät sie. Sie hat ein großes Vorbild: Topmodel Naomi Campbell.

GNTM 2023: Ida aus Köln tritt als selbstbewusste Kandidatin auf

Die 23-jährige Ida aus Köln hat ein klares Ziel vor Augen: Sie will Germany's Next Topmodel 2023 werden. Im Interview mit Prosieben gibt sie sich selbstbewusst: "Ich habe nicht nur das Aussehen und die Persönlichkeit, sondern auch das Handwerkzeug, um als internationales Supermodel erfolgreich zu werden."

GNTM: Die Show von Heidi Klum, hier mit Tom Kaulitz, geht bereits in die 18. Staffel. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Jülide aus Paderborn will als Curvy-Model GNTM 2023 werden

Jülide ist 22 Jahre alt, kommt aus Paderborn und studiert Rechtswissenschaften. Sie will Germany's Next Topmodel 2023 werden, "um zu beweisen, dass auch eine junge Frau mit Migrationshintergrund und nicht perfekten Modelmaßen als Curvy-Model erfolgreich sein kann", verrät sie im Interview mit Prosieben.

Germany's Next Topmodel 2023: Termin, Jury und Ausstrahlung

Die 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" startet am Donnerstag, 16. Februar, um 20.15 Uhr auf Prosieben.

startet am Donnerstag, 16. Februar, um 20.15 Uhr auf Prosieben. Ab dann läuft jeden Donnerstag eine neue Folge auf Prosieben.

Als Gastjuroren stehen an der Seite von Heidi Klum bereits Designer Peter Dundas und Model Winnie Harlow fest.

bereits Designer Peter Dundas und Model Winnie Harlow fest. Anders als in den letzten Staffeln startet die neue Staffel direkt in Los Angeles.

